Der Abschlepper: Paul Brameier ist ein Mann für schwere Fälle

Schopsdorf

Immer wenn der karminrote Lkw-Berger vom Hof rollt, ist ein noch stärkerer Anführer an seiner Seite. Optimus Prime, der berühmte Transformer aus Hollywood, zerrt als Airbrush auf dem Blechkleid des 630 PS starken Vierachsers an einer Kette für den unwahrscheinlichen Tag, an dem drei Seilwinden nicht reichen. „Solch eine Situation hat es aber noch nie gegeben“, berichtet Paul Brameier (52) schmunzelnd. Schwere Fälle gehören für den legendären Abschlepper zum täglichen Geschäft.

Zur Galerie Paul Brameier betreibt in Schopsdorf mit Niederlassungen in Brandenburg und Magdeburg ein modernes Dienstleistungsunternehmen

Bislang ist es dem Schopsdorfer Unternehmer und seinen Männern immer gelungen, die Autobahn frei zu machen, wenn irgendwo zwischen Magdeburg und Werder ein Brummi-Fahrer in Schwierigkeiten steckte. Natürlich ist das gelinde ausgedrückt. Liegenbleiber, bei denen unter der Motorhaube nichts mehr geht, gibt es immer wieder mal. Kein Wunder bei Zigtausenden Sattelzügen, die jeden Tag zwischen Ost und West unterwegs sind. Doch andere Brummis rasen in die Mittelleitplanke, schieben sich auf den Vordermann oder pflügen die Böschung um, bevor sie auf die Seite kippen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bergungsdienst Brameier beräumt eine Unfallstelle. Quelle: Julian Stähle

Wenn die A 2 dicht ist, schlägt die Stunde der Berger. Wie vergangene Woche zwischen Burg und Theeßen. Bei zwei Auffahrunfällen in kurzen Abständen verwandelte sich die Fahrtrichtung Hannover in einen Schrottplatz. Für die beiden Lkw-Fahrer, die zu spät auf Stauenden reagierten, kam jede Hilfe zu spät. Vollsperrung. Sieben Laster mussten von der Straße geholt werden. Doch bevor die Schopsdorfer Abschlepper ihre Bergetechnik nach eineinhalbstündiger Anfahrt auf der zugestauten Autobahn in Stellung bringen konnten, hatten Feuerwehren und Bestatter ihre traurige Arbeit zu erledigen.

Hochachtung vor den Einsatzkräften

Brameier spricht mit Hochachtung von den Einsatzkräften: „Wir sind die Letzten, die an die Unfallstelle kommen. Doch es ist phänomenal, was die freiwilligen Feuerwehrleute an vorderster Stelle auf der Autobahn leisten.“ Wenn wie bei Burg zwei Unfallstellen gleichzeitig zu bearbeiten sind, bleibt keine Zeit über die Ursachen tragischer Unglücke nachzudenken. Dennoch treiben den gelernten Autoschlosser die Sorgen der Trucker um. „Es kann nicht sein, dass Fahrer ihre Ruhezeiten nicht einhalten können, weil es keinen freien Parkplatz gibt“, findet Brameier, der sich selbst ans Steuer eines seiner Bergungsfahrzeuge setzt.

Der Bergungsdienst Brameier betreibt am Standort Schopsdorf auch einen Schrottplatz. Dort werden Autoteile von Unfallwagen verwertet. Quelle: Julian Stähle

„Wenn wir draußen sind, ist auch der Chef dabei“, berichtet Dennis Rey, rechte Hand des Firmengründers. Es kommt zum Glück nicht jeden Tag vor, dass der ganze Fuhrpark vom Stammsitz in Schopsdorf ausrücken muss, weil Polizei, Speditionen oder Versicherungen um Hilfe rufen. Brameier macht auch kleine Sachen. Mit seinen Niederlassungen in Magdeburg und Brandenburg stellt er Fahrzeuge im Auftrag von Staatsanwaltschaft und Polizei sicher, schleppt für Ordnungsämter Falschparker ab, die Straßenbahngleise oder Behindertenparkplätze blockieren. Dazu kommt die Beseitigung von Ölspuren und der Austausch kontaminierter Böden nach Unfällen mit Gefahrguttransporten. Nicht zu unterschätzen ist das Geschäftsfeld der Autoverwertung mit über 20 000 Teilen in den langen Regalen – vom Rücklicht bis zum Motor.

Mehrere Geschäftsfelder

Was 1997 mit drei Mitarbeitern im Schopsdorfer Gewerbegebiet begann, hat sich zu einem mittelständischen Unternehmen mit diversen Geschäftsfeldern, 41 Beschäftigten und rund 60 Fahrzeugen vom Autokran bis zur Ölspurhexe entwickelt. Für seine Dienstleistungen belegt Brameier zwei große Grundstücke. Eine Erfolgsgeschichte von der auch Ziesar auf der Brandenburger Seite der Autobahn profitiert hätte. Doch einen Abschlepper wollte man damals nicht im „Preußenpark“, wo die Investoren lieber vom größten Baugewerbepark Deutschlands träumten. Schopsdorfs damaliger Bürgermeister Rudi Heise war cleverer. „Sein Versprechen, unsere Ansiedlung zu unterstützen und zu begleiten, hat er gehalten“, erinnert sich der Unternehmer.

Ein Vierachser Lkw-Berger, der in der Niederlassung Schopsdorf stationiert ist. Markenzeichen des Unterfahrlifts ist der Transformer-Star Optimus Prime als Airbrush auf der karminroten Lackierung. Quelle: Julian Stähle

Die Wende war für Paul Brameier ein Glücksfall. Ohne Mauerfall würde der gebürtige Münsterländer in seiner Heimat vielleicht heute noch mit Unfallwagen handeln. Über Nacht gab es plötzlich neue Möglichkeiten. Zunächst wurde das Betätigungsfeld ausgedehnt. Doch während andere aus der Branche Gebrauchtwagen in den autohungrigen Osten schafften, holte Brameier geschrottete Modelle in den Westen zurück.

„Zur Zäsur kam es, als ich selbst einmal auf der A 2 abgeschleppt wurde. Das ist nicht toll gelaufen. Der Familienrat entschied schließlich, dass wir das besser können“, erinnert sich Brameier. Bis heute ist das Unternehmen familiengeführt. Mit Ehefrau Susanne in der Buchhaltung und Schwester Claudia Neumann als Büroleiterin. So wurde Schopsdorf im Jerichower Land zur Keimzelle eines modernen Dienstleisters mit der wichtigsten Ost-West-Verbindung vor der Haustür. Ein rund 130 Kilometer langes Geschäftsmodell, das einmal mit zwei gebrauchten Abschleppern begann. Optimus Prime ist wieder einmal auf der Seite der Gewinner.

Von Frank Bürstenbinder