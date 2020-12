Brandenburg/H

Langgezogene weiße Schauminseln treiben auf der Wasseroberfläche, an manchen Stellen türmt sich die Substanz zu bizarren Gebilden auf, der Wind weht die übel riechende Masse in die Pflanzen am Ufer. An einigen Stellen in der Stadt, wie im Bereich der Brandenburger Schleuse, sieht die Havel derzeit aus wie ein monströses Schaumbad oder ein überdimensionales Spülbecken nach einem Großabwasch.

Das Kuriose: Östlich der Schleuse, auf der Oberhavel, ist das Wasser klar, westlich des Wehrs kommt der Fluss aufgeschäumt wieder heraus. Dahinter steckt allerdings keine Chemieunfall und auch kein Schuljungenstreich, sondern der natürliche Wechsel der Jahreszeiten, wie Björn Röske, Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Spree-Havel, das die Schleuse an der Krakauer Straße betreibt, verrät.

Verrottende Algen sind schuld am Schaum

Wenn Algen, zumeist Kieselalgen, am Ende ihrer Vegetationsperiode absterben, lösen sich die in den Pflanzen enthaltenen eiweißhaltigen Stoffe im Gewässer auf. Durch den Sturz an den baulichen Strukturen der Wehranlagen bildet sich der Schaum. Die Kieselalgenblüten entstehen vor allem im Frühjahr und Herbst, wenn genügend Silikat im Wasser verfügbar ist.

Der Schaum ist klebrig und riecht unangenehm faulig, ist jedoch ungiftig. „Die Gischt stellt keine Gefahr für die Umwelt, die Tiere oder den Menschen dar. Aus diesem Grund müssen auch keine Maßnahmen ergriffen werden“, sagt Röske.

Von Feliks Todtmann