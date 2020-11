Der Problemlöser: Eckhardt Hamann bietet Firmen Hilfe zur Selbsthilfe

Brandenburg/H./Warchau

Eckhardt Hamann ist ein Multitalent. Heute arbeitet der 67-Jährige als freiberuflicher Prüfer, Berater und Lehrer – kommt mit vielen Unternehmen in Kontakt. Von 1991 bis 2007 war er Werkleiter der Wirthwein-Niederlassung in Kirchmöser, hat diese also aufgebaut.

Private Forschung seit März

„Ich habe jetzt seit März, also seit Beginn der Corona-Pandemie, geforscht zum Thema ,Selbstheilungskraft des Mittelstandes’.“ Hamann hat ein relativ großes Netzwerk zu mehr als 80 Unternehmen deutschlandweit und zu seinen Beraterkollegen, er betreibt Internetrecherchen und verfügt über einen Riesen-Erfahrungsschatz. „Wenn ich Unternehmer frage, welche Risiken birgt diese Krise, sprudelt es aus ihnen heraus. Wenn ich sie nach den Chancen befrage, fallen die Antworten spärlicher aus.“

Krise ist Brandbeschleuniger

Sein Ansatz ist ein anderer: Statt zuerst nach staatlichen Hilfen zu fragen, sollten die Inhaber und Manager sich selbst fragen, was sie besser oder anders machen können. Die aktuelle Pandemie sei in den meisten Fällen nicht der Auslöser einer Krise, sondern eher der „Brandbeschleuniger“. In den meisten Fällen hat vorher schon etwas nicht gestimmt. Alle seine Überlegungen hat er daher als Antworten auf drei zentrale Fragen formuliert: „Wie bewältigen kleine und mittlere Betriebe die Pandemie aktuell erfolgreich? Was müssen sie tun, um auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein? Welche Chancen erwachsen aus der Pandemie?“

Positive Beispiele aufgelistet

Was steckt da in der Tüte? Die Brandenburger Gastronomin Tina Faßhauer liefert ein gesundes Mini-Drei-Gänge-Menü aus. Quelle: privat

Und er hat auch positive Beispiele gefunden, selbst in den besonders hart betroffenen Branchen Hotel- und Gaststättengewerbe, Reisebüros oder Sportstudios. Die Lösungen ersetzen zwar nicht die aktuellen Verluste, sichern aber vorerst das Überleben: Ein Reisebüro-Inhaber aktiviert ein Hobby und macht eine Mosterei auf. Ein Fitnessstudio verleiht Geräte zum Hausgebrauch. Ein Hotel erwirkt die Freigabe, Dienstreisenden ein Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr zu servieren, schließlich sind Frühstücksbüffets auch offen. Spargelbauern haben Reihen wegen ausbleibender Erntehelfer verpachtet; Studenten haben sich über Foren zur Hilfe angeboten. Kleine Geschäfte haben Lieferservice aufgebaut, mit Werbeagenturen und Vertriebsfirmen Kooperationen aufgenommen, besondere Angebote geschaffen. Gaststätten haben sich im Außerhausverkauf auf besondere Angebote wie „Festmenüs für zwei“ spezialisiert.

Erfolgsmodelle als Muster

Hamann plädiert dringend auf so genannte „Best practice“-Lösungen: Das sind Erfolgsmodelle, die auch anderswo praktiziert werden können. „Neben dem Virus ist der Egoismus unser Hauptfeind. Wenn ich mit etwas Erfolg habe, ist es so lange ein profitables Alleinstellungsmerkmal. Aber was stört es einen Pumpenservice aus Brandenburg, wenn seine Idee in Hamburg oder München genutzt wird? Oder, wenn die Idee eines Metallbauers von einem Tischler genutzt wird?“

Handwerker müssen Kommunizieren lernen

Installateure müssen flexibel sein und moderne Technik nutzen. Quelle: Alexander Raths - Fotolia

Manchmal sind es auch die vermeintlich einfachen Lösungen, die dennoch nicht von allen praktiziert werden. Was macht beispielsweise ein Sanitär-Installateur, der keine Arbeit hat, weil ihn die Menschen aus Angst vor Ansteckung nicht in die Wohnung lassen? „Da muss ich lernen, wie ich den Menschen diese Angst nehme, ich muss am Telefon mit ihnen geschickt argumentieren und mein Hygienekonzept erklären. Ich kann in den Geräten eine Fernwartung installieren und auch alle Arbeitsaufträge papierlos gestalten.“

Auftragsloch kommt erst noch

Diplom-Ökonom Hamann hat zum Thema Produktionsprozesse promoviert, er weiß, wovon er spricht. Seine Erkenntnisse will er verbreiten und auch erweitern lassen, hat das Ansinnen verschiedenen Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern offeriert, ist dort aber auf wenig Interesse gestoßen. Es gebe aktuell andere Probleme, wurde ihm beschieden. Doch das sei zu kurzfristig gedacht: „Eine große Anzahl von Handwerksbetrieben hat sich während des ersten Lockdowns nicht vor Arbeit retten können. Die Leute waren durch Kurzarbeit zu Hause und kamen auf die Idee, an Haus, Hof und Garten was zu machen oder machen zu lassen. Dass das natürlich ein Auftragsloch in zwei oder drei Jahren bedeuten kann, ist im Moment für viele Betriebe und ihre Verbände kein aktuelles Thema.“

Reutlingen als Vorbild

Vorbildlich reagiere beispielsweise die IHK im baden-württembergischen Reutlingen, die in ihrer Corona-Hotline nicht nur Staatshilfen verwaltet, sondern für alle aktuellen und künftigen Fragen offen ist. Da geht es beispielsweise auch darum, wie man Netzwerke schafft, um Lieferketten aufrecht zu erhalten, wenn Zulieferer ausfallen.

Brief an Peter Altmeier

Hamann hat sogar an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier ( CDU) geschrieben, allerdings bisher ohne Antwort. Demnächst wird er wohl beim Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft vortragen dürfen. Er selbst wird es nicht alleine leisten können, eine Plattform, Ideenbörse, ein Hilfsnetzwerk zu installieren, da braucht es zentrale „Anlaufpunkte“, an denen man Wissen mehren und teilen kann.

Soforthilfe zurückgegeben

Übrigens: Eckhardt Hamann hat im Frühjahr ebenfalls in einer ersten Reaktion Soforthilfe beantragt und bekommen, sie nach einigem Nachdenken jedoch wieder zurücküberwiesen.

