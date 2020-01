Doppeltes Spiel um die Brandenburger Symphoniker

Brandenburg/H

Das Verhältnis der Symphoniker zur Theater-Chefin Christine Flieger ist miserabel. Für mehr als die Hälfte der BT-Mitarbeiter ist die aus der Stadtverwaltung entsandte Finanzerin ein rotes Tuch. Das hat zur Folge, dass viele Musiker ihrer Chefin misstrauen und diese kühl und fast ausschließlich mittels langer Mails mit ihnen kommuniziert.

Verzeihbare Fehler

Flieger mag als Theaterfremde Fehler gemacht haben: Es kommt schlecht an, wenn man Musikern mit miesem Haustarif sagt, welches Glück sie hätten, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben zu dürfen und vorschlägt, aus Dankbarkeit mal für die Stadtverordneten zu musizieren.

Auch der Umstand, dass sie einen Orchesterdirektor einsam am Chefdirigenten und dem Orchester vorbei einstellt, dem nun offen misstraut wird, war wenig klug.

Schweres Erbe

Aber Schuld allein ist Flieger nicht: Sie hat nach Amtsantritt Schluss gemacht mit dem Gewese und der Lobhudelei, die unter ihrem Vorgänger Klaus Deschner um Orchester und Chefdirigenten Peter Gülke gemacht wurden. Das Theater sei mehr als das Orchester, hatte Flieger sinngemäß als Losung ausgegeben und damit den Willen des Gesellschafters artikuliert.

Die Arroganz, mit der mancher Musiker in der Folge der vom OB eingesetzten BT-Chefin begegneten, zeugt von Selbstüberschätzung und wenig Weitblick. Dabei könnten auch Nicht-Skatspieler wissen: Ober sticht Unter! Aber würde Flieger, um die Symphoniker zu demütigen, diesen schaden? Nein!

Böser Verdacht

Aber genau diesen Verdacht hegen jetzt die Musiker. Es gärt schlimmer als je zuvor. Am 27. Dezember hat das Orchester unter sechs Kandidaten den Dirigenten David Reiland zum neuen Chefdirigenten und Gülke-Nachfolger gewählt. Vor den Mitbewerbern Olivier Tardy und Vincent de Kort.

Wie Musiker übereinstimmend erzählen, habe ihnen zuvor Reiland persönlich mehrfach und unmissverständlich gesagt, dass er gern ihr Chefdirigent werden wolle, aber Sorge habe, dass er bei Flieger nicht gut ankomme.

Unterschiedliche Wahrnehmung?

Man muss wissen: Reiland ist ein Star seiner Zunft. Ihm stehen viele Türen offen, sein Kalender ist gefüllt, allein in diesem Jahr schläft er gut 300 mal im Hotel irgendwo in der Welt. Doch er wolle ruhiger treten, so berichten die Musiker. Seine Verträge in Frankreich und der Schweiz würden auslaufen und er wolle sich ab 2021 voll auf die Arbeit in Brandenburg konzentrieren und sei sich der „Anforderungen einer Chefposition in Brandenburg absolut bewusst“.

Schon vor der Wahl ließ Flieger aber die Musiker wissen: Das werde nichts mit Reiland. Der stehe nicht zur Verfügung. Doch dessen Beteuerungen im Ohr, wählten ihn am 27.12. die Musiker dennoch gegen Fliegers Rat.

Am 28. Dezember schreibt Reiland: „Vielen Dank für diese wunderbare, unerwartete Nachricht. Es ist für mich eine große Auszeichnung, dass mich das Orchester als Nachfolger von Prof. Gülke nominiert.“

Um 180 Grad gedreht

Nun folgen Gespräche mit der Theaterleitung und Reilands Agenten. Am 31.12. dann die Wende: Aus terminlichen Gründen, so Reiland, stehe er nicht zur Verfügung. Bei früheren Gesprächen zwischen Flieger und dem Agenten sei es auch gar nicht um die Anstellung, sondern darum gegangen, ob man nicht ein weiteres Gastspiel Reilands 2020 dazwischen schieben könne, teilt der Agent nun mit.

Ist das glaubwürdig, angesichts der Tatsache, dass Flieger doch gar nichts mit der Buchung der Gastdirigenten zu tun hat? Eher nicht. Es hat den Anschein, als wäre hier ein doppeltes Spiel gespielt worden.

Nur Verlierer

Ein begnadeter Dirigent, der einem Orchester Hoffnung auf eine große, gemeinsame Zukunft macht und der sich nach neuen Aufgaben sehnt an der einen, ein undurchsichtiger Agent in Paris an der anderen und eine mit dem Metier unvertraute Geschäftsführerin an der dritten Front. Daraus ergibt sich eine Melange, die alle Seiten beschämt.

Das Orchester ist bloß gestellt, ebenso Reiland, an dessen SMS und leere Versprechen sich die Musiker lange erinnern werden. Auch die unterlegenen Kandidaten stehen belämmert da: Sie sind nur noch zweite Wahl.

Und das BT in Gänze und Christine Flieger im Besonderen stehen – auch wenn sie das Ergebnis keineswegs wollten – als Verlierer da. Jetzt sollten alle am BT zusammenrücken, um zu retten, was da noch zu retten ist.

Von Benno Rougk