Der Vater des Reckahner Schulmuseums ist tot

Der Kloster Lehniner Ortsteil Reckahn und alle Freunde des Schulmuseums trauern um Otto Günther Beckmann. Der Begründer der überregional bekannten Dauerausstellung ist vor wenigen Tagen im Alter von 92 Jahren verstorben. Der ehemalige Ortsvorsteher und langjährige Vorsitzende des Fördervereins „Historisches Reckahn“, Kurt Ehrig, erinnert sich: „Er brachte viele Ideen ein, die er mit seinen Mitarbeitern umsetzte. Reckahn hat Otto Günther Beckmann viel zu verdanken. Er wird uns sehr fehlen.“ Für Doris Patzer vom Kulturamt der Kreisverwaltung war der Verstorbene ein „hervorragender, weitsichtiger und umsichtiger Mitstreiter“ bei der Einrichtung des Schulmuseums, dessen Träger der Landkreis seit 1996 ist.

Motor für die Reckahner Museen

Noch bis vor wenigen Wochen war Otto Günther Beckmann jeden Tag bei einem Rundgang im Dorf zu sehen. Mit Hilfe seines Rollators schaffte er es ins Schulmuseum, als dessen Vater ihn man mit Fug und Recht bezeichnen kann. Schon in der Wendezeit saß Beckmann oft ganz allein im nicht weit entfernten Reckahner Schloss und trug Material über den Gutsherren und Schulreformer Friedrich Eberhard von Rochow zusammen. Im Auftrag des Kreises Brandenburg sollte der studierte Lehrer die 1982 zusammengestellte Ausstellung über von Rochow entstauben. Dies wurde schließlich die spätere Lebensaufgabe von Beckmann, der als Motor für das heutige Schulmuseum und des späteren Rochow-Museums im Schloss bekannt wurde.

Otto Günter Beckmann vor dem von ihm gegründeten Schulmuseum in Reckahn. Quelle: Marcus Alert

Otto Günther Beckmann sollte nach dem Willen seines Onkels eigentlich Friseur werden, um dessen Geschäft eines Tages zu übernehmen. Stattdessen wurde er über die Arbeiter- und Bauern-Fakultät, einem Pionierleiterkurs und einem Fernstudium Geschichtslehrer, arbeitete in Rietz und an der Gördenschule, war Direktor in Pritzerbe, leitete einige Jahre das Pionierhaus, war ab Ende der 1970er-Jahre Schulinspektor und zuletzt Leiter der Station Junger Techniker in Schmerzke. Da wohnte er bereits in Reckahn und lernte mit der gebürtigen Reckahnerin Angelika die Frau seines Lebens kennen.

Klassenzimmer ist Mittelpunkt

Als ABM-Kraft wurde Beckmann 1990 Leiter der kleinen Rochow-Gedenkstätte in Reckahn. Kernstück ist bis heute das historische Klassenzimmer, das nur wenig später in das alte Schulhaus umzog. Dort war bis dahin die Kita untergebracht, die wegen Platzmangels umzog. Doch die wenig später in Angriff genommene Sanierung des 1773 errichteten Gebäudes durch den Kreis drohte am fehlenden Geld zu scheitern. Damit stand das gerade erst aus der Taufe gehobene Museum schon wieder vor dem Aus.

Sütterlinschrift auf engen Holzschulbänken im Schulmuseum Quelle: Brigitte Einbrodt

Davon kann heute keine Rede mehr sein. Durch Beckmanns Initiative schob sein Verein „Historisches Reckahn“ auch die Sanierung des Reckahner Barockschlosses an, das heute die Rochow-Ausstellung beherbergt. Und auch die Herrichtung des alten Schlosses zu einem Gästehaus der Rochow-Akademie ist Folge der Aktivitäten des Vaters des Reckahner Schulmuseums. Geehrt wurde er dafür 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande. Nach und nach hat Beckmann in den vergangenen Jahren alle seine Ämter abgegeben, war aber zuletzt noch der Hauptlehrer und somit zuständig für die vielen namhaften Ehrenschüler.

Beisetzung in Reckahn

Am 1. Oktober wird Beckmann auf dem Dorffriedhof beigesetzt, in direkter Nachbarschaft zu seinem Schulmuseum. Dort erinnert eine Büste von ihm, die zu seinem 90. Geburtstag enthüllt wurde, an seine Verdienste um das Schulmuseum.

Von Marcus Alert