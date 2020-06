Brandenburg/H

Sie haben ein Abitur abgelegt in nie dagewesenen Zeiten. Durch Corona haben die diesjährigen Abiturienten der Stadt Brandenburg erschwerte Bedingungen für die Vorbereitung auf die Abiturprüfung gehabt. Die Schulen waren wochenlang geschlossen, unvorstellbar war dies noch bis vor kurzem. Die MAZ stellt die Abiturienten der Stadt Brandenburg vor und gratuliert allen herzlich. Ein gemeinsames Jahrgangsfoto war an einigen Schulen nicht möglich angesichts der großen Zahl an Absolventen und der Corona bedingten Abstandsregelungen.

Abiturienten des Domgymnasiums

Am Evangelischen Domgymnasium in Brandenburg starten nun diese jungen Brandenburger mit dem Abitur in einen neuen Lebensabschnitt. Es sind Leonard Aders, Louise-Christine Baars, Lily Baumgartner, Jessica-Annabell Benecke, Thea Bernau, Fine Bertz, Joost Beyer, Willi Breite, Ronja Breitwieser, Louisa Claus, Edgar Dierks, Tina Dietze, Emelie Fischer, Finn Forgó, Tristan Fredersdorf, Victoria Hinze, Caroline Krieg, Line Kurth, Lydia Lamm, Henryk Leue, Karl Litwinski, Maryam Mirzai, Felix Neves, Joshua Nowakowski, William Pogadl, Ronja Reinold, Tom Riedl, Anton Ryl, Johann Ryl, Leo Schäfer, Stella Schaper, Lea Schimmler, Laurie Schmidt, Hanna Scholz, Tim Schröder-Menzel, Hanna Segieth, Gordon-Joshua Sucker, Anne Wallis und Hannah Walther.

Die Abiturienten des Evangelischen Domgymnasiums in Brandenburg. Quelle: Evangelisches Domgymnasium

Absolventen des von Saldern-Gymnasiums

Am von Saldern-Gymnasium haben in diesem Jahr folgende Schüler ihr Abitur abgelegt: Dorothea Baum, Merle Domschke, Alicia Eschholz, Tom Niclas Gerhardt, Anthea Goletz, Laura Sophie Griesbach, Moritz Höntze, Greta Jerichow, Pia-Michélle Kaemmerer, Gabriele Kinderdick, Konstantin Gilbert Kramaschke, Caroline Musculus, Justus Hannes Neu, Janek Reinhardt, Fabian Niclas Rougk, Leah Sarow, Antonia Schiebler, Charlotte Teichmann, Erik Weise, Laura Wendt, Leonie Blaake, Maximilian Diekmann, Amelie Eggebrecht, Nico Fourmont, Nils Walter Gödecke, Marike Hase, Sarah Michelle Herrmann, Sophie Marie Kolkmann, Emely Mathes, Lara Michelle Peier, Roman Retsch, Tabea Rummland, Roman Malte Scheyer, Anne-Sophie Schreiber, Klara Stuppek, Lenard Wach, Florian Beuke, Marvin Dietrich, Lorenz Ehmann, Emil Fatahov, Till Florin, Sven Gellenthin, Otis Göbeler, Niklas Sven Hannemann, Tim Hasenbein, Julian Heine, Justin Inter, Philip Lahn, Undine Reichel, Leon Schiller, David Simon, Jonas Wagner, Florian Weber, Jenny Andert, Angelique Au, Gustav Johan Braunschweig, Lilly Buschendorf, Leonie Dossow, Pia Drees, Hanna Feißel, Leonie Gutschmidt, Patricia Ngoc Anh Hanwald, Maybrit Höfer, Lena Kögler, Antonia Sophie Lehmann, Eva l’Orteye, Josephine Miehlke, Caronlin Schelhas, Eric Schlundt, Henrik Klaus Clemens Schreiber, Melanie Thörmer, Anu Werdin, Henrike Ansorge, Reta Belal, Linsey Buschendorf, Anna-Lena Ernst, Annika Fritsche, Amelie Gärtner, Elisa Hahn, Luisa Heider, Julia Kazmierczak, Sophie Lainer, Carolina Luisa Maia da Costa, Tina Maiworm, Lara Meyer, Alica Denise Müller, Patricia Nethe, Julia Peijan, Laura Charlotte Prager, Ghuna Tabateb, Nina Theuer, Johanna Thiele, Florian Abendroth, Florian Breuer, Hans Christian Inselmann, Ben Edgar Lorenz, Jan Müller, Tilman Peters, Arne Schirmer, Noah Louis Schmidt, Madeline Schünemann, Joan Chantal Siebert, Laura Sophie Simon, Willi Stobinsky, Tim Ullrich, Jolanthe Lilly Margarethe Wisch, Jenny Geisler, Tim Leonhardt, Marie Johanna Mönnich, Miklas Michael Nimmich, Jonas Pichelbauer, Athina Tamara Rasche, Maja Rathmann, Henrik Schmidt, Felix Simpig und Nele Weidemann.

