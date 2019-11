Ein Autofahrer ist am Freitagabend mit seinem Fahrzeug auf die Gleise an der Bahnschranke an der Planebrücke in der Stadt Brandenburg geraten. Ein Zug rammte den Wagen, der Triebwagen entgleiste. Die Stadt will den Bahnübergang sicherer machen. Das kündigte Oberbürgermeister Steffen Scheller am Sonntag an.