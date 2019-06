Brandenburg/H

Sie alle haben nun das Reifezeugnis in der Tasche: 311 Abiturienten haben in diesem Jahr in der Stadt Brandenburg den höchst möglichen Schulabschluss erreicht und damit allen Grund zum Feiern. 122 von ihnen kommen vom von Saldern-Gymnasium und 72 vom Bertolt-Brecht-Gymnasium. 60 der jungen Männer und Frauen haben ihr Abitur am Flakowski-Oberstufenzentrum abgelegt und 57 am Evangelischen Domgymnasium Brandenburg. Hinter ihnen liegen anstrengende Schuljahre und Abiturprüfungen. Die Welt steht ihnen offen.

Der Abijahrgang des von Saldern-Gymnasiums 2019 in Brandenburg an der Havel: Leon Maximilian Barz, Celina Bertz, Niklas Pascal Buchholz, Justus Eggebrecht, Felix Fügner, Marcus Holzschuher, Marcus Karkowski, Eva Maria Kilian Rosado, Yannic Kontauts, Justine Müchler, Isis Kaba Shiva Nieß, Reiko P., Willem Marvin Promnitz, Charleen Schäfer, Nele Vogel, Robert Wacker, Dean Jeffrey Wangzinski, Rika Pauline Hummel, Max Jänicke, Tina Annelie Jungmann, Ricardo-Isa Klassen, Armando Kroll, Ida Maria Lehnhardt, Enos Daniel Macedo Araujo, Hendrikje Martin, Melina Mattig, Lina Moch, Ronja Müller, Richard Arneth Nebel, Vanessa Neubauer, Laura Therese Pries, Hanna Riebe, Ole Henk Schade, Mia Schönewolf, Louis Kirk Friedrich Twieg, Alisa Uhrbach, Isabel Ingrid Paula Andruleit, Karl Moritz Bauch, Maximilian Bauspieß, Lisa-Marie Bergholz, Sara Deterding, Paul Endrulat, Lorenzo Hauschild, Lenita Hinz, Vivien-Isabell Kinnemann, Tim Taylor Kirchner, Hajo Henning Hermann Lenthe, Friederike Mates, Josefine Meyer, Jolina Marie Mundt, Florian Otto, Niclas Gregor Rast, Friederike Sauer, Dominik Paskal Schmedes, Jonas Ruben Schütz, Denise Stahn, Jasmin Stahn, Oliver-Ralf Witek, Anton Ziem, Jasmin Celoine Alisch, Julia Dachbrodt-Saaydeh, Elisabeth Delakowitz, Jennifer Gerloff, Yara Haverney, Laura Luise Horn, Robin Sebastian Karg, Karla Lotte Lang, Vanessa Lisch, Kevin Matho, Celina Sophie Mothes, Henriette Pflug, Felix Riethmüller, Helene Rosenfeld, Katharina Saage, Celine Schröder, Alma Luise Stimming, Luise Tietz, Franziska Voß, Inka Victoria Zander, Hannah Luise Barth, Laura Blaake, Paul Justus Bluhm, Tim Florian Christensen, Leonie Sophie Czerwanski, Timm Gehrhardt, Charlotte Annemarie Gerlich, Luisa Göde, Christopher Louis Jung, Annalena Klein, Michel Knoll, Maximilian Koch, Cindy Mai-Anh Martin, Pia Meline Moderegger, Josephine Danielle Rabe, Paulina Riemer, Merle Rosenmüller, Josefin Joy Sarow, Agnes Erika Schönefeldt, Niklas Schreiner, Veit Kilian Siebert, Paul Steinhäuser, Michaela Serafina van Winkoop, Nora Wolke, Alexander Albrecht, Thorben Albrecht, Jannis Gädeke, Ludwig Falko Genth, Robert Handschack, Jessica Hochwald, Kalina Llieva, Eric Kornmesser, Anna Katharina Meißner, Svetoslav Nikolov, Jonas Pallentin, Eliza Naemi Pohl, Dilara Schulze, Johanna Charlotte Luzie Treß, Maximilian Voigt, Johanna Marie Wierschke, Felix Fabian Witt, Isabell Zippler. Quelle: Ute Steglich

Der Abiturjahrgang 2019 des Domgymnasiums in Brandenburg an der Havel: Yvonne Ahlert, Fadialia Ali, Claas Kilian Behrendt, Leon Mike Beschorner, Kai-Udo Böhm, Tabea Bommer, Julius Braatz, Kimberley Busse, Maximilian Büttner, Johanna Carolin Dettenborn, Jakob Diederichs, Sophia Engelke, Eric Fleischer, Antonio Frohberg, Melissa Gerloff, Clarissa Maria Günther, Val Güssow, Hannah Isabella Heiserowski, Zoe Hessler, Philippa Benita Höfer, Shereena Kirchhoff, Miriam Klauss, Hannes Kleimenhagen, Helene Elisabeth Kopp, Lia Kruse, Julius Launhardt, Emma Lemke, Charlotte Viktoria Loof, Ruth Franziska Meiburg, Moritz Meier-Ewert, Jette Miklejewski, Leonie Miklejewski, Ali Nowlo, Nik Novik, Friederike Osing, Wolf Danaan Jesus Otero, Lilli Otto, Leonie Michelle Pollok, Ronja-Sophie Popiela, Friedrich Robert Pötinger, Julienne Priebe, Siad-Julian Saati, Moritz Schmelzer, Carlos Schröder, André-Leon Schulze, Jessica Schumann, Niclas Stackebrandt, Henriette Ida Ulrike Stasche, Frederick String, Gabriel Jonathan Strupp, Jannis Bela Sturm, Aia Tbatib, Emilie Thiede, Dominik Tondera, Kristin Wallis, Sarah Wibberenz, Lukas Ziemer. Quelle: Juliane Menzel

Die Abiturienten des Jahrgangs 2019 des Flakowski-Oberstufenzentrums in Brandenburg an der Havel: Johannes Au, Emelie Badeja, Celina Baruth, Yannic Bax, Hannah Behrendt, Vivien Benecke, Luisa Bertz, Kira Beulich, Marvin Bischoff, Latoya Blumberg, Pia Borngräber, Lea Bungert, Malte Endries, Lucas Engelmann, Celine Erdmann, Pauline Föse, Jessica Ruth Fredrich, Kira Elisabeth Antje Freiberg, Julia Freßner, Joel Friesecke, Nicola Frohnauer, Yasmin Genc, Kevin Gericke, Jenny-Chantal Goltz, Frederike Hahn, Steven Haueisen, Benjamin Herrmann, Jamie Höppner, Sara Hübner, Christina Jasch, Louis Keil, Celine Keltz, Lena Kinnemann, Marieann Krüger, Melina Laabs, Melina Ladewich, Josefin Liepe, Nele Malpricht, Franziska Matthes, Leonard Mättig, Amelie Michler, Ilka Mölter, Ntumba Mpaka, Hoang-Quy Nguyen, Luisa Nohr-Brunn, Julia Peters, Steven Rast-Bäricke, Fiete Rohde, Laura Ronina, Niklas Rupprecht, Lisa-Marie Sawatzki, Tim Schadt, Bryan Schneider, Jan Schober, Chris Schultze, Pia Schumacher, Tim Schweuneke, Marius Störk, Samira Syed, Felice Ulbricht, Tim Wagner Quelle: Marian Kämpfe

Von Marion von Imhoff