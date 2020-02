Deep Purple Revival Band begeistert in der Werft

Brandenburg/H

Gehörig etwas auf die Ohren haben die gut sechzig Deep Purple Fans gekommen, die sich Freitagabend in der Werft eingefunden hatten. Die fünf Musiker der tschechischen Koberec Band ließen den Spirit der legendären Musikgruppe zünftig wieder aufleben.

Zur Galerie Deep Purple Revival-Konzert in der Werft in Brandenburg hat Fans in die Werft gelockt. Dort erlebten sie Heavy Metal.

Jedoch nicht nur die Lautstärke erinnerte an die Kultband, die sogar mal als die „lauteste Band der Welt“ bezeichnet wurde. Vor allem der Drummer am Chrom blitzenden Schlagzeug mit seinem umjubelten zehnminütigen Solo wirkte besonders authentisch. Ebenso überzeugte der Keyborder mit seinem virtuosen Spiel. Natürlich ließen auch die gekonnten Riffs des Gitarristen Erinnerungen an Deep Purple wach werden.

Musik mit Kultstatus

Dazu trugen selbstverständlich auch die gespielten Titel bei. Als die Band ‚Smoke on the Water‘ sowie „Child in Time“ intonierte, die einst bei Deep Purple sozusagen Kult gewesen waren, kannte die Begeisterung der Zuhörer kaum noch Grenzen.

Übrigens fehlten beim Konzert am Freitagabend auch nicht die klassischen Zitate, wie sie die Musiker von Deep Purple gerne in ihre Musik einflochten. In der Werft spielte die Koberec Band Beethovens „Ode an die Freude“, die sich bekanntlich als Europa-Hymne etabliert hat.

Erfolgreichste Coverband Tschechiens

Die Band stammt aus Zlin und hat sich nach ihrem Frontmann Miroslav Koberec Konarek benannt. 1991 gegründet, ist sie bis heute als eine der ältesten und erfolgreichsten tschechischen Coverbands gefragt. Mitte der 1990-er Jahre spielte sie im Vorprogramm von Ian Gillian, dem bedeutendsten der drei Deep Purple Sänger, sowie auch bei The Animals.

Der Sänger der Koberec Band hatte mit seinen ekstatischen Darbietungen den Sound der Deep Purple-Sänger besonders gut drauf. Aber ansonsten wirkte er ruhelos, war ständig in Bewegung. Er lief immer wieder backstage, fuhr sich mit den Händen über sein Gesicht oder wanderte hektisch durch den Raum. Doch was auch immer ihn an diesem Abend umtrieb, er hielt durch, bis gegen 22 Uhr die letzte Zugabe des Deep Purple Revivals in der Werft verklungen war.

Von Ann Brünink