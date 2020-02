Der Biber von Kirchmöser beschäftigt die Gerichte

Kirchmöser

EberhardSchneider (83) würde sein Problem mit dem Biber gern endlich lösen. Doch der Waldbesitzer in Kirchmöser wird vor dem Verwaltungsgericht (VG) Potsdam vermutlich unterliegen.

Nicht gegen das Nagetier würde der frühere Finanzrichter, ein gebürtiger Brandenburger, den Prozess verlieren. Wohl aber gegen das Land Brandenburg, das für die wirtschaftlichen Schäden, die der Biber rund um den Faulen See im Naturschutzgebiet Gränert angerichtet hat, nicht aufkommen will und zumindest vorerst wohl auch nicht muss.

„Die Lebenszeit läuft mir weg“, sagt der Kläger im Gerichtssaal. Schon seit 2005 prozessiert er wegen der Biberschäden in seinem Wald gegen das Land Brandenburg und wegen geänderter Zuständigkeit zusätzlich gegen die Stadt Brandenburg/Havel.

Erst Kauf, dann Naturschutz, dann Biber

Was hat der Biber getan? Er hat den Gränert im Jahr 2000 oder 2001 für sich entdeckt, etwa vier Jahre, nachdem Eberhard Schneider 1996 rund 250 Hektar Wald gekauft hatte. Erst zwei Jahre später stellt das Land den 467 Hektar großen Gränert inklusive Schneiders Grund und Boden 1998 unter Naturschutz.

Weil das streng geschützte Tier für sein Leben gern Dämme baut, fließt das Wasser aus dem Faulen See noch stockend ab. Den zum Möserschen See führende Hechtgraben hat der emsige Biber an mehreren Stellen angestaut.

Biberschäden. Unzählige Bäume sind kaputt. Quelle: Jürgen Lauterbach

Seit 2003 wurden Schneiders Flächen in der Folge überflutet. Die Bäume sind abgesoffen. „Das Holz liegt im Wasser, die Pilze sitzen drin, alles ist unbrauchbar“, erzählt Eberhard Schneider.

Im aktuellen Prozess vor dem VG Potsdam fordert Eberhard Schneider vom Land Brandenburg, das es ihm 137.500 Euro naturschutzrechtlichen Schadensersatz bezahlt dafür, dass der streng geschützte Biber ihm mit seinen Dämmen den Boden auf seinem Grundstück überschwemmt und die Bäume zerstört hat. Auf 33,8 Hektar Holzboden am Faulen See und am Hechtgraben.

Der Senior will die Dinge endgültig regeln

Tatsächlich treffen sich im feuchten Grund eingegangene Eschen und Erlen mit einem Stammdurchmesser von mehr als einem halben Meter zum Totentanz. Birken brechen verfault zusammen.

Der Biber (Archivbild) ist etwa im Jahr 2000 zum Gränert gekommen. Quelle: Armin Weigel/dpa

„Einen halben Hektar Eiche hat der Biber ratzekahl abgenagt“, erzählt Günther Schneider (42), dem sein Vater den Waldbesitz mit dem 80. Geburtstag überschrieben hat.

Den Rechtsstreit führt der alte Herr aber weiter, er will die Dinge regeln, ist bei der Bemessung der Schadenshöhe auch kompromissbereit und würde sich dazu vor Gericht vergleichen. 100 000 Euro wäre eine Hausnummer, mit der er leben könnte.

Vergleich kommt nicht zustande

Das Land lehnt einen solchen Vergleich ab. Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft wäre bereit, Schneider seine Flächen abzukaufen. Das möchte der Eigentümer nicht.

Familientradition rund um Brandenburg Eberhard Schneider (83) lebt in Hannover. Der einstige Finanzrichter wurde in Götz geboren und ist in Brandenburg/Havel zur Schule gegangen. Die Familie hat Verwandtschaft rund um Brandenburg. Der Familie gehörten nach Auskunft Sohn Günther Schneider mehrere Betriebe, die zu DDR-Zeiten aber enteignet wurden. Als Ausgleich kann Eberhard Schneider im Jahr 1996 rund 250 Hektar Fläche im Naturschutzgebiet Gränert von der BVVG preisvergünstigt kaufen. In späteren Jahren kauft er Flächen hinzu. Der seit 2005 klagende Waldeigentümer versucht zunächst, sein Biberproblem anders zu lösen. Indem er Dämme teilweise oder ganz beseitigt. Doch das verbietet ihm das Land. Nach einigem rechtlichen Hin und Her ist seit 2011 rechtskräftig entschieden, dass das Öffnen der Biberdämme nicht zulässig ist. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg begründet die Entscheidung mit dem artenschutzrechtlichen Störungsverbot.

Denn der Kaufpreis wäre zu niedrig, der über die Jahre arrondierte Besitz und damit der Jagdbezirk würden zerstückelt. Das Land würde Miteigentümer rund um den Faulen See. „Sie holen sich doch auch niemanden ins Haus, mit dem es schon vorher Ärger gibt“, erklärt Günther Schneider die Ablehnung.

„Sie wollen, dass die Fläche nie wieder bewirtschaftet wird und der Biber hilft Ihnen dabei“, attackiert Schneiders Rechtsanwalt Friedrich von Brünneck das Landesministerium. Ein Eintrag ins Grundbuch, in dem sie Rechte ans Land abtreten, kommt für die Schneiders nicht in Frage.

25 Prozent Schaden womöglich zumutbar

Die 4. Kammer des VG Potsdam deutet an, dass sie die Klage der Grundeigentümer auf Entschädigung abweisen wird. Zentral ist für die Richter die Frage, ob der Schaden unzumutbar ist. Sie zitieren die Rechtsprechung in einem anderen Fall, in dem ein Schaden von bis zu 25 Prozent der Betriebsfläche für noch zumutbar erklärt wurde.

Günther Schneider hält diesen Ansatz für weit verfehlt. Von den rund 300 Hektar Waldbesitz sind nach seinen Worten insgesamt 64 Hektar betroffen – ungefähr 22 Prozent. „Das ist ein Riesenschaden“, versichert er.

Ein Fall für höhere Instanzen

Eine Gesichtspunkt für das Gericht könnte sein, inwiefern der Käufer beim Erwerb wusste, dass die Flächen unter Naturschutz gestellt werden soll.

Die Familie, deren Vorfahren schon rund um Brandenburg/Havel Land- und Forstwirtschaft betrieben haben, würde bei einem für sie negativen Urteil in die nächste Instanz gehen, sobald ihnen das Urteil mit Begründung zustellt wird. Ein Parallelverfahren gegen die Stadt läuft zudem noch vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.

Der Vorsitzende Richter erwartet, dass sich mit diesem ungewöhnlichen Fall noch höhere Instanzen beschäftigen werden bis hin zum Europäischen Gerichtshof ( EuGH).

Von Jürgen Lauterbach