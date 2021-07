Der Baumflüsterer: Warum dieser Mann jeden Stamm in Brandenburg an der Havel kennt

Brandenburg/H

Schönes Wetter zum Spazieren herrscht in diesen Tagen allemal. Doch schon der erste Blick auf vertrocknete Grünanlagen trübt die Freude. „Wenn ich das da schon sehe!“, sagt Manfred Forstreuter, während er am Triglafweg aus dem Auto steigt, und deutet auf einen jungen Spitzahorn, der fast keine Blätter mehr hat. „In diesen trockenen Wochen entscheidet sich mal wieder, welche Bäume es schaffen werden und welche nicht.“ Ausgerüstet mit einem Schonhammer, einem Tablet und seinem geschulten Auge schnürt der habilitierte Biologe sodann durch den Park auf dem Marienberg.

Manfred Forstreuter begutachtet eine alte Wunde am Baum, wo vor langer Zeit ein Ast entfernt werden musste. Quelle: Moritz Jacobi

Er kennt hier buchstäblich jeden Baum, denn im Auftrag der Datenbankgesellschaft Falkensee nimmt er die Stadtbäume von Brandenburg an der Havel immer wieder aufs Neue in Augenschein, und zwar zwei Mal jährlich, jeweils einmal im belaubten und im unbelaubten Zustand.

Er kennt seine Sorgenkinder und alten Gefährten. Und wie ein Baumflüsterer führt der Wissenschaftler mit manchem Urgehölz im Geiste ein geradezu ärztliches Gespräch: ‚Na, wie geht’s uns denn heute, wo drückt der Ast, was macht die Krone?‘

Spezialausrüstung für die richtige Diagnose

Ist eine eingehende Untersuchung erforderlich, weil etwa eine Fäule oder ein Statikproblem erkennbar sind, kommt zunächst der Schonhammer zum Einsatz. Der Klang der verschiedenen Gehölze hat je nach Gesundheitszustand viele Variationen – Forstreuter kennt sie alle.

Was ihn sein Gehör vermuten lässt, bestätigt oftmals eine Bohrwiderstandsmessung. Mit einem Gerät, das ein bisschen wie eine demontierte Bordkanone aussieht, bohrt der Wissenschaftler winzige Löcher an verschiedenen Seiten des Stammes einer Pappel, dann einer Lärche. Anschließend liest er auf dem Display ab, in welcher Bohrtiefe das Stammholz hart und widerstandsfähig oder schon weich und instabil ist.

Mit dem Bohrwiderstandsmessgerät wird einer alten Pappel auf den Zahn gefühlt. Quelle: Moritz Jacobi

„Bei manchen Bäumen lassen sich so auch die Jahresringe ablesen“, sagt der 62-Jährige. Und die Krone? „Die wollen wir künftig auch mit Drohnen befliegen, um uns leichter ein Bild von oben zu machen“, sagt Manfred Forstreuter, der dafür bislang meist auf die visuelle Inaugenscheinnahme angewiesen ist – oder seine Kletterkünste.

Die mit dem Bohrwiderstandsmessgerät erfassten Restwandstärken gibt der Baumkundler zusammen mit Art und Höhe des Baums, Kronenform, Stammdurchmesser und der Rindendicke auf www.simgruppe.de ein und erhält eine ‚statisch integrierte Abschätzung‘. Die Website gleicht die Werte mit 10 000 archivierten Sicherheitsgutachten von Bäumen aus acht europäischen Ländern ab und zeigt anhand von Kurven, wie stand- und kippsicher der Baum sein dürfte.

Die elastische Spitze zur Messung der Restwandstärke schädigt den Baum nicht, vergleichbar mit einer Injektionsnadel. Quelle: Moritz Jacobi

Eines der ältesten Baumkataster Deutschlands

Überhaupt ist das Internet für den Sachverständigen ein mächtiges Instrument. Auf seinem Tablet kann Forstreuter in der Anwendung G6 Mobil sämtliche der Datenbankgesellschaft verfügbaren Daten zu sage und schreibe 70 000 Stadtbäumen abrufen. Standort, Pflanzjahr, Höhe, Stammumfang, Lichtraumprofil, nistende Tierarten, Schäden und parasitären Befall, zuletzt angeordnete Maßnahmen, die jeweils zuständigen Behörden: eine digitale Patientenakte für Bäume.

Auf seinem Tablet kann der Baumgutachter jeden Baum im Kataster aufrufen und per Satellitenbild verorten. Quelle: Moritz Jacobi

„Die Stadt Brandenburg hat eines der ältesten und umfangreichsten Baumkataster in Deutschland“, lobt der Dendrologe. Und weiß die Digitalisierung zu diesem Zwecke sehr zu schätzen. „Wenn ich hier ein Problem feststelle und im System eine Maßnahme zuweise, kann Bernd Prieß in der Stadtverwaltung mit einem Klick aufrufen, wie viele Maßnahmen gerade erforderlich sind, was sie kosten werden – und kann dann entsprechend ausschreiben.“ Dank der GPS-genauen Verortung finden auch die beauftragten Grünpflegefirmen den Zielbaum ganz genau.

„Die nach etlichen Kriterien filterbaren Datensätze für alle möglichen Gebiete sind für die privaten und kommunalen Kunden browserbasiert abrufbar und mit interaktiven Karten visualisiert“, erläutert Sebastian Schulze von der DBG Falkensee, der sich per Remote-Schaltung auf Forstreuters Tablet einwählt. Damit diese Abrufbarkeit reibungslos funktioniert, wurde der riesige Datenschatz vor einigen Jahren von den städtischen Servern in ein externes Datenzentrum migriert, das die nötige Rechenpower hat.

