Wie Mathias Dommnich das Brandenburger Stahlwerk neu verglaste

Jeserig

Der Jeseriger Glasermeister Mathias Dommnich und sein Team feiern 2020 das 35-jährige Firmenbestehen. Der Betrieb mit zwölf Mitarbeitern hat im Laufe dieser Jahre viele renommierte Großaufträge ergattert. So hat Dommnich nach der Wende das frühere Stahlwerk komplett neu verlast. 56.000 Scheiben ersetzte der Betrieb. „In der Halle hätte man einen Weltkriegsfilm drehen können. Es war jahrzehntelanger Verfall, der die Halle so aussehen ließ“, erinnert sich der heute 56-Jährige.

Weitere Aufträge kommen unter anderem aus der Justizvollzugsanstalt Brandenburg, in der der Glasermeister die Teile der Oberlichter erneuerte, vom ZF Getriebewerk oder der Wohnungsbaugenossenschaft WBG. Auch eine komplette Fensterfront der Lehniner Klosterkirche und Bleiglasfenster in der Gotthardtkirche hat der Betrieb gefertigt. Derzeit beliefert Dommnich ein Ärztehaus an der Allee der Kosmonauten in Berlin mit 30 Rauch- und Brandschutztüren. Der Auftrag hat ein Volumen von 200.000 Euro.

Der jährliche Umsatz des Betriebes liegt bei rund einer Million Euro. „2019 war ein sehr gutes Jahr“, sagt Mathias Dommnich. Etwas kleiner ist ein Auftrag für Potsdam: Für 250 Euro das Stück repariert die Glaserei gerade Fahrplan-Vitrinen der Deutschen Bahn für die Bahnsteige in Bergholz-Rehbrücke und am Park Sanssouci.

Sohn lernte Handwerk in Hessen

Froh ist er auch, in seinem 32-jährigen Sohn Tobias Dommnich bereits einen Nachfolger gefunden zu haben. Seine Ausbildung absolvierte der Juniorchef vor 16 Jahren im hessischen Hadamar.

Mathias Domnich lädt Türen ab von dem Betrieb ZEG aus Rietz. Quelle: Marion von Imhoff

„Ich kenne viele Betriebe, die wirtschaftlich gut dastehen und trotzdem keinen Nachfolger finden. Das ist immer sehr bedauerlich“, sagt Mathias Dommnich.

Geboren ist Dommnich in Brandenburg an der Havel, aufgewachsen in Jeserig. Dort ist er seit der Wende auch im Gemeinderat. Er ist CDU-Mitglied. Gesellschaftlich ist Dommnich auch aktiv als Senator des Brandenburger Karnevalsclubs BKC. Die Saison beschloss er mit den Vereinsmitgliedern mit einem zünftigen Heringsessen im Narrenhaus.

5000 Quadratmeter Betriebsgelände

Zum Betrieb gehören zwei Firmen, die Glaserei Dommnich und die Fensterbau GmbH Dommnich. „Die möchte ich beide demnächst zusammenführen.“ 370 Aufträge gingen im vorigen Jahr an die Glaserei und 700 an die Fensterbau GmbH, die Bauelemente anbietet.

Am 7. Oktober 1985 hat Mathias Dommnich seinen Meistertitel bekommen und keine vier Wochen später, am 1. November, sein Gewerbe eröffnet. Die Firma liegt an der Schenkenberger Straße. Das Areal ist 5000 Quadratmeter groß. Darauf steht mittlerweile auch das Eigenheim der Familie.

Während Dommnich seinen Betrieb vorstellt, fahren zwei Lastwagen vor. Eine Hamburger Firma liefert Glas und die Rietzer Firma ZEG Türen an. Dommnich hilft beim Abladen der Ware. Große Scheiben werden mit einem Kran aus dem Hamburger Lastwagen geladen. Der Kraftfahrer Heinz Janusch von der Firma Hanseata Flachglas war am Vortag am Firmensitz bei Hamburg losgefahren und hofft nach der Anlieferung bei einigen weiteren Betrieben in der Region Berlin noch am gleichen Abend wieder zurückzufahren. „Wenn ich Glück habe“, sagt Heinz Janusch.

Glas aus Torgau und Potsdam

Glas bezieht Dommnich auch aus Torgau und Potsdam, je nachdem, was seine Kunden gerade brauchen. In einem Radius von 40 Kilometern nimmt er Aufträge an, Berlin ist die Ausnahme.

Dommnich verkauft neben Fenstern und Verglasungen auch Bauelemente wie Rollläden, Vordächer und Türen. Viele Aufträge umfassen auch das Auswechseln oder Reparieren von Fensterbeschlägen.

Angefangen hatte alles ganz anders: Mathias Dommnich musste seinen Betrieb – wie so viele nach der Wende – neu aufstellen: „Das Berufsbild des Glasers hat sich stark verändert“, sagt der Jeseriger.

„Zu Ostzeiten haben Glaser ausschließlich von Tischlern gefertigte Fensterrahmen verglast.“ Dazu kamen Bleiverglasungen und das Herstellen von Bilderrahmen. „Da die Fenster heute komplett in Fabriken schon verglast hergestellt würden, mussten sich die Glaser neue Berufsfelder suchen. Wir bieten neben typischen Glaser-Arbeiten wie das Fertigen von Spiegeln und Duschverkleidungen deswegen auch Bauelemente an.“ Das sind Fenster aus Holz, Kunststoff und Aluminium, Rauch- und Brandschutztüren, die die Mitarbeiter vor Ort montieren und auf Wunsch warten. Daher der Radius von 40 Kilometern.

35 Lehrlinge ausgebildet

Der Betrieb bildet aus, derzeit gibt es zwei Lehrlinge, im Herbst werden neue gesucht. Seit der Wende hat Mathias Dommnich 25 Glaser und zehn Bürokaufleute ausgebildet.

Dennoch: Es gab schon Zeiten mit offenen Lehrstellen. Auch für den Jeseriger Betrieb ist es nicht einfach, Auszubildende zu finden. „Viele junge Leute wollen nicht mehr auf Baustellen arbeiten, sondern haben lieber einen Bürojob oder studieren“, sagt dazu der Juniorchef Tobias Dommnich.

Was liebt er an seinem Beruf? Die Möglichkeiten, die die Verarbeitung von Glas biete, sei spannend, sagt Tobias Dommnich und schwärmt über sein Handwerk: „Mit Glas, das so transparent ist, zu arbeiten, ist toll.“

Von Marion von Imhoff