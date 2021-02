Brandenburg/H

Zehn Meter lang, vier Meter breit, 2,5 Tonnen Gewicht: Das Ungetüm aus PE-Kunststoff kam Donnerstagnacht von Belgien aus mit einem Schwertransport in Brandenburg an der Havel an.

Was Hochkant auf der Ladefläche aussieht wie ein Bauteil für die Industrie, wird etwa ab Mai Bootsfahrer in der Havelstadt mit Getränken, Süßwaren, Grillfleisch und allen möglichen Lebensmitteln versorgen. Denn der „Floßkiosk“, Deutschlands einziger schwimmender Einzelhandel, wird deutlich größer.

Zur Galerie Der Floßkiosk von Franzi und Sven Kümmel ist Deutschlands einziger schwimmender Einzelhandel. Er wird jetzt deutlich größer. Dazu kam jetzt ein Schwertransporter aus Belgien in der Havelstadt zum Einsatz.

Franzi und Sven Kümmel hatten 2017 die Idee dazu. Im Jahr darauf wurde sie umgesetzt, an Bord des sechs mal drei Meter – aus heutiger Sicht muss man sagen – kleinen Hausbootes „Stiesel“. Seitdem versorgen sie Einheimische wie Touristen auf und am Wasser mit Verpflegung.

„Wir sind in Deutschland als einziger schwimmender Einzelhandelsladen in Bewegung angemeldet. Auf der Müritz macht das auch jemand, aber das ist an eine Fischräucherei gekoppelt“, erklärt Sven Kümmel.

Die Geschäftsidee schlug ein. In der Sommersaison fährt der schwimmende Lebensmittelladen an seinem Liegeplatz am Wassersportzentrum Alte Feuerwache los und macht dann immer die gleiche Tour: Zunächst wird die Insel Kiehnwerder angesteuert, wo die dort ansässigen Dauercamper oft schon ungeduldig warten. Danach geht es zur Kanincheninsel auf dem Breitlingsee.

„Bis letztes Jahr bin ich erst zur Kanincheninsel gefahren, aber dort schlafen die meistens sehr lange, daher fahre ich ab diesem Jahr anders“, so Kümmel. Über die Brandenburger Niederhavel geht es zurück in die Stadt, weiter zum Beetzsee bis zur Insel Acapulco. Unterwegs werden Paddler, Hausbootfahrer, Angler, Segler bis hin zu großen Motoryachten versorgt. „Im Prinzip alles, was sich auf dem Wasser beweg“, beschreibt Franzi Kümmel die Zielgruppe.

Der Floßkiosk von Franzi und Sven Kümmel ist Deutschlands einziger schwimmender Einzelhandel. Er wird jetzt deutlich größer. Quelle: Stephan Boden

Im vergangenen Jahr wurde der kleine Floßkiosk oft von Kunden nahezu überrannt und kam mit der geringen Kapazität an seine Grenzen. Da es auf solch einem Boot keinen Keller oder Lagerraum gibt, geht der Verkauf so lange bis nichts mehr da ist. Franzi Kümmel erläutert: „Trotz Corona und unserem Hygienekonzept war die Nachfrage oft sehr groß, so daß wir oft schon mittags kaum noch Ware hatten.”

Aber nicht nur die hohe Nachfrage ist der Grund, weshalb der Laden nun erheblich vergrößert wird. Denn seit Ende 2019 ist die Familie zu Dritt – Sohn Ben kam auf die Welt. Daher wird neben einer größeren Verkaufsfläche nun auch ein kleines Familienzimmer auf das Ponton gebaut, damit alle drei zusammen auf Verkaufstour gehen können.

Mehrwegbecher sind erwünscht

Die Arbeiten beginnen bereits an diesem Wochenende. Ein Holzaufbau soll rechtzeitig zum Start der Wassersportsaison überwiegend in Eigenarbeit fertiggestellt werden. Neben einem großen Kühlschrank sowie einer Eistruhe wird auch eine Gasanlage installiert, denn das Angebot wird um Würstchen und Coffee-to-Go erweitert.

So sah der Flosskiosk bisher aus. Quelle: Archiv/Rüdiger Böhme

„Wir machen das alles sehr nachhaltig und staffeln die Preise für Heißgetränke je nachdem, in welcher Form sie verkauft werden“, beschreibt Sven das Konzept. „Man kann bei uns Tassen mit „Floßkiosk“-Aufdruck kaufen oder seine eigene Tasse mitbringen – das ist die günstigste Variante. Am teuersten wird der Kaffee, wenn wir ihn in Bechern verkaufen. Wir möchten einfach Müll vermeiden, der dann im Wasser landen könnte.“

Nur Pfandflaschen im Angebot

Auch bei den Getränken wird stark darauf geachtet, deshalb gibt es nur Pfandflaschen zu kaufen. Die Preise indes sind für solch einen Laden sehr moderat. Franzi Kümmel: „Wir wollen kein Notladen sein und kalkulieren daher auch nicht wie zum Beispiel eine Tankstelle.“ Welche Produkte sich am besten verkaufen, ist nicht schwer zu erraten. Sven bestätigt die Vermutung: „Bier und Eis.“ Jetzt muss nur noch der Frühling kommen.

Von Stephan Boden