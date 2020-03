Der Tourismus boomt

Brandenburg/H

Der Tourismus in der Stadt Brandenburg brummt! Die neuesten Zahlen vom Landesamt für Statistik Berlin und Brandenburg belegen das eindrucksvoll: Für das Jahr 2019 wurden in Brandenburg an der Havel für Beherbergungsstätten mit mindestens 10 Betten genau 250 171 Übernachtungen verzeichnet. Damit nähern sich die Übernachtungen dem Niveau von 2015 als in der Stadt die Bundesgartenschau stattfand und die Havelregion auch medial im Mittelpunkt stand. Mit 261.953 Übernachtungen wurde seinerzeit ein Übernachtungsrekord erreicht, der nun bald zu fallen scheint.

Es geht Richtung Rekord

Eine weitere positive Entwicklung zeigt die durchschnittliche Bettenauslastung in der Havelstadt, teilt Dirk Forberger von der Stadtmarketinggesellschaft STG mit. Lag diese 2018 bei 34,8 Prozent im Jahresmittel, so stieg die Bettenauslastung 2019 auf 36,6 Prozent.

Der übernachtungsstärkste Monat mit 36 054 Übernachtungen war der Juli, dicht gefolgt vom August mit 35.771 und der Juni mit 32.500 Übernachtungen. Die Statistik weist zudem für Beherbergungsbetriebe mit mindestens 25 Gästezimmern 86 098 Übernachtungen auf. Das entspricht einem Anteil von 34,42 Prozent der Gesamtübernachtungen.

Viele Besucher nicht erfasst

Letztlich sind aber deutlich mehr Touristen in der Havelstadt zu Gast als die Statistik des Landesamtes ausweist. Denn in dieser Statistik werden die Übernachtungen in Privatzimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern sowie die auf Hausbooten gar nicht berücksichtigt. In den zurückliegenden Jahren hat sich aber sowohl die Zahl der Hausbootübernachtung als auch das Wohnen in Ferienwohnungen oder über AirBnB in der Region vervielfacht.

