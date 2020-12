Der Stadt gehen schon wieder die Hortplätze aus

Brandenburg/H

Der Stadt droht ab dem kommenden Schuljahr ein massives Hortplatzproblem: In der Luckenberger Schule wird es eng, in der Frederic-Joliot-Curie-Schule fehlen bis zu 200 Plätze. Das geht aus einer Antwort von Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) auf eine Anfrage der Bündnisgrünen-Fraktion hervor.

Schüler verteilt auf drei Horte

In der Curie-Schule werden aktuell 198 Grundschüler der Klassen 1-4 beschult, von denen 168 die Horte Sonnenwinkel (27 Plätze) und den eigenen Curie in der Kurstraße (120 Plätze) besuchen. Weitere 21 Kinder mussten bereits mit Beginn des Schuljahrs 2020/2021 kurzfristig in den Hort Havelkids (derzeit Bauhofstraße) umgelenkt werden.

Havelkids bieten kein Obdach mehr

Die Schülerzahlen der Klassen 1-4 steigen bis zum Schuljahr 2023/24 auf 223. Der Ausweichstandort Hort Havelkids steht nach Umzug ins Augustaheim in die Kleine Gartenstraße ab dem Schuljahr 2021/2022 nur noch sehr begrenzt zur Verfügung. „Insofern muss im Rahmen des Kindertagesstättenentwicklungsplanes in jedem Fall eine Lösung für einen Fehlbedarf von etwa 80 Plätzen gefunden werden“, sagt Scheller.

Bald ist der ganze Hort weg

Doch es kommt noch schlimmer: Der Schule droht der Verlust sämtlicher eigener Hortkapazitäten. Der aktuelle Entwurf des Schulentwicklungsplans sieht für die Schule höhere Schülerzahlen und eine damit verbundene räumliche Ausweitung vor. Für den im Schulgebäude in der Kurstraße ansässigen Hort würde dies bedeuten, dass bisher allein durch den Hort genutzte Räume zukünftig von der Schule beansprucht werden oder nur noch im Rahmen von Doppelnutzung zur Verfügung stehen würden. In der Folge sei mit Auswirkungen auf die Betriebserlaubnis des Hortes zu rechnen.

Ministerium versagt Erlaubnis

Es sei zwar grundsätzlich möglich, einige Räume doppelt für Unterricht und für Hortbetreuung zu nutzen, allerdings müssten mindestens zwei Klassenräume für die alleinige Hortnutzung verbleiben. „Der Schulentwicklungsplan sieht derzeit eine komplette Rückführung aller durch den Hort alleingenutzten Klassenräume vor. Die veränderte Raumnutzung ist in Bezug auf die Betriebserlaubnis des Hortes anzeigepflichtig. Das Bildungsministerium hat bereits schriftlich mitgeteilt, dass ein Hort mit ausschließlicher Doppelraumnutzung keine Betriebserlaubnis erhalten kann“, sagt Scheller. Spätestens 2023 ginge die gesamte Betriebserlaubnis verloren.

Alternativen werden geprüft

„Gegenwärtig ist daher mit einem voraussichtlichen Fehlbedarf von bis zu 200 Plätzen für die Curie-Schule auszugehen.“ Beim Überarbeiten von Schul- und Kindertagesstättenentwicklungsplan müsse eine Lösung gefunden werden. Die Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales Kerstin Schöbe habe mit dem Träger „Zukunft für Kinder“ Zufuki e.V. bereits gesprochen, weitere Abstimmungsrunden sind vereinbart. Die Stadt als Schulträger prüft parallel, ob man mehr Kapazitäten an anderen Grundschulen erweitern kann, um so die Curie-Schule zu entlasten.

Ein Vorschlag von Zufuki zum Anmieten einer mittelbar benachbarten Immobilie wurde abgelehnt, das hätte nur maximal 40 Hortplätze gebracht.

Bei „Luckenbergers“ wird es eng

In der Luckenberger Schule werden aktuell 201 Grundschüler der Klassen 1-4 beschult, von denen 171 die Horte besuchen. Es stehen 195 Hortplätze zur Verfügung, aktuell sind 24 Hortplätze nicht belegt. Es wird davon ausgegangen, dass zumindest im kommenden Schuljahr der Bedarf an Hortplätzen sichergestellt werden kann. Möglicherweise müsse man Ausnahmen genehmigen lassen. Allerdings halten die nicht ewig, klettern die Schülerzahlen, muss eine langfristige Lösung für den Standort gefunden werden.

