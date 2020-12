Das wünschen sich Senioren in einem Brandenburger Pflegeheim

Brandenburg/H

Ihr fehlt die Familie. „Die Besuche sind zu kurz“, sagt Edeltraud Krienke. Die 84-Jährige lebt im Seniorenpflegeheim Renafan in Brandenburg an der Havel und macht etwas, was es bislang nicht gab: Sie hängt ein Kärtchen in Form einer Tanne an eine drei Meter große Nordmanntanne. „Dass wieder normale Bedingungen aufleben“, steht unter anderem darauf. Das wünscht sich Edeltraud Krienke. Weil die große Tanne ein Wünschebaum ist, geht der Herzenswunsch auch bestimmt in Erfüllung.

Für Menschen in Pflegeheimen ist mit den Corona-Einschränkungen eine besonders schwierige Zeit angebrochen. Bei Renafan in der Neuendorfer Straße leben gegenwärtig 116 Frauen und Männer. „Derzeit versuchen wir alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um unseren Bewohner zur Weihnachtszeit den Besuch ihre Angehörigen zu ermöglichen“, sagt Nadine Fräsdorf von der Hausleitung.

Für den Besuch gibt es klare Regeln: Man muss sich anmelden, je Bewohner gibt es nur einen Besucher am Tag und man muss dabei FFP2-Masken. „In unserer Einrichtung werden regelmäßig Corona-Abstriche durchgeführt“, erläutert Fräsdorf. „Noch sind wir durch unsere Maßnahmen coronafrei.“

Die geliebte Nichte wohnt so weit weg

Der Wunschzettel von Elfriede Schulz hat die Form eines Herzens: „Mein Wunsch ist es, meine Nichte zu sehen. Sie ist die einzige aus der Familie, die ich noch habe.“ Da sie aus Hamburg kommt, könne sie ihre Nichte selten sehen, bedauert die 87-Jährige. „Es lohnt sich nicht für die eine Stunde Besuchszeit.“

Zwischen ganz oder gar nicht hat allerdings die Technik etwas zu bieten: „Frau Schulz erzählte mir, dass sie mit ihrer Nichte täglich telefoniert“, berichtet Ergotherapeutin Nadine Rückert. „Ich habe ihr angeboten, mit dem Tablet einen Videoanruf zu machen, darüber freute sie sich.“ Nun kann sie ihre Nichte doch häufiger sehen.

Vielfältige Wünsche

Nach und nach füllt sich der grüne Baum. „Es sind sehr bescheidene Wünsche“, stellt Ergotherapeutin Steffi Bleichrodt fest. „Vom Fläschchen Eierlikör, über den Besuch der Familie und Gesundheit bis hin zum Ende der Pandemie ist alles dabei – einige Wünsche können wir erfüllen, andere berühren uns sehr.“

Edeltraud Krienke würde gern wieder öfter draußen sein. „Die Freiheit ist eingeschränkt, man hat Angst, einkaufen zu gehen oder einen Spaziergang zu tätigen“, sagt sie. Sie wisse ja nicht, wer ihr entgegen kommt und ob dieser jemand infiziert ist.

Die Schritte zur Verhütung von Infektionen hält Elfriede Schulz nicht für überzogen: „Es ist gut, dass hier im Heim alles streng geregelt ist, dass sich niemand ansteckt.“

Einfach nur da sein und Wärme geben

Um den Tag kurzweiliger zu gestalten, „setzen wir mehrere kleine Höhepunkte“, sagt Ergotherapeutin Bleichrodt. Da werde mittags mal etwas hübscher eingedeckt und gebe es ein Glas Wein dazu. Dann werden Plätzchen gebacken und anderntags Weihnachtskarten geschrieben. „Oder wir bleiben bei den Bewohnern sitzen und hören etwas länger zu.“ Einfach nur da sein und Wärme geben.

Die Versorgung sei sehr gut, lobt Edeltraud Krienke. „Es wird nachgefragt und geholt, wenn etwas benötigt wird. Jeder Wunsch wird erfüllt, die Mitarbeiter sind sehr bemüht.“ Jeder gewiss nicht, aber manche durchaus, wie dieser eine am Wünschebaum. „Eine Runde Eierlikör“, sagt Steffi Bleichrodt, „haben wir jetzt auch spendiert“.

