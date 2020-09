„Der Express-Bus ist toll, wenn er pünktlich ankommt“

Brandenburg/H

Stella Radzimanowski wohnt seit fünf Jahren in Brandenburg an der Havel in der Walzwerksiedlung. Sie ist also betroffen von der Sperrung der Brücke „20. Jahrestag“ und vom veränderten Personennahverkehr. Die junge Frau hat sich intensiv darüber Gedanken gemacht, wie dieser mit wenigen Veränderungen deutlich verbessert werden könnte.

MAZ: Die Verkehrsbetriebe haben nach dem Wegfall der Straßenbahnlinie 2 eine Buslinie 2 zwischen Quenzbrücke und Fontanestraße mit Umsteigemöglichkeit in die Straßenbahnen 1 und 6 geschaffen sowie den Expressbus 2 über den Klingenberg direkt zum Hauptbahnhof. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Stella Radzimanowski: Der Expressbus 2 ist eine tolle Sache, wenn man den Anschluss an den RE 1 garantieren kann. Dieser ist in letzter Zeit immer schlechter zu schaffen, da der Stau auf dem Klingenberg wertvolle Fahrtzeit kostet. Eventuell ließe sich dieses Problem durch eine Anpassung der Abfahrtszeit fünf Minuten früher lösen. Dadurch würde der Bus auch nicht mehr vor der geschlossenen Schranke stehen wenn der Rathenower Zug zur 42. Minute die Stunde zum Hauptbahnhof fährt.

Die Expressbuslinie 2, hier an der Haltestelle Einsteinstraße. Quelle: Rüdiger Böhme

Dann steht der Bus aber immer noch in der Klingenbergstraße an der Kreuzung zum Zentrumsring.

Ebenfalls hilfreich wäre ein grüner Rechtsabbieger-Leuchtpfeil an der Ampel Klingenberg auf den Zentrumsring, wobei der Pfeil schon leuchten könnte, wenn die Linksabbieger von der Zanderstraße Richtung Klingenberg fahren.

Sie nutzen die Haltestelle Einsteinstraße, was ist Ihnen sonst noch aufgefallen, was berichten Ihre Nachbarn und Mitfahrer?

Man erreicht leider nicht den ersten Regionalexpress, der um 5 Uhr am Hauptbahnhof abfährt, der erste Bus fährt bei uns um 5.39 Uhr. Es gibt Schichtarbeiter, die sind auf diesen Zug angewiesen, und es gibt keinerlei ÖPNV-Zubringer von der Walzwerksiedlung zu diesem Zug, man kann nur mit einem 25-Minütigen Fußweg zur Fouquéstraße gelangen und da die Straßenbahn nehmen. Der Rathenower Zug fährt zwar über den Altstadt-Bahnhof, nimmt aber keine Fahrgäste mit.

Was ist mit den Wochenenden?

Fahrten am Wochenende gibt es keine mit dem Expressbus. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Expressbus verkehrt nicht am Wochenende. Das ist eine absolute Katastrophe! Gerade wenn man mal einen Ausflug mit der Umweltkarte machen möchte, eine Runde nach Potsdam oder nach Berlin oder nur zum Brötchen kaufen zum Bahnhof, nachdem hier auch der letzte Bäcker zugemacht hat. Das kann einfach nicht sein. Wenn Besuch am Wochenende kommt, muss man doch wieder den Autoshuttle benutzen, was die Verkehrssituation auf dem Klingenberg natürlich nicht entlastet. Das ist unsinnig und nicht zeitgemäß.

Dann bliebe nur der Bus 2 über die Fontanestraße ...

... der ist leider keine Alternative. Erst der Fußweg zur Haltestelle, dann die Busfahrt, dann wieder der weite Weg zur Straßenbahn und dann fängt man erst langsam an, in die Stadt zu tuckern. Das mag für junge Leute, die darauf angewiesen sind, irgendwie okay sein. Für ältere Menschen mit Rollator oder Familien mit kleinen Kindern geht das gar nicht, man braucht 40 Minuten, um in die Altstadt zu kommen, ebenso 40 Minuten zum Hauptbahnhof. Mit dem Auto sind es acht Minuten. Ich habe zwar eines, nutze es aber ungern. Hier wohnen viele ältere Menschen, die mal zum Optiker in die Stadt müssen oder zur Stadtverwaltung am Nicolaiplatz. Dafür erst zur Fontanestraße zu fahren, wo es weder Bäcker noch Bankautomat gibt, ist leider keine gute Lösung.

Sie haben an Oberbürgermeister Steffen Scheller und Bürgermeister Michael Müller geschrieben. Gab es schon eine Reaktion, was erwarten Sie sich?

Nein, eine Antwort gibt es noch nicht. Ich möchte auch nicht als Nörglerin dastehen oder alles schlechtmachen, eine offene Diskussion über Verbesserungen wäre mir lieb. Ich spreche auch für viele Anwohner und Nachbarn, mit denen ich geredet habe.

Mit welchen Wünschen und Forderungen würden sie konkret in eine solche Diskussion gehen?

Ich wünsche mir den Ausbau des Taktes vom Expressbus 2 von 4.30 Uhr an, vielleicht ist auch ein halbstündiger Takt drin, um die Zuganbindung des RE 1 nach Berlin zu gewährleisten,der immer 25 Minuten nach der vollen Stunde losfährt. Zudem müsste es ein Angebot des Expressbusses 2 am Wochenende fahren.

Was ist mit der Erreichbarkeit der Innenstadt?

Gut wäre eine Verbindung zum Nicolaiplatz. Es könnte beispielsweise ein Bus über Klingenberg, Neuendorfer Straße, Nicolaiplatz, Jahrtausendbrücke, Neustädtischer Markt fahren, wenn das technisch möglich ist.

Sie haben so viele Vorschläge gemacht. Wenn diese alle umgesetzt sind, braucht man nach einem Brückenneubau überhaupt noch die Straßenbahn?

Ich weiß es nicht genau, vielleicht ist beim Neubau der Brücke eine Verlegung von Straßenbahnschienen auch gar nicht mehr notwendig. Wenn man stattdessen eine ordentliche Anbindung mit Bussen zur Verfügung stellt, würde dies sicher viel Geld sparen, das man stattdessen in den ÖPNV stecken könnte. Aber jetzt dauert es erst einmal mindestens vier Jahre, bis man die Brücke wieder nutzen kann.

Von André Wirsing