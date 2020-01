Der Neubau steht fest: marode Brücke „20. Jahrestag“ wird ersetzt

Brandenburg/H

Ein Neubau der Brücke „20. Jahrestag“ ist beschlossene Sache, allein der Zeitpunkt ist noch unklar. Ob bis dahin wenigstens noch Pkw für eine Übergangszeit darüber rollen können, ist fraglich. Die Verkehrsbetriebe glauben nicht mehr an Wunder, sondern stellen sich auf die neue Situation ein –sie machen aus dem Not- einen Regelfahrplan und lassen Expressbusse ab dem 10. Februar fahren. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse des Brückenforums vom Donnerstagabend.

Zur Galerie Etwa 170 Bürger kamen zur Talk-Veranstaltung ins Audimax der Technischen Hochschule. Rund 120 Interessierte verfolgten die Diskussionsrunde im MAZ-Livestream.

MAZ und THB haben zu der Talk-Veranstaltung ins Audimax eingeladen. Rund 170 Interessierte schauen vorbei und wollen wissen, wie es mit der Brücke „20. Jahrestag“ und der Infrastruktur in der Havelstadt weiter geht. Etwa 120 Menschen verfolgen die Diskussion zudem im MAZ-Livestream.

Es ging um Leib und Leben

Am 5. Dezember wurde die Brücke 20. Jahrestag gesperrt – von jetzt auf gleich. Wie es dazu kam, berichtet Edgar Gaffry, Vorstandsvorsitzender Landesbetrieb für Straßenwesen. Bei der jährlichen Sichtprüfung seien vier massive Risse im Beton entdeckt worden, die in der Vorjahresdokumentation nicht auftauchten. Die sofortige Vollsperrung sei eine Gemeinschaftsentscheidung im Landesbetrieb gewesen, auch wenn er allein das endgültige Urteil fällen musste: „Das Potenzial, Menschen zu gefährden, war zu hoch“.

Oberbürgermeister Steffen Scheller, den die Situation ebenfalls überrumpelt hatte, macht klar, dass die Verwaltung sich kümmern wolle und nicht alles beim zuständigen Landesbetrieb belasse. „Es ist unsere Stadt. Wir tragen gemeinsam Verantwortung, nach den Zuständigkeiten fragen wir später und wollen uns auch nicht dahinter verstecken“, betont er.

Den Landesbetrieb sehe er als verlässlichen Partner, „auch wenn es andere Vorstellungen von Zeiten und Prioritäten gibt“, merkt Scheller an. Der Oberbürgermeister bedankt sich bei der MAZ, den Austausch zu ermöglichen. Er verweist dabei auf die Facebook-Gruppe, in der er selbst von Beginn an rege mitdiskutierte. Hier habe er neue Anregungen erhalten.

Ein Kreisverkehr löst die Probleme nicht

Auf die Frage, ob die Stadt unbedingt eine neue Brücke brauche, bleibt Scheller beim „Ja“. „Die Entscheidung war damals gut und ist heute notwendig“, meint er.

Scheller zitiert Statistiken, nach denen es um die 26 000 Verkehrsbewegungen unter und über der Brücke rund 19 800 Verkehrsbewegungen gibt. Mit einem Kreisverkehr werden die Probleme seiner Ansicht nach nicht gelöst. Zumal dieser auch – etwa für Radfahrer – nicht ungefährlich sei. Zudem müsse die Bahnlinie nach Rathenow irgendwo bleiben.

Die Tunnelvariante kommt für die Verantwortlichen ebenfalls nicht mehr in Betracht. Weil die Tunnellösung um ein vielfaches teurer ist, wie Landesbetriebschef Gaffry später auf eine Publikumsfrage antwortet.

Supergau als Superchance?

Verkehrsexperte und Zukunftsforscher Jürgen Peters will den beschlossenen Ersatz-Neubau nicht ganz hinnehmen. Sein Gedanke zum „Supergau“ in Brandenburg: „Jetzt ist das Thema hier auch endlich angekommen“. „Warum nehmen wir den Supergau nicht als Superchance?“, fragt er in die Runde.

Rosemarie Koch, Zuschauerin: „Ich wünsche mir, dass das Gesagte auch tatsächlich in die Tat umgesetzt wird.“ Quelle: Rüdiger Böhme

Der Verkehrsexperte sieht das Desaster als Möglichkeit für eine neue gesamtstädtische Konzeption. Die Planer sollen den öffentlichen Nahverkehr sowie das „Zukunftsquartier Magdeburger Straße“ stärker mitdenken. Richtig konkret wird Peters jedoch nicht, fordert aber, Neues zu wagen. „Wir tun uns in Deutschland schwer, aus Routinen auszubrechen“, bemängelt er. In anderen Ländern wie in den Niederlanden ginge es zudem deutlich schneller, neue Lösungen zu finden.

„In der technischen Planung sind wir so schnell wie andere auch“, wirft Gaffry ein. „Was uns Mühe macht, ist der gesamte Abstimmungsprozess.“ Es gilt, diverse Belange unter einen Hut und in ein Verfahren zu bringen. Das dauere.

