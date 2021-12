Der Angel-Clan aus Rossow: Mit Rute und Rolle zum Familienausflug

Kyritz

Der Tag kommt mit Prignitzer Nebelschwaden, Menschen, die sperriges Gepäck aus einem Auto laden – und zappelnden Maden. Holger (54), Hans (18) und Hanna (18) haben ihren Angelplatz erreicht. Es ist das sandige Ostufer des Obersees bei Kyritz. Der langgezogene Dossespeicher ist bekannt für seinen guten Bestand an Karpfen, Zander, Aal und Barsch.

Rossower auf Familienausflug

Für die drei Petrijünger aus dem Wittstocker Ortsteil Rossow ist es ein Familienausflug. Wie fast jedes Wochenende. Mit ihrer Leidenschaft zur Fischweid eifern die Zwillinge ihrem Vater Holger schon seit Jahren nach. Wenn es die Zeit erlaubt, greifen auch Mutter Heike und die jüngste Tochter Helen (15) zur Rute. Macht sich der ganze Angel-Clan Buchin-Ryrko in gefühlter Kompaniestärke zum Ansitz auf, funktioniert das nur mit einem Anhänger hinter dem geländegängigen Familienauto.

Perücke in der Schnur? Dann gibt es für Hanna Hilfestellung von Vater Holger. Quelle: Frank Bürstenbinder

Sitzkiepen, Rutenboxen, Futtereimer, Köderschachteln – diesmal ist die Ausrüstung noch übersichtlich. „Heute geht es ausschließlich mit Matchruten auf Weißfisch. Da freuen sich unsere Hühner“, erklärt Holger Buchin-Ryrko als er den ersten mit Maden bestückten Haken auswirft. Die Posenmontagen von Hans und Hanna und ein paar Futterbälle fliegen hinterher. Alle drei Angler verfolgen das Spiel ihrer Bissanzeiger. Jetzt heißt es warten.

Hanna auf Youtube

Geduld als Schlüssel zum Erfolg haben die Zwillinge, die beide vor dem Abitur stehen, schon als Grundschüler gelernt. Hanna kam mit zehn Jahren zum organisierten Angeln. „Mit Maden zwischen den Knien“, wie sie sich lachend erinnert. Immer noch wird gestaunt, wenn ein Mädchen zum Angeln geht. Inzwischen wundert sich in ihrer Klasse niemand mehr, wenn sie von fetten Brassen und starken Plötzen schwärmt.

Seit sie bei einem Angelcamp auf andere Anglerinnen in ihrer Altersklasse traf, lässt sie das Hobby nicht mehr los. Vor zwei Jahren machte der Landesanglerverband Hanna sogar zu einem Youtube-Star. Ihr Credo: „Beim Angeln lernt man etwas für’s Leben – Teamgeist zum Beispiel. Oder Ruhe und Gelassenheit.“ Eigenschaften, die Hanna wohl auch für ihr geplantes Medizinstudium gut gebrauchen kann.

Bei Hans geht es Schlag auf Schlag. Güstern haben es auf seine Maden abgesehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dann geht es Schlag auf Schlag. Ein erste Güster kann dem von Hanna dicht über Grund angebotenen Köder nicht widerstehen. Nebenan verhaftet Vater Holger gerade eine Plötze. Auch Bruder Hans landet seinen ersten Friedfisch des Tages aus dem Stausee. Das natürlich selbst gemischte Lockfutter tut seine Wirkung. Die genaue Rezeptur wird nicht verraten. Nur so viel: Auch Koriander spielt eine Rolle.

Immer gern am Obersee

„Jeder Fisch hat seine Vorlieben. Andere legen ihre Maden in Ouzo ein. Wer nichts probiert, fängt auch nicht“, ist Hans überzeugt, der schon seit dem 8. Lebensjahr nach dem Vorbild seines Vaters zur Angel greift. Nach dem Abi möchte er Pharmazie studieren. Wenn mal nicht mit Eltern und Geschwister geht es mit seinen Kumpels ans Wasser. Angeln ist wieder beliebt bei jungen Leuten. Zwar zählt der Obersee zu den Hausgewässern von Familie Buchin-Ryrko, doch gibt es in Brandenburg kaum ein bekanntes Revier, das die Prignitzer auslassen.

Angeln ist die große Leidenschaft der Familie Buchin-Ryrko aus Rossow bei Wittstock. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Von der Oberhavel bis zu den Senftenberger Seen, von der Elbe bis zur Oder unternehmen wir unsere Touren. Möglich wird das durch viele Angelfreundschaften, die über die Jahre entstanden sind. Besonders über die Kinder-Angelcamps des Landesanglerverbandes haben sich viele Bekanntschaften entwickelt“, berichtet Holger Buchin-Ryrko. Dass seine Kinder von so manchem Hegefischen und Turnierwurfsportvergleich (Casting) als erfolgreiche Teilnehmer zurückkehren, macht den an der Oder geborenen Familienvorstand besonders stolz. „Ich bin mit dem Fluss vor der Haustür aufgewachsen. Was mir schon mein Opa und mein Vater beibrachten, gebe ich gern an die nächste Generation weiter“, so der Rossower. Natürlich hilft er gern, wenn sich bei Hanna die Schnur verheddert oder bei Hans eine dritte Hand gebraucht wird.

Wo der Fisch steht

Die Fischeimer füllen sich allmählich. Noch ist der Angeltag am Obersee nicht zu Ende. Dessen Wasserstand ist deutlich zurückgegangen. Doch zum Glück lassen sich mit den langen Matchruten weite Würfe erzielen. Genau dahin, wo der Fisch steht.

Von Frank Bürstenbinder