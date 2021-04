Das sind die größten Staufallen nach Ostern in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Bereits seit dem 5. Dezember 2019 ist die Brücke „20. Jahrestag der DDR“ voll gesperrt – mit Auswirkungen auf den Verkehr in der ganzen Stadt. Da ist es besonders ärgerlich, wenn weitere Straßensperrungen hinzukommen. In der Woche nach Ostern wird es besonders eng, weil sich dann die Baustellen „stapeln“.

Es ist nur ein kleiner Trost, dass der neue Abschnitt der Spittastraße ab der Einmündung von der Zanderstraße an diesem Donnerstag frei gegeben wurde, damit wenigstens eine Umleitung wieder funktioniert. Auch hier gab es zwei Wochen Zeitverzug.

Hier nun ein Überblick über die wichtigsten Staustellen:

Anton-Saefkow-Allee: Auf Grund von Arbeiten an einem Trinkwasserhydranten muss die Anton-Saefkow-Allee aus Richtung Gördenallee kommend hinter der Zufahrt zum Parkplatz „Lauftreff“ in der Zeit vom 6. April bis voraussichtlich 19. April voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Gördenallee, Quenzweg, Plauer Landstraße und Max-J.-Metzger-Straße.

Klingenbergstraße: Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung muss die Klingenbergstraße in Höhe Haus-Nr. 81 in der Zeit vom 6. April bis voraussichtlich 13. April voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die August-Sonntag-Straße, Spittastraße und Zanderstraße und umgekehrt.

Steinstraße: In der Zeit vom 6.April bis voraussichtlich 31. Juli werden die Haltestellen in der Steinstraße umgebaut. Für die Baumaßnahme wird die Steinstraße aus Richtung Steintorturm als Einbahnstraße ausgeschildert. Aus Richtung Neustädtischer Markt kommend kann die Straße nur bis Einmündung Büttelstraße befahren werden. Die Umleitung für den Verkehr in Richtung Jacobstraße erfolgt dann über die Sankt-Annen-Straße, Potsdamer Straße, Am Hauptbahnhof und Bauhofstraße.

Augustastraße: Für den Umbau der Augustastraße sind seit dem 29. März bis voraussichtlich 11. Juni Fahrbahn und Parkplätze komplett gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Die Sperrung wirkt sich nicht auf den fließenden Verkehr aus, da die Augustastraße abgepollert ist. Allerdings sind alle Parkplätze von der Sperrung betroffen.

Kleine Münzenstraße: Nach Beenden der Arbeiten in der Augustastraße soll es eine vier Wochen währende Pause geben. Dann wird bis zum Frühjahr 2022 die Kleine Münzenstraße umgebaut.

In der Bergstraße ist die Fahrspur von der Willi-Sänger-Straße kommend zum Nicolaiplatz wegen Bauarbeiten weiterhin gesperrt. In die Gegenrichtung darf man fahren. Quelle: Rüdiger Böhme

Bergstraße: Seit dem 1. März bis voraussichtlich 30. Juni wird in der Bergstraße zwischen Haus Nummer 13 und der Einmündung Straße Am Marienberg eine Trinkwasserleitung verlegt. Für die Ausführung der Bauarbeiten ist dieser Straßenabschnitt als Einbahnstraße ausgeschildert. Die Durchfahrt aus Richtung Nicolaiplatz in Richtung Willi-Sänger-Straße ist möglich. Aus Richtung Willi-Sänger-Straße kann nur bis zur Einfahrt zum Marienkrankenhaus gefahren werden.

Zanderstraße/August-Bebel-Straße: Hier wird zwar nicht voll gesperrt, aber zwischen der Schrottbrücke „20. Jahrestag“ und der Brücke über den Silokanal gibt es morgens und nachmittags häufiger Stau, weil in jede Richtung nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Auch werden die Fahrspuren häufiger verschwenkt, auf der Zanderstraße geht es nun über die bereits fertig gestellte Hälfte.

Von André Wirsing