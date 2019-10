Brandenburg/H

Von dem Großbrand am Wochenende auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Upstallstraße war vor allem die Firma Oskar-Kinderland betroffen. Das Unternehmen gehört wie die ganze Kaserne den Brüdern Ingo und Frank Westphal. Am Brandort waren Europaletten für den Tarnsport der Handelswaren gelagert.

Mehr als 40

...