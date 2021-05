Brandenburg/H

Unter dem Motto „Altstadt für alle“ rufen die VCD-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel, Altstadtleben Brandenburg, Bewohner und Gewerbetreibende zu einer Demonstration für eine verkehrsberuhigte Altstadt am Mittwoch, 26. Mai, zwischen 15 und 16.30 Uhr am Brandenburger Theater auf. Dort findet ab 16 Uhr die SVV-Sitzung statt, in der die neue Rathaus-Koalition von CDU, SPD und FW eine Verschiebung der Altstadt-Verkehrsberuhigung beschließen wollen.

„Viele Autofahrende fahren nur durch die historische Altstadt. Einige deutlich schneller als erlaubt. Das finden wir schon schlimm genug. Durch eine verbesserte Fahrbahnoberfläche wollen SPD, CDU und Freie Wähler nun die Route praktisch als ,Autoschnelltraße’ ausbauen. Wir wollen aber keine Schnelltrasse für Menschen, die unsere Altstadt nur als Abkürzung nutzen“, schreiben die Initiatoren.

Sie wollten eine Verkehrsberuhigung und keinen Durchgangsverkehr von Autos und Lastwagen sowie von Bussen, die nur „Betriebsfahrten“ durchführten. „Wir wollen sichere Straßen für alle Verkehrsteilnehmer, auch für Radfahrende, Fußgänger und mobilitätseingeschränkte Menschen, ob jung oder alt.“

Man begrüße Autofahrende, die in der Altstadt wohnen, arbeiten, einkaufen und Erledigungen durchführen oder uns einfach nur besuchen. So werde die historische Altstadt lebendiger und attraktiver, der Altstädtische Markt könne aus seinem Dornröschenschlaf erweckt werden. Als ein Ort der Begegnung für Menschen, nicht für Autos.

„Seit Jahren werden Bewohner, Besucher und Gewerbe in der Altstadt einem unablässigen Durchgangsverkehr ausgesetzt. Und jetzt, da endlich konkrete Schritte zur Verkehrsberuhigung von der Verwaltung kommen, wollen CDU, SPD und Freie Wähler die Verkehrsberuhigung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben“, sagt Gero Walter, Sprecher der VCD-Kreisgruppe Brandenburg an der Havel.

Wer an der Demonstration nicht teilnehmen kann, könne ein kurzes Videostatement erstellen und es unter dem Hashtag #altstadtfüralle auf den sozialen Medien verbreiten oder es per Mail an marius.moritz@vcd-brandenburg.de schicken.

Von André Wirsing