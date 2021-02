Der Wolf ist da: Was uns Fährten im Krahner Schnee verraten

Krahne

Die Abdrücke im Schnee verraten, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Die blendend weißen Flächen zwischen Plane und Temnitz sind voller Trittsiegel. Wenn die Bewohner des Waldes im Schutz der Dunkelheit die Dickungen verlässt, bleiben ihre Fährten als Visitenkarte auf den verschneiten Feldern zurück, wie ungewollte Schuhspuren im frischen Estrich. Dieser Winter ist eine günstige Gelegenheit für Hubertus Fischer (83) und Henry Krahl (34). Die beiden Jäger schauen sich im Krahner Revier nach den Zeichen des Wildes um – und werden schnell fündig.

Tierspuren auf den verschneiten Flächen zwischen Plane und Temnitz. Zu sehen sind Fährten vom Rehwild und vom Fuchs. Quelle: Frank Bürstenbinder

Fischer, der schon 1961 das grüne Abitur ablegte, zeigt auf alte Eichen an einem zugeschneiten Feldweg: „Hier war offenbar ein Fuchs auf der Suche nach Mäusen.“ Typisch für den Fuchs ist der Trabgang, auch „schnüren“ genannt. Dabei setzt Reineke die Hinterläufe in die Abdrücke der Vorderläufe. Sein Spurbild gleicht einer Perlenschnur. Dann folgt ein Anblick, der auch am Tage nicht selten ist. Hochflüchtig quert Rehwild das Blickfeld. Dessen Schalenabdrücke sind sozusagen noch heiß, nur viel schmaler als beim Rotwild mit dem gleichen Fährtenbild. Ist doch mal ein verschlafener Dachs im Winterrevier unterwegs, hinterlässt er sich leicht zu merkende Abdrücke. Sie sehen aus wie Kinderhände.

Einmalige Möglichkeit

Was Laien als ein Buch mit sieben Siegeln abtun, ist für erfahrene Fährtenleser eine einmalige Möglichkeit ihr Revier einmal mit anderen Augen zu sehen. Aus den Trittsiegeln lassen sich nicht nur Tierart und Gangart ablesen. Sie geben sogar Rückschlüsse auf Alter und Gewicht der Stücke. Allerdings ist Schnee nicht gleich Schnee. Im Pulverschnee wirken die Trittsiegel kleiner, bei nassem Schnee wirken sie größer als sie in der Realität sind. „Spuren und Fährten sind Lehrstoff in jeder Jagdschule. Aber wir waren durch die letzten milden Winter etwas aus der Übung“, räumen die beiden Jäger gerne ein.

Hubertus Fischer, Dieter May, Henry Krahl und Guido Lindemann (v.l.) fachsimpeln über Fährten und Weidetierhaltung im Winter. Quelle: Frank Bürstenbinder

Fischer und Krahl besitzen für die Ausübung der Jagd sogenannte Begehungsscheine, die ihnen von den Pächtern des über 2000 Hektar großen Reviers ausgestellt wurden. Was vor ihrer Haustür fleucht und kreucht ist den Weidleuten natürlich nicht unbekannt. Schalenwild und Niederwild sind in den Waldstücken und auf den Niederungsflächen zu Hause. Ein jagdlicher Gemischtwarenladen also, wie es die winterliche Fährtenlage eindrucksvoll bestätigt. Rotwild kennen die Krahner Jäger allerdings nur als Durchzieher. Etwas erholt zu haben scheint sich die Population der Hasen. Meister Lampe wurde von den Weidleuten zu Recht über Jahre geschont. Natürlich fehlt das Schwarzwild nicht. Abdrücke ausgewachsener Tiere sind stark ausgeprägt. Ist ein Schalenabdruck um die zehn Zentimeter lang, dürfte eine kapitale Sau im Schnee unterwegs gewesen sein. Nur die Frage nach Bache oder Keiler muss wohl unbeantwortet bleiben.

Anblicke gehören zum Alltag

Eine Fährte darf an diesem Wintertag nicht fehlen. Der Wolf ist im Revier. In Sichtweite einer Weidetierhaltung hat ein grauer Räuber seine Abdrücke hinterlassen. Er sorgt für eine Spur, wie man sie vom Fuchs kennt. Er setzt die Pfoten in schmaler Spur und läuft nicht zickzack, wie ein Hund es gern tut. „Immer wieder faszinierend, aber für uns Jäger keine so neue Erkenntnis. Anblicke von Wölfen gehören mittlerweile zum Alltag“, berichtet Weidmann Krahl, der vor zehn Jahren seine Jägerprüfung absolvierte. Bei Schafhaltern in der Region ist die Rückkehr der Wölfe eher in unguter Erinnerung. In Reckahn und Krahne sind zahlreiche Hobbyhaltungen inzwischen ausgelöscht. Ob die bittere Kälte Wölfe näher an menschliche Siedlungen treibt, kann zumindest nach der Spurenlage nicht seriös bewertet werden. Ohnehin schnürt Isegrim längst ungeniert durch die Dörfer im Planetal. Immer wieder wurden Wolfsrisse in Sichtweite von Häusern gemeldet.

Guido Lindemann besucht seine Dexter-Herde auf der Winterweide. Die Mutterkühe werden von einem weiter entfernt stehenden Bullen bewacht. Seit dem Auftauchen der Wölfe sind die Rinder wachsamer geworden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Vom Wissen der Jäger profitieren die Weidetierhalter, für deren robuste Mutterkuhherden Temperaturen von 15 Grad unter Null kein Grund zum Frieren sind. „Es gibt einen ständigen Austauch über Fährten und Anblicke von Wild“, berichtet Dexter-Züchter Guido Lindemann. Der Krahner hat auf den Planewiesen schon selbst Jungtiere an den Wolf verloren. Wenn Lindemann täglich Futter zur Winterweide fährt und das Eis in den Wassertrögen aufschlägt, schaut er regelmäßig nach Spuren vor den Elektro-Litzen. Die gibt es. Doch zu Übergriffen auf das Vieh ist es in diesem Winter noch nicht gekommen.

Elfy Segebarth mit den beiden Kaltblütern Franzi und Friederike. Den robusten Pferden macht die bittere Kälte auf der Winterweide nichts aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Kein Wunder, der Nachwuchs kommt erst Anfang März auf die Welt. Die behornten Muttertiere der irischen Hausrinderrasse sind wehrhaft“, erklärte Lindemann Dieter May vom Vorstand der Krahner Jagdgenossenschaft. Der Vertreter der Landeigentümer von bejagbaren Flächen wollte sich selbst davon überzeugen, was die eiskalten Wintertage für Jäger und Tierhalter bedeuten. Und dann ist noch der Bulle auf der Weide, der seit der Rückkehr der Wölfe seine Herde besonders gut im Blick behält. Eine perfekte Sicherheitspartnerschaft sind die Rinder mit den starken Kaltblütern eingegangen, die Lindemann zusammen mit den Dextern eingekoppelt hat. „Bei Gefahr rücken alle Tiere wie eine Wagenburg zusammen“, hat Lindemann beobachtet.

