Brandenburg/H

Aliens, Elfen, Superhelden und Fantasy-Figuren sind beliebte Motive beim Manga- und Comic-Zeichenwettbewerb in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken. Die 16-Jährige Annabell Placzek erschafft mit Bleistiften und Künstlerfarbstiften die japanische Frosch-Heldin Tsuyu Asui. Sie entstammt der japanischen Mangaserie „My Hero Academia“ und hat Superkräfte. So kann Asui ihre Zunge 20 Meter weit ausstrecken und schwimmt unter Wasser in Rekordzeit.

Zur Galerie Aliens, Elfen, Superhelden und Mangafiguren sind in der Stadtteilbibliothek Hohenstücken zu sehen. Hier wurden 26 Bilder für den Manga- und Comic-Zeichenwettbewerb eingereicht.

Zeichnen als kreative Puzzlearbeit

Annabell Placzek ist beim Zeichnen kreativ. „Es ist manchmal wie das Tor zu einer anderen Welt. Und ich bin immer gespannt, wie andere Menschen auf meine Bilder reagieren“, sagt die Brandenburgerin. Ihr Werk überzeugt die Jury und die Schülerin holt den ersten Platz in der Altersgruppe von 14 bis 17 Jahren.

Wochenlang hat sie ihr Werk mit kleinen Details gestaltet, denn ihre Bilder setzt sie häufig wie Puzzleteile zusammen. Die 16-Jährige überlegt sich zunächst eine Pose der Figuren, denkt sich ein Gesicht aus und bearbeitet anschließend die Details. „Das Schwierige ist dabei häufig die Farbgestaltung“, sagt die Brandenburgerin. Die Zehnjährige Thea Schadt zeichnet ein Elfenmädchen, dass am Fluss steht und pfeift. „Die größten Herausforderungen waren dabei das Kleid und die Haare“, sagt Schadt, die sich ebenfalls den ersten Platz holt.

Comics und Mangas sind beliebt

26 Bilder sind als Wettbewerbsbeiträge in die Stadtteilbibliothek Hohenstücken eingetrudelt. Eine Jury aus fünf Mitgliedern bewertet dabei Kreativität, Techniken und Stilmittel. Die besten drei Zeichnungen werden in den Altersgruppen von null bis zehn, elf bis dreizehn, sowie von vierzehn bis siebzehn Jahren prämiert.

„Wir wollen die kreativen Teilnehmer und ihre Projekte würdigen. Comics und Mangas sind in der Bibliothek seit Jahren ein Renner“, sagt Bibliothekarin Nadin Sternberg der MAZ. Zu den beliebtesten Heften gehören Marvel- und DC-Comics, der japanische Manga „Yu-gi-Oh“ und Hefte von Disney-Klassikern wie Donald und Dagobert Duck.

Die Beiträge des Manga- und Comic-Zeichenwettbewerbs werden ab September 2019 im Bürgerhaus Hohenstücken ausgestellt. Thea Schadt, Annabell Placzek und Lilly Osbeck sind stolz auf ihren Sieg und arbeiten schon an ihren nächsten Werken.

Von André Großmann