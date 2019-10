Der Wald bringt Ertrag für den Dom

Brandenburg/H

Der an diesem Sonntag zuende gegangene Kapiteltag am Dom zu Brandenburg war eine nüchterne Bestandsaufnahme. „Das wirtschaftliche Ergebnis des Domstifts steht und fällt mit dem Wald“, fasst Kurator Cord-Georg Hasselmann das Ergebnis in einem Satz zusammen.

Schnelles Handeln am Markt

2019 werde man noch ein gutes Ergebnis erzielen, für 2020 sind die Aussichten eher trübe. „Die Rahmenbedingungen machen uns zu schaffen, vor allem extreme Trockenheit und Stürme.“ Es gebe zu viel Holz am Markt, die Sägewerke sind allerorts gut ausgelastet – den Überkapazitäten stünden zu wenige Abnehmer gegenüber. „Unser Domforstmeister Friedrich Hinz hat sehr schnell gehandelt, ihm ist es in diesem Jahr gelungen, genügend Holz zu einem annehmbaren preis zu verkaufen. Im nächsten Jahr werden wir diesen Vorsprung nicht mehr haben, zudem werden uns Aufforstungskosten in sechsstelliger Höhe über Jahre hinweg beschäftigen“, prophezeit der Kurator.

Wald ist Lebensgrundlage

Energisch tritt er Gerüchten gegenüber, das Domstift wolle sich vom Sägewerk beziehungsweise anderen Einrichtungen im Stiftsforst trennen: „Das ist unsere Lebensgrundlage, selbst das komplette Heizungssystem an allen Dom-Einrichtungen wird von den eigenen Hackschnitzeln befeuert.“ Man wolle die Kapazitäten ein wenig herunterfahren, dies sei aber auch nicht der Anfang vom Ende oder ein scheibchenweise Abbau.

Verzögerungen am Bau

Verständigt haben sich die Kapitelmitglieder zudem über die Bautätigkeit auf der Dominsel. Das Bootshaus konnte trotz Mehrkosten pünktlich fertiggestellt werden, die Kosten teilten sich Domförderverein, Stadt und die Bundeskulturbeauftragte. Beim künftigen Hotel am Dom im Burghof 10 gibt es einen dreimonatigen Bauverzug –es wird voraussichtlich erst im Herbst statt im Sommer 2020 fertig.

Noch nicht komplett gesichert ist das Finanzieren des „Hauses der alten Schätze“: Von den nötigen 7,5 Millionen Euro fehlt noch eine. Die Stadt hatte letztlich keine Chance auf Mittel aus dem Programm „Nationale Projekte im Städtebau.“

Von André Wirsing