Transparenz dank Digitalisierung

„Letztlich geht es dabei um Transparenz“, sagt Manfred Forstreuter. „Ich kann anhand der Einträge im System beim nächsten Kontrollgang überprüfen, welche Maßnahmen hier gemacht wurden, und genau sagen: Diese Firma arbeitet gut, diese nicht.“ Einige Kommunen würden derweil noch immer mit Zetteln und Karteikarten arbeiten und hätten keinen Überblick über ihren Baumbestand. Andere wiederum arbeiteten derart transparent, dass sie von jedem gefällten Baum ein Foto mit dem entsprechenden Datenbankauszug ins Netz stellten, so der Fachmann.

Für Brandenburg an der Havel fällt sein Urteil positiv aus. Aus seiner Sicht dient die minutiöse Datenerfassung der Stadt letztlich auch finanziell. Zum einen spare es personelle Kosten und ermögliche das Management vieler Bäume mit minimalem Verwaltungsaufwand. Zum anderen hätten Bäume an sich einen monetären Wert, „und je mehr erfasste Bäume ein Kämmerer dagegen setzen kann, umso leichter bekommt die Kommune beispielsweise Kredite.“

Die Lärche hat eine Höhlung, aber Forstreuter sieht, dass der Baum die betroffene Seite durch Bildung von Holz stabilisiert. Quelle: Moritz Jacobi

Ein Berufsleben im Schatten des Klimawandels

Als Manfred Forstreuter 1984 seine Diplomarbeit über Auswirkungen des Klimawandels einreichte, war an das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung noch gar nicht zu denken. Seither beschäftigt er sich fortlaufend mit den Folgen, die eine klimatische Veränderung für unsere Ökosysteme hat und haben wird, allen voran für die Bäume.

Für das Projekt Klimawald ließ er 2019 ganze 800 Rotbuchen unterschiedlichster Provenienz in den Grunewald verpflanzen. Sobald sich die Bäume dort etabliert haben, will er untersuchen, ob Rotbuchen aus Südeuropa besser mit dem Klimawandel zurechtkommen.

Auch bei seinen Kontrollgängen in der Havelstadt begegnen ihm die Folgen des Klimawandels auf Schritt und Tritt. „Manche sagen, wir würden nichts anderes tun, als Bäume fällen. Aber nach drei trockenen Sommern haben wir nun mal jede Menge sterbende und tote Bäume! Stellen Sie sich vor, hier ist demnächst eine Veranstaltung“, sagt er und zeigt auf die Freilichtbühne an der Nordseite des Marienbergs. „Wenn dann ein Gewitter mit Windböen kommt, müssen diese abgestorbenen Äste weg sein.“ Haften würden im Ernstfall der Baumkontrolleur, die ausführende Firma, in letzter Instanz die Kommune.

Schutz der Bäume zum Wohle des Menschen

Denn letztlich schützt der Kontrolleur zuallererst Menschen. „Wenn Ihnen ein armdicker Ast bei Tempo 50 auf die Windschutzscheibe schlägt, kann das lebensgefährlich enden.“ Viele Bäume würden jedoch unnötig gefällt, etwa wenn die begutachtende Firma gleichzeitig an den Fällarbeiten verdiene, so der Gutachter.

Als unabhängiger Sachverständiger und Biologe ist er prinzipiell um den Erhalt jedes Baumes bemüht. „Wenn ich einen Baum fällen lasse, dann muss der schon mausetot sein. Und einige tote Bäume kann man als Habitatbäume stehen lassen, etwa wenn er als Nistplatz dient.“

Da sich in solchen Zwieseln, wie bei dieser Buche, häufig Wasser ansammelt, lohnt eine Prüfung auf morsche Stellen dort allemal. Quelle: Moritz Jacobi

Müssen tote Äste entfernt werden, geht Forstreuter behutsam vor. „Die Leute möchten häufig, dass irgendwas weggeschnitten wird. Aber ich schneide Ihnen ja auch nicht einen Finger ab und verbinde Sie dann nicht. Genauso ist das bei einem Baum.“ Laut den ZTV, den zusätzlich technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Baumpflege, seien Schnitte von mehr als fünf Zentimetern Breite tunlichst zu vermeiden, so der Berliner, der Baum könne die Wunde sonst nicht gut schließen.

Ortsprägende Bäume bewahren

Und dann gibt es die, wie es heißt: „ortsprägenden“ Bäume. Auch die gelte es, möglichst in einem Stück zu belassen. Wer westlich vom Drachenspielplatz auf dem Marienberg einen Ahorn mit etlichen Gabelungen (Zwieseln) findet, kann in der Krone eine fachmännisch gespannte Verseilung erkennen, die Zugkräfte beim Schwingen im Wind gegeneinander auffängt.

Auch Pilzbefall ist ein Thema, das die Stadtbäume vor allem in langen Trockenphasen zusätzlich belastet. Durch den Stress hat der Baum den Parasiten nichts mehr entgegenzusetzen. Quelle: Moritz Jacobi

„Wenn die Kronensicherung da ist, muss ich dem Baum keine größeren Verletzungen zufügen“, erläutert der Dozent von der Freien Universität Berlin. Je mehr Baum also am Baum bleiben kann, desto besser. Auch für das Mikroklima. Durch ihre Verdunstung seien die Pflanzen letztlich unsere Klimaanlage. Der leichte Wind, der hier zwischen den Buchen weht? „Das sind die Bäume“, weiß Manfred Forstreuter.

Von Moritz Jacobi