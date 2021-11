Denkmalposse in Ziesar: Ladesäule für E-Autos darf nicht grün sein

Ziesar

Besitzern von Elektroautos ist es ziemlich egal, welche Farbe eine Ladesäule hat. Nicht jedoch den Denkmalschützern in Potsdam-Mittelmark. Weil vor der Burg Ziesar seit wenigen Tagen eine Station steht, die so grün wie die Hoffnung ist, sieht die Kreisbehörde rot. Die Farbe der Säule würde sich nicht mit dem ehrwürdigen Charakter der denkmalgeschützten Burganlage vertragen. Deshalb soll die Stromtankstelle, die von zwei Autos gleichzeitig angefahren werden kann, mit grauer Folie abgedunkelt werden. Über die seltsame Farbenlehre des Amtsschimmels schüttelt man in ganz Ziesar den Kopf.

Vom Landkreis gefördert

Auch Stadtverordneter René Mertens (CDU) versteht die Welt nicht mehr: „Ein Schildbürgerstreich ohnegleichen. Wenn die Denkmalschutzbehörde keine anderen Probleme hat, reißen wir die Säule eben wieder ab.“ Soweit soll es allerdings nicht kommen. Immerhin hatte sich die Stadt Ziesar seit Jahren um eine Aufrüstung des Tourismusmagneten bemüht. Die Elektromobilität macht um die einstige Bischofsresidenz mit ihrem Museum und der berühmten Burgkapelle keinen Bogen. Mit 10.000 Euro förderte derselbe Landkreis, dem die grüne Ausführung ein Dorn im Auge ist, die Anschaffung. Als Eigenanteil legte die Kommune 4.300 Euro dazu.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinter den beiden Parkplätzen für E-Autos mit der Ladestation befindet sich der Giebel des Heimatmuseums. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dem Tauziehen um die korrekte Farbe ging immerhin eine klare Ansage des Landratsamtes an die Verwaltung voraus. So heißt es in der denkmalrechtlichen Erlaubnis vom 20. August 2021 zum Aufstellungsantrag des Amtes Ziesar: „Die Ladesäule sollte schlicht sein. Auf zu stark leuchtende und sehr grelle Farben ist zu verzichten. Die genaue Gestaltung ist mit der Denkmalschutzbehörde abzustimmen. Die Säule sollte möglichst grau sein.“ Problem: Die in Ziesar verwendete Modellreihe Pro des Systemanbieters Charge-ON GmbH, der hinter der Marke Eon Drive steht, sieht standardmäßig keine graue Designvariante vor. Dafür werden Säulen in frischen und hellen Farben wie rot, grün, gelb und weiß bevorzugt. Kein Wunder: Ladesäulen sollen dem elektrischen Autofahrer auffallen.

Ziesars Amtsdirektor Norbert Bartels hofft auf einen Kompromiss. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Wahl fiel notgedrungen auf die grüne Hausfarbe des regionalen und mit Eon kooperierenden Stromversorgers Edis. Auch reicht der grüne Burgpark bis dicht an das mittelalterliche Gemäuer heran. So wurde die bei Eon Drive bestellte Ladesäule geliefert, eingegraben, angeschlossen und abgenommen. Auf den gemeldeten und mit einem Foto belegten Vollzug der Baumaßnahme reagierte die Denkmalschutzbehörde verschnupft. „Wir sollen uns an die Festlegungen der denkmalrechtlichen Erlaubnis halten“, sagte Bauamtsmitarbeiterin Susann Wöhling-Brandt der MAZ. Was nun?

Was Eon zu Ziesar sagt

Zwar spricht auch Amtsdirektor Norbert Bartels von einer „Posse“, doch schwebt dem Verwaltungschef ein Kompromiss vor. Teile der Säule, die nicht mit Aufschriften oder Logos versehen sind, sollen nun mit grauer Folie überklebt werden. Ein Eon-Sprecher sagte der MAZ auf Nachfrage: „Bezogen auf eine nachträgliche Farbänderung ist aus Sicht von Eon Drive zu beachten, dass etwa bei einer anderen Beklebung den technischen Anforderungen entsprochen wird und zum Beispiel Bedien- sowie Sicherheitshinweise weiterhin vorhanden sind.“ Außerdem sei daran zu denken, dass es sich um eine Folierung der Edis handele. Deshalb sei auch der regionale Energieversorger vor Veränderungen einzubeziehen.

Was ist mit bunten Autos?

Noch weiß niemand, ob eine grün-graue Mischung die Gnade des Denkmalschutzes findet. Wenigstens sehen die Auflagen in der denkmalrechtlichen Erlaubnis keine Einschränkungen bei der Autofarbe vor. Vor der Burg dürfen deshalb auch kunterbunte Stromer Saft tanken. Die beiden Stellplätze vor dem Eingang bleiben Elektroautos vorbehalten. Besucher mit Verbrenner aller Farben nutzen unverändert den benachbarten Parkplatz auf dem Wirtschaftshof.

Von Frank Bürstenbinder