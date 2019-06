Brandenburg/H/Tessin

Cedric lebt nicht mehr. Mit nur 17 Jahren ist der Junge aus Brandenburg an der Havel in der Nacht zu Donnerstag an Krebs gestorben. Das bestätigt Sören Stöhr, der stellvertretende Leiter der Berufsorientierten Schule Kirchmöser (BOS), die Cedric besuchte. Die MAZ hatte im Februar über seine Geburtstagsparty berichtet. Organisierte hatte die sein früherer Klassenlehrer Sebastian Ebell mit Cedrics Abschlussjahrgang.

Cedric Malepse, von seinen Freunden Cedi genannt, erhielt an der BOS am 14. Juni vorigen Jahres sein Abschlusszeugnis der 10. Klasse. Ein Freudentag, fast genau ein Jahr ist das her. „Da war noch alles schön“, sagt Sören Stöhr, den die furchtbar traurige Nachricht vom Tod seines früheren Schülers am Donnerstagmorgen erreicht hatte. Auch das Kollegium wurde informiert. „Wir sind alle tief erschüttert. Dass es jetzt so schnell gegangen ist, ist furchtbar.“

Die „Hölle“ begann im August

Am 18. August 2018 war der 1,85 Meter große Junge, der mit seiner Familie in der Brandenburger Neustadt gewohnt hat, mit schweren Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen. Die Hölle begann, wie die Familie es im Februar geschildert hat. Der erste Verdacht: Blinddarmentzündung. Doch die letztendliche Diagnose war erschütternd. Cedric war an Dickdarmkrebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt. Der Krebs hatte bereits im Bauchraum gestreut, Lymphknoten waren befallen.

Die Überraschungsparty mit Freunden, Klassenkameraden und der Familie schenkte Cedric (r.) Stunden der großen Freude. Quelle: Rüdiger Böhme

Mehrere sehr hoch dosierte Chemotherapien an der Charité in Berlin folgten. Sie nahmen den Jungen mit. Doch seine Fröhlichkeit verlor Cedric fast nie.

Ein Junge voller Zukunftspläne

So beschreibt ihn auch sein früherer Lehrer Sören Stöhr. Er hatte Cedric in Informatik und Physik unterrichtet. Der Jugendliche wollte Elektronikfachangestellter werden. „Cedric war ein fröhlicher Junge, akzeptiert, hatte Zukunftspläne. Ein solch schweres Schicksal eines Schülers geht einem als Lehrer sehr nah, vor allem, wenn man selbst Kinder hat. Das Leben fängt in dem Alter doch erst an“, sagt Sören Stöhr.

Im Frühjahr war Cedric mit seiner Mutter Karina Paepcke, seinen Geschwistern Iven (11) und Greta (2) in die Stadt Tessin nahe Rostock gezogen. In Brandenburg konnte Cedric die Treppen zur Wohnung im zweiten Stock nicht mehr gut bewältigen. Aus Tessin stammt seine Mutter. Dort hatte Cedric ein ebenerdiges Zimmer.

Großer Beistand von der Familie

Alle Familienmitglieder waren bemüht, ihm Freude zu bereiten. Sie besorgten dem Teenager sogar ein Motorrad, an dem Cedric auf dem Hof des alten Hauses schrauben konnte, was ihm viel Freude bereitete.

Doch zuletzt verschlechterte sich sein Zustand sehr. An diesem Morgen nun ist Cedric nicht mehr aufgewacht.

Von Marion von Imhoff