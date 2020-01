Brandenburg/H

Die Behörden scheinen machtlos. Zum zweiten Mal in dieser Woche hat sich ein polizeibekannter Mann über das gegen ihn erlassene Hausverbot in der Agentur für Arbeit in der Kirchhofstraße hinweggesetzt.

Mitarbeiter der Agentur informierten am Donnerstagmittag die Polizei, weil sich der betreffende 39-Jährige trotz Verbotes wieder einmal in den Räumen der Behörde aufgehalten hat.

Kurze Zeit darauf sei der Mann aus dem Jobcenter wieder verschwunden, berichtet die Polizei am Freitag. Beamte der Inspektion Brandenburg griffen den beschuldigten Mann in der Sankt-Annen-Straße aufgreifen und befragten ihn.

Hausverbot noch einmal erneuert

Erneut wurde ihm untersagt, das Amtsgebäude zu betreten. Der 39-Jährige wurde zum x-ten Male in Polizeigewahrsam gebracht, um weitere Straftaten zu verhindern. Denn sein Anliegen hatte er wieder nicht durchgebracht in der Arbeitsagentur.

Die Kriminalpolizei ermittelt auch in diesem jüngsten Fall wegen Hausfriedensbruchs. So wie nach dem Vorfall zwei Tage zuvor ebenfalls in der Arbeitsagentur.

Von Jürgen Lauterbach