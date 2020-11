Brandenburg/H

Eine Lieblingsjahreszeit hat Thomas Meier im Wald nicht. „Es sind alle schön“, sagt Brandenburgs Stadtförster. Vielleicht, so meint er, haben die zwei bis drei Wochen im Frühling, wenn alles zum Leben erwacht und der Wald hellgrün erstrahlt, eine besondere Schönheit. Wenn sich das Laub im Herbst verfärbt, ist es aber fast genauso, findet er.

Zur Galerie Beim Waldspaziergang im goldenen Herbst lässt sich nicht nur das Laub unter den Füßen genießen, sondern auch der Blick auf die Natur schärfen.

Eben dieses verfärbte Laub hängt noch vereinzelt an den Bäumen. Größtenteils aber überzieht es den Waldboden im Naturschutzgebiet Gränert mit einer rot-orange-braunen Decke. Bei milden Herbsttemperaturen stapft es sich da besonders weich. Noch zwei Wochen, so schätzt Thomas Meier, dann sind die Bäume kahl.

Anzeige

Ein wenig Berg und Tal

An der Seite des Stadtförsters lassen sich Brandenburgs Wälder mit anderen Augen entdecken. Die Gegend rund um den Diebesgrund, die Silberquelle und den Faulen See, so gibt er zu, hat der gebürtige Brandenburger auch erst nach seiner Rückkehr in die Heimat vor anderthalb Jahren kennen gelernt. Mittlerweile ist er sichtlich angetan von der Natur um sich herum. „Die Abwechslung macht den Reiz aus“, sagt Thomas Meier über das schöne Fleckchen Erde zwischen Malge und Kirchmöser.

Wandern durch den Gränert Das Naturschutzgebiet Gränert eignet sich auch im goldenen Herbst bestens zu Wanderungen – mit der ganzen Familie. Dabei können Interessierte sich mit großen Touren fit halten oder kleinere Ausflüge wählen. Je nachdem sollte jedoch die Anfangszeit durchdacht werden, da es bereits früh dunkel wird und im Wald die Hand vor Augen nicht mehr zu sehen ist. Wer die beschriebenen Hauptattraktionen Diebesgrund, Silberquelle und Fauler See sehen möchte, kann am Parkplatz an der Buckau, Magdeburger Heerstraße, Halt machen. Der Weg führt gleich hinter dem Parkplatz rein und ist von dort aus mit rotem Strich auf weißem Untergrund gekennzeichnet. Unterwegs verweisen diverse Hinweisschilder auf die Sehenswürdigkeiten. Sie sind auch mit Entfernungsangaben versehen. Eine ausführlichere Beschreibung der kompletten Strecke durch den Gränert von der Neuen Mühle in Wilhelmsdorf bis zum Bahnhof in Kirchmöser findet sich unter anderem unter www.havelland-tourismus.de oder unter www.reiseland-brandenburg.de. Diese Tour ist 13,7 Kilometer lang.

Erstaunlich hügelig geht es im sonst so flachen Brandenburger Land zu. Trockene Hügel und feuchte Täler prägen das Bild. Die Silberquelle schmiegt sich in eine solche Senke. Gemauert aus Felssteinen ist sie auch ohne laufendes Wasser ein Hingucker. Denn die Quelle von 1905, so die Beschriftung, scheint versiegt.

Wo der Räuberhauptmann sich versteckte

Der Diebesgrund, um den sich die Legende des Räuberhauptmannes Habakuk Schmauch rankt, ist ebenfalls sumpfiges Talgebiet. Es lässt sich gut vorstellen, wie die Räuberbande vor 600 Jahren ihr Diebesgut aus Überfällen auf Kaufmannszüge entlang der Heerstraße von Magdeburg nach Ziesar dort verstecken konnte.

„Im Mittelalter war dieses ganze Gebiet schwer zugänglich. Man musste sich gut auskennen, um dort durchzukommen“, schätzt Thomas Meier. Ein Holzbohlensteg führt heute über den Grund. Trittsicher ist er nicht mehr und daher abgesperrt. Wer will, kann seitlich daran vorbei gehen.

Thomas Meier genießt es selbst, einmal entspannt und ohne Auftrag durch die heimische Natur zu spazieren. Ehrfürchtig betrachtet der Stadtförster dabei unter anderem den alten Buchenbestand. 150 bis 160 Jahre alt sind die Riesen, die zirka 40 Meter in die Höhe ragen.

