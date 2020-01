Das sind die beliebtesten Kinofilme der Havelstadt im Jahr 2019

„Die Eiskönigin 2“ ist der beliebteste Film des Jahres 2019 im Concerthaus-Kino. Dahinter folgen „Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt“ und Disneys „Der König der Löwen“

Den erfolgreichsten Kino-Start legte ebenfalls „Die Eiskönigin 2“ hin, weit über 2000 Zuschauer pilgerten für die Produktion allein in der ersten Spielwoche ins Lichtspielhaus.

Direkt danach folgt „Star Wars-Der Aufstieg Skywalkers“ mit knapp 1300 Besuchern in der ersten Spielwoche und die Komödie „Das perfekte Geheimis“ mit etwa 1200 Besuchern.

Die längste Spielzeit hatte hingegen „Der König der Löwen“, er lief wie „Der Junge muss an die frische Luft“ 13 Wochen im Concerthaus-Kino. Aktuell hat das Concerthaus-Kino fünf Kinosäle und insgesamt 460 Plätze.

Im Movietown Wust dominiert ebenfalls „Die Eiskönigin 2“ das Ranking der beliebtesten Filme, gefolgt von den Animationsfilmen „König der Löwen“ und „Drachenzähmen Leicht gemacht 3: „Die geheime Welt“.

In den Top 10 landen neben „Das perfekte Geheimnis“ unter anderem die Science-Fiction-Filme „Avengers 4: Endgame“ und Star Wars 2019: „Der Aufstieg Skywalkers“. Auch der Horrorfilm „Es: Kapitel 2“ und der Hollywood-Blockbuster „Joker“ schaffen es in das Ranking der erfolgreichsten Filme. Das Movietown bietet Zuschauern sechs Kinosäle und insgesamt 850 Sitze.

Das Fontane-Kino ist das einzige Programmkino in Brandenburg an der Havel und Umland und verfügt über 52 Plätze. Unbestrittener Publikumsliebling ist hier die Produktion „Systemsprenger“, gefolgt von „Der Junge muss an die frische Luft“. Auf dem dritten Platz landet der Film „ Astrid“, der die Jugendjahre der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren thematisiert.