Brandenburg an der Havel - Das sind die Entwürfe für die Wohnraumbebauung am Packhof in Brandenburg

Schluss mit Hundewiese: Am Montag hat die Stadt Brandenburg sehenswerte Ergebnisse des Planungsverfahrens für den Packhof in bester Innenstadtlage präsentiert. Für mehrere hundert Menschen soll dort ab 2026 Wohnraum entstehen.