„Brandenburger erwarten eine schnelle Lösung“

Scheller reagiert ebenfalls auf Peters Forderungen: „Die Brandenburger erwarten, dass wir zeitnah zu einer Lösung kommen.“ „Wenn wir anders denken, verzetteln wir uns“, meint er. Statt sich in wissenschaftlichen Überlegungen zu verrennen, meint der Oberbürgermeister, „sollten wir intensiv daran arbeiten, das Bauwerk zu erneuern, um den Verkehr wieder fließen zu lassen“. Dafür gibt es Beifall aus dem Publikum.

Sebastian Möckel, Zuschauer: „Ich habe das erlebt, was ich erwartet habe. Die Verwaltung informiert transparent.“ Quelle: Rüdiger Böhme

Deutliche Sympathien heimst auch Geschäftsführer Jörg Vogler für die schnelle Reaktion der Verkehrsbetriebe ein. Bereits am 6. Dezember ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. „Der war nicht optimal aus heutiger Sicht“, gibt Vogler zu.

Nun haben die Verkehrsbetriebe nachjustiert. Ab 10. Februar gilt ein neuer Fahrplan. „Dann werden die Zeiten wirklich erheblich kürzer“, sagt Vogler. Unter anderem wird ein Expressbus eingerichtet, der vor allem in den Pendlerzeiten zum Hauptbahnhof fährt. Der brauche so lang wie die bisherige Straßenbahnlinie 2 gebraucht hat, sagt Vogler.

Die Straßenbahnlinie 2 soll bleiben

Aus dem Publikum bedankt sich Christina Behrendt, Schulleiterin der Havelschule in der Magdeburger Straße, bei Vogler. Sie drückt zugleich ihre Hoffnung aus, dass baldmöglichst die Straßenbahn wieder fährt. „Die Straßenbahn hat Vorteile, weil da mehr als nur zwei Kinder mit Rollstuhl mitfahren können“, begründet Behrend.

Sebastian Möckel, Zuschauer: „Meine größte Hoffnung ist, dass es möglichst schnell Abhilfe gibt.“ Quelle: Rüdiger Böhme

„Wir brauchen die Straßenbahn in der Stadt. Auch auf diesen 1,5 Kilometern“, bekräftigt Vogler. Auch der Oberbürgermeister gab sein Bekenntnis zur Linie 2 ab. Die Zeit in der Verwaltung habe ihn in dieser Hinsicht nicht dümmer gemacht.

Selbst wenn die Brücke übergangsweise geöffnet wird, sei der Straßenbahnverkehr nicht sichergestellt, meint Landesbetriebschef Gaffry. „Wir sind bestrebt, die Brücke wieder - wenn auch eingeschränkt - in Betrieb zu nehmen", sagt er. Inwieweit das möglich sei, hängt vom Ergebnis der laufenden Schadensanalyse ab. Parallel wird zudem an Planungen für den Neubau gearbeitet, um da schnellstmöglich voranzukommen, so Gaffry.

„ Brandenburgs Brücken sind sicher“

In der offenen Diskussion äußern etliche Bürger laut ihre Besorgnis rund um die anderen Bauwerke in der Stadt. „Wie steht es eigentlich um die Quenzbrücke?“, macht Udo Geiseler aus Plaue den Auftakt. Die muss mittelfristig ersetzt werden, antwortet Scheller. Das Wasser- und Schifffahrtsamt habe bei der Stadt schon angefragt, welche Anforderungen sie an einen Neubau stelle. Laut Scheller muss auch überlegt werden, wie eine brauchbare Behelfsbrücke aussehen sollte.

Zudem hat die Verwaltung die Brücke über die Krakauer Straße im Blick. Die muss auf einer Seite angehoben werden, um die Durchfahrtshöhe zu vergrößern. Dazu würden die Geh- und Radwege selbstverständlich mitgeplant, sagt Scheller.

„Unsere Brücken sind sicher", teilte Peter Reck, städtischer Fachgruppenleiter Straßen und Brücken, mit. Quelle: Rüdiger Böhme

Peter Reck, Fachgruppenleiter Straßen und Brücken, äußert sich zu den Planungen um die Kanalbrücke. Die ist 2019 geprüft worden. Das Bauwerk in der Bauhofstraße soll komplett ersetzt werden. Planungsgelder sind für 2021 vorgesehen, der Neubau wird 2022/2023 angestrebt. Alle anderen Brandenburger Bauwerke mit großer Bedeutung, so Reck, sind noch relativ neu. Er stellt fest: „Unsere Brücken sind sicher“.

Auch Gaffry hob eingangs das zuverlässige Prüfsystem für Bauwerke in Deutschland hervor. „Wir reagieren normalerweise rechtzeitig, um einen Ersatzneubau zu planen“. Brandenburg ist ein Havariefall gewesen, urteilt er.

Das Desaster um die Brücke „20. Jahrestag“ habe auch die Prioritäten innerhalb des Landesbetriebes verändert. Zwar gebe es im Land derzeit noch 40 Brücken mit dieser gefährlichen Stahlbetons-Konstruktion, doch offensichtlich ist keine so einsturzgefährdet wie die Brandenburger.

Zurückstecken müssen nun andere Kommunen. „Es wird das ein oder andere Bauwerk an anderer Stelle verschoben werden müssen“, gab Gaffry zu. Planungskapazitäten müssen nun konzentriert werden. „Die Priorität liegt derzeit auf Brandenburg an der Havel.“

Von Antje Preuschoff