Zeichen von Mensch und Tier

Wenn Thomas Meier auf Stämme oder Waldboden sieht, entdeckt er mehr, als die meisten auf ihrem Marsch wahrnehmen dürften. Wie etwa die Anzeichen dafür, dass Wildschweine unterwegs sind – zerwühlter Boden und matschige Kuhlen durchbrechen die Blätterdecke.

Dann wandert der Blick des Stadtförsters wieder nach oben. Er deutet auf die unter Ästen verborgenen Löcher, die der Specht in den Baum geschlagen hat. Die Vögel meißeln mit ihrem Schnabel die Baumrinde auf, um die ein oder andere Delikatesse wie Insekten, Larven oder Käfer freizulegen. Ist ein Baum eine besondere Fundgrube, sind dutzende Spechtlöcher keine Seltenheit. Sie bieten anderen Tierarten Unterschlupf.

Das gilt auch für ausgefaulte Baumhöhlen an toten Stämmen. Kleine Fledermäuse verstecken sich darin hängend, beschreibt Meier.

Überhaupt ist das Unperfekte für den Stadtförster ein schöner Anblick. Immer wieder verweist er auf Gewächse mit abgestorbenen Ästen, Kronenbruch, Stammverletzungen oder rissiger Rinde – so genannte Biotopbäume. „Sie dienen der Artenanreicherung. Da leben verschiedenste spezialisierte Insekten und Pilze.“

Geharzter Kiefernwald: „Absolute Rarität“

Kurz darauf sichtet er einen Baum, an dem sich eindeutig der Biber zu schaffen gemacht hat. Wie ein nackter Unterleib strahlt die abgefressene Rinde durch das umgebende Gestrüpp.

Noch auffälliger – und vor allem eindrücklicher – sind die Male, die die Kiefern im Gränert tragen. Jede einzelne von ihnen zeigt riesige v-förmige Schnitte mit grätenartigen Ritzen. Der Kiefernwald ist komplett geharzt. „Das ist eine absolute Rarität. Das sieht man fast gar nicht mehr“, macht Thomas Meier klar.

Noch vor 30 Jahren jedoch spielte das „Harzen“, die Ernte von Harz als Rohstoff, eine nicht unbedeutende Rolle bei der Nutzung der hiesigen Wälder, erzählt er. Durch Entfernen einiger Rinde am Stamm und durch Einschnitte im darunter liegenden Holz wurde der Baum verletzt. „Mit dem Harzfluss wehrte sich die Kiefer gegen die Verwundung“, schildert Meier. Das ablaufende Harz wurde in einem unterhalb der Rinne befestigten Harztopf aufgefangen, gesammelt und weiterverarbeitet.

„Es ist eine alte Waldnutzungsform“, so Thomas Meier. Überhaupt, so sagt der Stadtförster, ist der Wald früher viel intensiver genutzt worden. Jedes Totholz wurde als Brennstoff beiseite geschafft, Laub als Einstreu im Stall verwendet. „Da war der Wald noch aufgeräumt, wie man heute sagt“, erzählt er. „Obwohl es besser ist, wenn viel tote Masse da ist.“

Mystische Wasserlandschaft

Und so bahnt sich der Spaziergänger also manchmal seinen Weg über und um umgestürzte Baumriesen. Und gelangt zielgerichtet zu einem besonderen Highlight auf der Tour: dem Faulen See.

Der tut sich als gleichermaßen mystische wie auch wunderschöne Szenerie vor einem auf. Denn die schimmernde Wasseroberfläche wird von unzähligen, abgestorbenen Erlenstümpfen durchbrochen. Sinnbild dafür, dass der See erst nach und nach so in die Breite gegangen ist. Ursprünglich aus einem Tonstich entstanden, sorgte der Biber für die riesige Überschwemmung in der Grube. „Er hat sich eine Burg gebaut und damit das Wasser zurückgedrängt“, erzählt Thomas Meier.

Am Faulen See, so freut er sich, „kann einem jederzeit der Seeadler begegnen“. „Er hat da sein Jagdrevier, wenn man Glück hat, dann sieht man ihn.“

Aber auch ohne diese Sichtung lohnt sich der Weg durch den Gränert-Wald. Hier hinterlassen Tier und Mensch ihre Spuren auf vielfältige Art und Weise und erzeugen so eine ganz besondere Wanderkulisse – auch im Herbst.

Von Antje Preuschoff