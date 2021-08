Brandenburg/H

Am Freitagabend zwischen 18 und 20 Uhr haben Unbekannte einen Lebensmittelautomaten im Städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel in der Hochstraße aufgebrochen.

Der Automat wurde nach Polizeiangaben beschädigt. Aus dem Innenraum wurde nach ersten Erkenntnissen die Geldkassette entwendet.

Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor. Die Polizei sicherte am Tatort die Spuren und nahm die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls auf.

Von MAZ