Die Abiturienten des von Saldern-Gymnasiums 2020. Quelle: Foto Reich

Der Abiturjahrgang des Brecht-Gymnasiums

Am Bertolt-Brecht-Gymnasium haben in diesem Jahr 72 Schüler Abitur gemacht. Es sind Charleen Andert, Leon Butz, Luisa Grabow, Jonathan Gregor, Anne Julia Hartmann, Pascal Kablitz, Fabian Körn, Anna-Isolde Marie Kotzem, Annika Krusche, Amira Moustapha, David Papke, Meike Pudewell, Melina Sophie Schrader, Lisa Schröder, Yannick Schulze, Niclas Fritz Taege, Lillie Tschirner, Felix Westphal, Anna Lena Brandenburger, Lea-Sophie Dammasch, Philip Dinh Van, Lars Girbinger, Stine Grewatsch, Ann-Chantal Jachmann, Tim Oskar Kausmann, Anton Kresse, Jolina Luisa Krüger, Marie-Kristin Löser, Richard Peine, Svenja Schlanert, Anne Schröder, Florian Steinbrecher, Anna Szydlowski, Lucyll Wulkow, Christoph Elgert, Paul Eitel, Marthe Gappert, Robert Karl Gebauer, Sophia Göthling, Stefanie Gula, Laura Hannemann, Ricardo Kirik, Ole Knapp, Hannes Lang, Paul Laschinski, Leo Fynn Lau, Nils Lehmann, Maurice Mann, Nils Meister, Boris Muratov, Maximilian Peschel, Pascal Probst, Max Jannik Raeck, Luca Schröder, Sarah Stübing, Fredrik Banisch, Antoine Bischoff, Christian Brüning, Hoáng Fischer, Daniel J. Gonzalez Fernandez, Tim Grünwald, Niklas Homann, Dustin Janke, Jesse Lukas, Leonard Pilz, Leona Raschack, Liroy Reschke, Martha Marie Schäfer, Alina Colin Schugardt, Sophie Schulz, Charlotte Süß und Fabian Zehl.

Die diesjährigen Abiturienten des Brecht-Gymnasiums. Quelle: Foto Reich

Abiturienten des Flakowski-Oberstufenzentrums

Bei einer Feststunde haben 63 Schüler des Brandenburger Alfred-Flakowski-Oberstufenzentrum ihr Abitur abgelegt. Im Paulikloster erhielten sie am 23. Juni ihre Abizeugnisse. Die MAZ gratuliert Jonas Au, Sara Bischoff, Fabian Brackmann, Luca Buschak, Cameron Cant, Pia Dittrich, Amy-Sophie Eichblatt, Philip Eichholz, Hanna Euken, Lara-Sophie Franz, Alexander Funk, Lea Marie Genski, Anja Gericke, Lennart Gericke, Lara Goldhahn, Angelina Görs, Niclas Golz, Jessica Grinan Cobas, Max Große, Ann-Rike Grunow, Jan Hirschke, Amy Höpfner, Elisa Denise Israel, Leon Maurice Klinger, Leonie-Michelle Konetzny, Max Krogoll, Marie Lajow, Ronja Leps, Janis Lutze, Pauline Marschall, Marius Meyer, Johanna Mokros, Sebastian Nast, Anica Rieke Noack, Max Nowak, Lucy Oberländer, Jennifer Pelz, Amy Pietsch, Sina Prehn, Grit Tania Reuter, Pascal Schäfer, Nick Schneider, Judith Scholtka, Gina Sophie Skala, Pascal Soßna, Lea Tiel, Romina Vogel, Tom Wach, Lara Waldeck, Max Winter, Sarah Woischke, Tim Wolf, Patricia Wolny und Maja Wüsthoff.

Von Marion von Imhoff