Deeskalationstrainer bei Fliedners stärken für den Umgang mit Stress und bei Konflikten

Brandenburg/H

Mitarbeiter im Sozial- und Gesundheitswesen werden häufiger mit Stress, Konflikten und auch Gewalt konfrontiert. „Gefährdungsanalysen haben ergeben, dass Menschen in solchen Einrichtungen mehr Eskalationen ausgesetzt sind, als andere Berufsgruppen“, weiß Susann Plew von Fliedners. Das macht es auch für den Brandenburger Dienstleister notwendig, sich mit der Entstehung von Gewalt und Möglichkeiten der Deeskalation auseinander zu setzen.

Die drei Deeskalationstrainer von Fliedners: Thomas Peters, Peggy Bohm und Susann Plew (von links). Quelle: privat

Also wurden im Geschäftsbereich der Lafim-Diakonie mittlerweile drei Deeskalationstrainer ausgebildet. Susann Plew, zuständig für gemeinschaftliches Wohnen in Brandenburg und Potsdam-Mittelmark, ist seit 2017 zertifiziert. Jüngst konnte zudem Thomas Peters, Hausleiter der Wohnstätte Kirchhofstraße, die Ausbildung abschließen.

Fliedners begleiten, fördern und beraten Menschen mit geistigen und seelischen Behinderungen. „Wir betreuen Menschen, die auf Grund ihrer Lebensgeschichte und ihrer physischen wie psychischen Entwicklung anders handeln“, sagt Plew. Herausforderndes und aggressives Verhalten sei dabei leider an der Tagesordnung. Das rührt auch daher, weil sich die Klienten nicht anders ausdrücken können, weiß Plew.

Aggressionen sind an der Tagesordnung

Die Mitarbeiter sind dabei nicht nur mit den Extremformen wie gewalttätigen Übergriffen, sondern auch mit verbalen Aggressionen wie Schreien und Beleidigen konfrontiert. Wie häufig so etwas vorkommt, hat die Deeskalationstrainerin in einer Gefährdungsanalyse festgestellt. Die Zahlen gehen dabei über das hinaus, was offiziell bei Polizei oder Berufsverbänden gemeldet wird. „Das war für unsere Chefs schon erschreckend anzusehen“, sagt Plew.

Allerdings habe sich bei der jüngsten Abfrage herausgestellt, dass die Teams mit einem hohen Anteil von deeskalierenden Schulungen wesentlich weniger Tätlichkeiten bearbeiten müssen. „Es hat sich gezeigt, dass es sich lohnt, in Schulungen zu investieren“, meint Plew.

Aus diesem Grund ist bei Fliedners ein Schulungskonzept für das gesamte Personal in den Wohngruppen installiert worden. In dreitägigen Seminaren werden die Mitarbeiter mit dem „Professionellen Deeskalationsmanagement“ (ProDeMa) vertraut gemacht. ProDeMa ist ein Präventionskonzept, das in über 1100 Institutionen in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Italien Anwendung findet. Es zielt nicht nur auf die Reaktion in schwierigen Situationen, sondern auch auf Prophylaxe und Nachsorge bei Übergriffen ab und sei daher sehr umfassend, sagt Plew.

Auslöser ist eine innere Not

Dabei würden beide Seiten – die der Mitarbeiter und der Bewohner – intensiv beleuchtet. Es geht also in hohem Maße auch darum, zu erfassen, was den betreuten Menschen bewegt und das aggressive Verhalten auslöst. „Unsere Klienten brauchen einen fachlichen Umgang und unsere Mitarbeiter brauchen auch Mittel, um sich selbst zu schützen“, meint Plew.

„Die Kollegen bekommen Aufgaben, orientiert an Fallbeispielen in den Wohngruppen“, beschreibt die Deeskalationstrainerin. „Dabei müssen sie jeweils die Rolle des Klienten sowie die des Mitarbeiters einnehmen, um festzustellen, was das mit beiden Seiten macht.“ Auslöser für das aggressive Verhalten der Klienten sei häufig innere Not durch Krankheiten, Stress oder Angst. „Diese Not zu sehen und adäquat zu reagieren, ist die beste Deeskalation“, weiß Plew.

Die Schwierigkeit besteht ja vor allem darin, dass die erwachsenen Klienten sich sowohl kognitiv als auch emotional in einem ganz anderen Alter befinden. Teilweise sind sie auf dem Stand von Kleinkindern, sogar Babys. Wenn sie dann nicht sprechen können, ist es noch heikler, sie richtig einzuschätzen, sagt die Deeskalationstrainerin. „Das kann man sich vorstellen wie bei einer Mutter von einem Neugeborenen, die nicht weiß, wieso ihr Baby schreit“, führt sie aus.

„Es macht mich stärker“

Aus diesem Grund werden bei der Fortbildung vor allem Beobachtungen trainiert, um besser erkennen zu können, woraus das Verhalten der Klienten resultiert. „Dafür brauche ich sensible Kollegen, die verstehen: Diese Aggressivität zeigt der Bewohner gerade, weil er nicht weiß, wie er das anders sagen soll“, sagt Plew

Sie schildert beispielhaft die Geschichte eines Bewohners, der permanent in den Gemeinschaftsraum rannte und sich dicht und drohend vor seinen Mitbewohnern aufbaute. Nach der Fortbildung wurde einem Mitarbeiter klar: Das macht er, weil er so (geräusch-)empfindlich ist. Der Bewohner hatte sein Zimmer unmittelbar neben dem Gemeinschaftsraum, war dadurch permanent reizüberflutet und gestresst. Er wurde ans andere Ende des Flures verlegt. Die Eskalationen legten sich schlagartig.

„Die Mitarbeiter, die einen Kurs hatten, haben einfach eine andere Sicht auf die Problemlagen“, hat Plew festgestellt. Das Feedback der Kollegen beweise das zusätzlich. „Es hilft mir, macht mich stärker“, hört Plew regelmäßig. „Das hat auch etwas mit Mitarbeiterpflege zu tun. Die Mitarbeiter wissen, dass sie Schutz bekommen“, sagt Plew. „Sie kriegen von uns Bildung und damit auch Rüstzeug.“

Von Antje Preuschoff