Der Duftdieb vom Drogeriemarkt soll hinter Gitter

Brandenburg/H

Das Parfümregal eines Brandenburger Drogeriemarktes scheinen Ladendiebe als Einladung misszuverstehen. Einer von ihnen ist regelmäßig zum Monatsende gekommen, um zuzugreifen, ohne zu bezahlen.

Die Chefin habe ihn sogar fotografiert, berichtet eine Verkäuferin als Zeugin vor dem Schöffengericht Brandenburg.

Allerdings steht dieses Fotomodell in dieser Woche nicht vor Gericht. Als für lange Zeit letzter Brandenburger Angeklagter muss sich der 32 Jahre alte Daniel S. verantworten.

Kampf mit der Verkäuferin um den Beutel

Ihm wirft der Staatsanwalt vor, gleich an drei verschiedenen Tagen Parfümflaschen aus dem Regal des Drogeriemarktes in der Neuendorfer Straße ausgeräumt und in seine Tasche gesteckt zu haben, um sie zu stehlen. Der Gesamtwert: gut 400 Euro.

Im letzten dieser drei Fälle wehrte er sich, als eine Verkäuferin nach dem vollgestopften Einkaufsbeutel griff, um den Diebstahl zu verhindern.

Dieb und Angestellte zerrten so lange an dem Beutel, bis er ihn plötzlich losließ und sie dadurch ins Straucheln geriet und eine leichte Gesichtsverletzung davontrug. Räuberischer Diebstahl heißt dieses Delikt, das als Verbrechen gewertet und in aller Regel entsprechend streng bestraft wird.

Angeklagter bekennt sich schuldig

Daniel S. streitet keinen der vorgeworfenen versuchten Ladendiebstähle aus dem Jahr 2018 ab. Er bekennt sich jeweils „schuldig“ und lässt durchblicken, dass die drei angeklagten Taten nur diejenigen sind, bei denen er erwischt wurde.

„Es war einfach, dort zu klauen, ich bin auch nicht der Einzige, der das macht“, bekennt der junge Mann, der in Brandenburg/Havel geboren wurde, in Heimen aufwuchs, nicht weiter als bis zur 6. Schulklasse gekommen ist, keine Familie hat und seine beiden Kinder auf Wunsch von deren Mutter nicht sehen darf.

Daniel S. lebt von Hartz IV, war eine Zeit lang obdachlos und bemüht sich gerade mit Unterstützung der Gefangenenhilfe „Humanitas“ um eine gesetzliche Betreuung, weil er allein nicht klar kommt im Leben.

Pro Parfümflasche vier Euro

Das gestohlene Parfüm, das einem Verkaufswert von 8,95 Euro pro Flasche hat, wollte er nicht selbst auftragen. Es war zum Weiterverkauf für vier Euro pro Flasche gedacht. „Ich hatte Hunger“, rechtfertigt der Angeklagte seine Taten.

Zeuginnen vor Gericht bestätigen seine Darstellung, dass Ladendiebe offenbar ein- und ausgegangen sind in dem Geschäft und wiederholt das Parfümregal angesteuert haben.

Die Duftwässer einfach an einer anderen Stelle im Laden zu platzieren, das gehe nicht. Denn deutschlandweit seien die Produktgruppen der Ladenkette einheitlich angeordnet, erklären die Verkäuferinnen.

Konflikt mit Imbissbetreiber

Inzwischen sei eine Security-Firma beauftragt, darauf zu achten, dass die Parfümflaschen entweder bezahlt werden oder im Regal bleiben.

Der Angeklagte wird am Ende des Prozesses noch wegen zweier weiterer Straftaten verurteilt. Er hatte bei günstiger Gelegenheit über den Verkaufstresen eines Schnellimbisses in Hohenstücken gegriffen und das Handy des Chefs gestohlen.

Unglücklicherweise traf er ausgerechnet diesen Mann noch am gleichen Tag beim Einkauf wieder. Prompt packte der Mann vom Imbiss ihn am Hals und beschwerte sich. Der Handydieb revanchierte sich daraufhin mit zwei Schlägen ins Gesicht.

Haftstrafe ohne Bewährung

Trotz des Geständnisses muss der mehr als ein Dutzend mal vorbestrafte Ladendieb demnächst womöglich wieder ins Gefängnis.

Das Schöffengericht wertet seine Sozialprognose als mangelhaft und verurteilt den 32-Jährigen zu einem Jahr und acht Monaten Haft ohne Bewährung. Gegen dieses Urteil kann er in Berufung gehen.

Vorerst kommt der Mann wieder auf freien Fuß. Er war vor dem Prozess nur deshalb in Haft, weil er seinen ersten Prozesstermin geschwänzt hatte – aus Angst vor dem Prozess, wie er sagt. Daraufhin hatte er einen Ungehorsamhaftbefehl erhalten.

Von Jürgen Lauterbach