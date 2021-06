Brandenburg/H

Sie haben das Abitur gemeistert, obwohl Corona, Unterrichtsausfall, Homeschooling und Testpflicht zum Alltag gehörten. „Ich bin seit 31 Jahren Lehrer, aber Zeiten wie diese habe ich noch nicht erlebt. Die Abiturienten mussten sich ständig neuen Herausforderungen stellen und in kleineren Teams zusammenarbeiten. Sie sind erwachsener und kritischer geworden. Ich bin stolz auf sie und ziehe meinen Hut“, sagt der Schulleiter des von-Saldern-Gymnasiums, Frank Brandt.

Die MAZ stellt die Abiturienten der Stadt Brandenburg vor und gratuliert allen herzlich. Gemeinsame Jahrgangsfotos waren wegen der großen Zahl an Absolventen und der coronabedingten Abstandsregelungen nicht möglich.

Schulleiter Frank Brandt lobte die Abiturienten des von-Saldern-Gymnasiums. Quelle: Rüdiger Böhme

Absolventen des von-Saldern-Gymnasiums

Am von-Saldern-Gymnasium starten folgende Schüler mit dem Abitur in ihr neues Leben: Emely Lisa Nelleßen, Angelique Häusler, Lars Alexander Rocksch, Julian Ramon Rabe, Julian Rahn, Nikolaus Laschet, Sarah-Luise Liske, Meike Augennadel, Nils Laßmann, Janic Liepe, Robert Dirk Wunglück, Max Friedrich Bauch, Derek Maximilian Rossner, Philipp Marcel Ehrich, Tim Siebert, Tim Adler, Max Nico Zboralski, Ann-Marie Haese, Desiree Vivienne Paul, Naja Bente Hase, Isabelle Dahse, Frederike Bochon, Lena Marie Bauerfeld, Julia Bodnar, Genna-Marie Ziemer, Ilgner Meike, Amelie Tietz, Selina Lessentin, Laura Kosbab, Theresa Rack, Lucy Sophie Schramm, Dominik Jost, Laurent Nethe, Jannes Lenze, Lara Sophie Zabel, Leonie-Jane Zuckschwerdt, Simon Piet Spitzer, Helen Johanna Rohrschneider, Elena Celestina Seidel, Janna Joleen Spiegler, Henrik Schiddel, Hannes Hochmut, Mathies Schmidt, Nicolas Engelbert Moldenhauer, Tobias Dietrich, Sarah Osane Lang, Lenny Christopher Herrmann, Luna Alena Trinity Ehrlich, Paul Reber, Sebastian Franz Meerkatz, Nico Piontek, Jan Grzeschuchna, Mathies Wesenburg, Alina Schulz, Anna Lena Ulbricht, Aaliyah Angelique Kempe, Lisa-Marie Elena Kochmann, Julienne Jahnke, Charlotte Hoyer, Charlotte Schoßau, Leonie Peinert, Maja Scheer, Hannah Sophie Gundeck, Emily Hesse, Nick Robert Kautzsch, Jannes Fröhlich, Ben Matteo Christensen, Maximilian Lukas Brehorst, Ole Burgemann, Elijah Teichgräber, Felix Unterspann, Billy-Bob Mattler, Florian Kalbitz, Diep Anh Tran, Elisa-Leonie Lips, Anna Elena Jaskola, Emily Radüge, Isabell Kiara Marie Demnick, Fuad Shirinov, Dario Walter, Sophie Zurke, Leonie Ludwig, Melina Kämpfe, Bastienne Großmann, Neele Leonie Ehrich, Leonie Drabeck, Jeremy Sanchez Martinez, Niklas Simon, Maximilian Kinter, Oskar Liere, Dajana Miethe, Santina Felicitas Winkel, Anna Clara Strehlau, Leonie Marleen Keil, Lisa Riethmüller, Linus Günter Müller, Ben Beckmann, Gianni Renaldo Henschel, Lennard-Joseph Köhn, Alexander Beyer, Andreas David Inselmann und Mirko Büttner.

