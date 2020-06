Denis Scheck unterstützt Brandenburger Bücherkinder

Brandenburg/H

Ursprünglich sollte ihre Bühne die diesjährige Leipziger Buchmesse sein: Die Bücherkinder Brandenburg aus Brandenburg an der Havel wollten dort ihr neues Buch „ Ensikat unter der Lupe“ vorstellen. Die Messe fiel in Folge der Corona-Epidemie aus.

Aber der Elan der Bücherkinder und ihres „Büchervaters“ Armin Schubert war und ist ungebrochen. Kurzerhand improvisierte man und machte stattdessen einen Film, produziert vom Brandenburger Kameramann Joschka Lippelt, der nun Premiere auf Youtube feierte.

Denis Scheck mit einem Ensikat-Buch der Bücherkinder. Quelle: Schubert

Im Film lesen die Kinder aus ihrem Buch, das sich mit den Bildwelten des Illustrators Klaus Ensikat auseinandersetzt. Sie reflektieren seine Bildideen in eigenen Texten und Zeichnungen. Und auch Ensikat selbst kommt zu Wort – im exklusiven Gespräch mit Literaturkritiker und Autor Denis Scheck, der ihn eigens für den Film im Berliner Atelier besuchte.

Der „König der Illustratoren“, wie Scheck ihn bezeichnet, gewährt Einblick in sein Schaffen und freut sich, das Kindern der Autor egal sei. Die Idee fasziniere, nicht der Name, „was die Arbeit mit Kindern sehr angenehm macht“, wie Ensikat schmunzelnd hinzufügt. Scheck attestiert den Bildern Ensikats eine Botschaft: „Lasst euch nicht manipulieren, seid widerständig.

Der „Vater“ der Bücherkinder: Armin Schubert Quelle: Lars Grote

Eine Botschaft, die auch für die Arbeit der Bücherkinder Brandenburg in Gänze gelten kann. Neben Scheck und Ensikat erzählen auch Armin Schubert, Leiter der Bücherkinder, und Ralph Aepler, Vorsitzender der Pirckheimer-Gesellschaft, von der Begeisterung und der Akribie der jungen Künstler. Die Pirckheimer-Gesellschaft, eine Vereinigung von Buch- und Grafiksammlern, unterstützt die Arbeit der Bücherkinder seit Jahren. Jedes Jahr entstünde so ein „sensationelles und bibliophiles Buch“, wie Aepler betont.

Schubert fragt sich: „Was wird aus uns Lesern, die wir einst waren in Zeiten der Digitalisierung?“ Er appelliert an die Politik, das „intellektuelle Risiko“ einzugehen, Bildung auf diesem Weg zu fördern. „Die Grundschüler gehen diesen Weg mit. Wir klammern Harry Potter nicht aus, nehmen aber die Moderne und die Klassiker dazu und schnüren ein großes Bildungspaket.“

Brandenburger Bücherkinder bei den Dreharbeiten zum Film. Quelle: Schubert

Mit den Bücherkindern Brandenburg entstanden so in den letzten Jahren schon Bücher in kleiner Auflage zu Künstlern wie Jurek Becker, Arno Mohr oder Werner Klemke, unterstützt von Persönlichkeiten wie Friedrich Schorlemmer, Frank-Walter Steinmeier, Barbara Kindermann und vielen anderen.

Der Film der Bücherkinder existiert in zwei Fassungen: einem 5-minütigen Kurzporträt und einer gut halbstündigen Langfassung des Gesprächs zwischen Denis Scheck und Klaus Ensikat, das zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

Info: Der Link zum Film https://youtu.be/XG_NLfsGy5g

