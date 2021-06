Brandenburg/H

Der Kinderförderverein Wir hat eine neue Vereinsstruktur. Aus dem Vorstand ist jetzt ein Aufsichtsrat geworden und aus dem Geschäftsführer ein hauptamtlicher Vorstand. Beziehungsweise eine Vorständin: Katrin Maybaum folgt auf den vorherigen Geschäftsführer Karl-Heinz Schubert.

Schubert hat sich aus privaten Gründen entschieden zurück nach Berlin zu ziehen. Aber er bleibe dem Verein weiterhin freundschaftlich verbunden, versichert er. Katrin Maybaum war bis vor kurzem noch seine Stellvertreterin, jetzt wurde sie zur neuen Vorständin gewählt.

Maybaum trägt jetzt mehr Verantwortung

Der Verein hat schon länger mit dem Gedanken gespielt die Vereinsstruktur zu verändern. Zuvor trug der ehrenamtliche Vorstand die gesamte Verantwortung für den Verein. „Es wurde zunehmend schwieriger Vorstandsmitglieder zu finden, die diese Verantwortung schulten wollten. Noch dazu in ihrer Freizeit“, sagt Maybaum. Jetzt trägt Maybaum diese Verantwortung, aber dafür hat sie als geschäftsführende Vorständin auch mehr Entscheidungsfreiheit.

Aber sie führt die Geschäfte des Vereins nicht alleine: Maybaum wird als neue Wir-Chefin von zwei Experten unterstützt. Zum einen von Sieghard Wolter, der als technischer Leiter den Überblick über Bauvorhaben oder Ausschreibungen behält und von Gitta Wiltzer, welche die pädagogische Leitung des Vereins übernommen hat. Wiltzer war zuvor Leiterin des Familienzentrums im Weitzgrunderweg in Bad Belzig.

Verein will einen Beirat wählen

Neben dem Aufsichtsrat und dem Vorstand, soll es noch ein weiteres neues Organ beim Wir-Verein geben: Im August wird die Mitgliederversammlung zum ersten Mal einen Beirat wählen. Dieser soll aus Vereinsmitgliedern, Mitarbeitern und Experten bestehen, die ihr Wissen in die Arbeit des Vereins einbringen sollen, sagt Maybaum.

Kommt mit dem neuen Vorstand auch die große Veränderung? „Unser Ziel bleibt es, das Leben von Familien mit Kindern zu verbessern. Von der Schwangerschaft bis zum Ende der Grundschulzeit“, sagt Maybaum. Grundsätzlich bleiben die Projekte und die Schwerpunkte des Vereins bestehen, aber am Leitbild des Vereins und der Führungskonzept soll weiter gefeilt werden.

Seit 30 Jahren gibt es den Kinderförderverein Wir. An zwölf Standorten, unter anderem auch in Plaue und Bad Belzig, betreibt der Verein Kitas, Familienzentren oder Beratungsstellen. In Bad Belzig kommt noch eine neue Kita dazu. Die Bauarbeiten in der Bahnhofsstraße laufen bereits. „Wir sind ganz schön gewachsen“, sagt Maybaum, die schon seit 23 Jahren bei Wir arbeitet.

Corona hat das Thema Erziehung in den Vordergrund gerückt

Maybaum selbst hat keine pädagogische Ausbildung. Ihre Welt sind die Zahlen. Sie arbeitet seit 1998 bei Wir, erst in der Finanzbuchhaltung. Dann wurde sie Verwaltungsleiterin und 2017 dann zur stellvertretenden Geschäftsführerin gewählt. „Ich beschäftige mich gerne mit Zahlen und Verwaltung. Aber am liebsten für eine Sache, die mir am Herzen liegt“, sagt Maybaum.

„Während Corona sind die Bildung und Erziehung ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Aber ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang mit den Überlegungen, wie man Eltern besser dabei unterstützen könnte Beruf und Kinder zu vereinen“, sagt Maybaum. Da sei vor allem die Politik gefragt. Maybaum fände zum Beispiel eine Verlängerung der Elternzeit bis zum Grundschulalter sinnvoll.

Aber die Krise habe auch gezeigt, wie wichtig die Arbeit der Pädagogen, Lehrer und Erzieher sei. „Ich möchte, dass Erzieherinnen und Erzieher sich nicht verstecken, sondern stolz auf sich sind. Sie sind nicht nur Betreuungspersonen, sondern sie prägen die Gesellschaft von morgen“, sagt Maybaum.

Von Lena Köpsell