Der Abiturjahrgang des Brecht-Gymnasiums

Am Bertolt-Brecht-Gymnasium haben in diesem Jahr 72 Schüler ihr Abitur bestanden. Es sind Jonas-Paul Ahrens, Leon Connor Amelang, Marcio Becher, Jennifer Berbig, Maxi Christin Biewald, Kevin Dung Bink, Frieda Luise Bleick, Alina Bölker, Isabell Bothe, David Brüggemann, Estelle Celine Darius, Noortje De Cooman, Ben Arne Fehrmann, Eric Niklas Fenske, Leonie Fernau, Maximilian Fleer, Lucy Fochtmann, Josi Fräsdorf, Finja Mercedés Friedrich, Nils Fröhlich, Alicia Fuchs, Denise Selcan Giermann, Lukas Grylla, Alicia-Sophie Haake Hübner, Lea Halmich, Even Halmich, Carsten Hantke, Melyna Jasmin Helm, Mina-Lynn Hermann, Angelique Holz, Alina Holz, Louis Wendelin Hüttner, Marthe Katz, Luise Klose, Moritz Krüger, Jana Krzywansky, Anne Kuleßa, Aaron Kult, Anne Kurzmann, Gina Marie Lagenstein, Julia Letz, Jannes Linke, Robert Detlef Lippmann, Miriam Mäser, Rike Müller, Florian Müller, Tatjana Müller, Jacey Jaswinder Neumann, Hoang Yen Nguyen, Maja Nikolaus, Paul Pause, Vivien Pfeiffer, Luka Alexa Rettig, Yasmin Rose, Annika Rößler, Lenya Schaack, William-Alexander Schaefer, Jannika Schlieker, Tina Schmidt, Niklas Schütze, Jolina Seide, Tim Stieger, Jette Stimming, Willi Stüwe, Sophie Suhle, Isabell Tschischniewski, Mark Wieland, Edith Karla und Konrad Otto Wittkopf, Zoe Zander, Tim Zeiske und Jenny Zimara.

Abiturienten des Domgymnasiums

Am Evangelischen Domgynasium haben 49 Schüler ihr Abitur bestanden. Zu ihnen gehören Ali Sheefa, Jona Sophie Altenkirch, Charlotte Maya Bach, Anna Baumgart, Tom Marvin Biermann, Tobias Braune, Jens Breman, Alena Dia, Johanna Charlott Domnich, Pauline Rena Johanna Fleschner, Richard Gripp, Jil Tessa Lina Güssow, Lilli Haase, Klara Undine Heinecke, Jonas Holzrichter, Florentine Hubbe,Lena Kabelitz, Annabell Kosel, Hanna Lotte Kriesel, Bjarne Leopold Krüger, Lotte Marie Lemke, Moritz Liedtke, Yannic Ronny Linke, Chantalle Lorenz, Margaret Catharina Meiburg, Lorenz Meier-Ewert, Antonia Metzlaff, Matti Möllerhenn, Alexander Constantin Müller,Rebecca Luise Neubert, Paul Neumann, Sophia Otto, Lätizia-Noelle Panschuk, Leonard Puppe, Rose Shawn, Belana Sacha, Jonas Schimmler, Saskia-Leni Schmeichel, Finn-Nicolas Schwarz, Tobias Schwarzer, Pia Luisa Seedorf, Leona Josefin Spielhagen, Noemi Talarek, Karina Tietz, Jennifer Titze, Jakob Ulbrich, Tabea Ulbrich, Friederike Elisabeth Urban und Hermine Weist.

Abiturienten am OSZ Flakowski

Rainer Marxkors ist stolz auf die Abiturienten am Oberstufenzentrum „Alfred Flakowski“. Quelle: Heike Schulze

Schulleiter Rainer Marxkors vom Oberstufenzentrum (OSZ) Alfred Flakowski spricht von einem Jahr mit Aufs und Abs. „Es war ein besonderes Schuljahr mit sehr vielen Veränderungen. Die Schüler mussten sich motivieren, im Homeschooling diszipliniert zu sein und zu bleiben. Dennoch haben es fast alle von ihnen geschafft, das Abitur erfolgreich zu meistern. Wir sind stolz auf sie“, sagt er der MAZ.

Zu den erfolgreichen Absolventen am OSZ gehören Josefine Behrendt, Jana Deterling, Sophia- Marie Dohrmann, Neele Engelmann, Maya Falkenberg, Léticia-Estelle Günzel, Emilie Heidepriem, Isabell Patricia Hoheisel, Constanze Klitzke, Lena Müller, Niklas Pelaj Max Schäfer, Karina Slawkina, Michelle Stoessel, Pascal Abram, Lara-Sophie Becker, Luise Dreihardt, Justin Frauböse, Tra Mi Gagelmann, Saskia Hänsch, Hannes Janke, Svea Krumrey Maurice-André Kubitza, Leo Müller, Lenny Petersen, Laura Prill, Stacey Rosner, Johanna Schulze, Paula Tabea Thiede, Aimee Thiem, Aaron Niclas Zander, Lorenz Bert Bungert, Renée Denise Domke, Fabian Güssow, Max Hartmann, Sarah Hörske, Christoph Hübener, Marie-Christin Hübener, Shary Madalena Kästner, Lucas Gabriel Kuhröber, Justin Mau, Maximilian Muschner, Ida Paetow-Bockwoldt, Gwendolyn Rautenberg, Toni Paul Roehl, Isabelle Bogs, Milan Jordanov, Carlos Knoth, Sarah Koffke, Wilhelm Bruno Konzack, Jeremy Matz, Luisa-Marie Meyer, Philipp Ohge, Willi Röder, Niklas Tscharntke und Colin Wojahn.

