Brandenburg/H

Bei Operationen kommt es auf Präzision an, oft auf Millimeter. Das gilt natürlich auch für Knieoperationen.

In absehbarer Zeit wird ein neu angeschaffter Roboter dazu beitragen, kniegeschädigte Patienten des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel wieder gut zum Laufen zu bringen.

„Mako Roboter für Knie- und Hüftprothetik“ heißt der erste Operationsroboter des Brandenburger Klinikums, der Kniepatienten das Leben wieder leichter machen könnte. Roland Becker ist nach zweieinhalb Jahren Vorbereitung überzeugt von den Vorzügen, die der Roboter beim Einsetzen von Knie- und später auch von Hüftprothesen hat.

Der Klinikdirektor leitet das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie des Brandenburger Klinikums. Er ist Kniespezialist, Autor von zwei Fachbüchern über Knieoperationen und Vizepräsident der Europäischen Gesellschaft für Sportverletzungen, Knieoperationen und Arthroskopie.

Seinen schweren Helfer will er künftig in die Planung und Ausführung von Knieoperationen einbeziehen. Zunächst wird Mako mit den relevanten Informationen des Patienten gefüttert, die die Radiologen in der Untersuchung mit dem Computertomografen (CT) gewonnen haben.

Der Mako Roboter für Knie- und Hüftgelenke der Firma Stryker. Quelle: Stryker

„Keine bange, unser Roboter sägt nicht selbst“, versichert Roland Becker, der wie sein Oberarzt Mikhail Salzmann ausführlich in der Anwendung geschult wurde. „Die Säge hält weiterhin der Arzt in den Händen“, fügt er hinzu.

Die operierenden Orthopäden bleiben jederzeit Herren des Verfahrens. Roland Becker beschreibt die Arbeitsteilung.

Roboter kennt den Knochen genau

Mako kennt die Operationsplanung und damit den Knochen des Patienten sehr genau. Er hilft, wo er kann. Mit den eingespeisten CT-Daten erstellt das Roboterhirn ein dreidimensionales Modell von der Knochenanatomie des betreffenden Patienten.

Der Roboter übernimmt die Steuerung der einzelnen Operationsschritte, er zeigt dem Arzt die wichtigen anatomischen Orientierungspunkte. Der elektronische Präzisionsmitarbeiter Mako erkennt, bis zu welchem Punkt gesägt werden muss und gibt sodann das Stoppsignal.

Ist das Ende des Knochens erreicht, stellt die Säge ihre Arbeit automatisch und auf den Millimeter genau ein, sodass keine Weichteile beschädigt werden können.

Höchste Präzision

Während des Operierens sieht der Orthopäde auf dem Monitor besser als zuvor, wie die einzelnen Operationsphasen laufen und wie weit der Knochen bereits durchbohrt ist.

Nach Roland Beckers Angaben geht es bei dem Robotereinsatz nicht so sehr um Zeitersparnis. „Das Wichtigste ist die Steigerung der Präzision“, erklärt der Chefarzt.

Bestehend aus ihm, Oberarzt Mikhail Salzmann und OP-Schwester Gabi Eifler könnte ein geschultes OP-Team im Brandenburger Klinikum sofort loslegen. Doch auch wenn der Roboter schon eingetroffen ist in der Hochstraße: Auf seine Einsätze muss Mako leider noch etwas warten.

Einschränkungen wegen Covid

Denn aufgrund der Covid-Situation läuft die Behandlung von Patienten momentan eingeschränkt. Wie andere Fachärzte dürfen und können die Orthopäden bis auf Weiteres nur Notfälle operieren.

Weil OP-Kapazität fehlt, müssen die anderen Patienten auf ihre Operation warten, auch solche, die wieder schmerzfrei laufen möchten und deshalb dringend versorgt werden sollten.

Roland Becker richtet sich darauf ein, dass seine Klinik den Roboter erst später in Gang setzen kann. Der Chefarzt und Professor an der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) rechnet mit rund 100 bis 150 robotergestützten Knieoperationen pro Jahr, sobald die coronabedingten Einschränkungen überwunden sind.

Trend zum Operationshelfer Roboter

Nach Einschätzung des Klinikdirektors dürfte die Robotertechnik auch in anderen Fachkliniken des Brandenburger Krankenhauses Einzug halten. In Fächern wie der Urologie, der Gynäkologie und der Allgemeinmedizin gehe die Entwicklung dorthin.

Mit dem Modell der Firma Stryker hat das Klinikum nach Überzeugung von Roland Becker das am weitesten entwickelte Robotersystem erworben. Er freut sich schon darauf, ihn endlich einsetzen zu können.

Von Jürgen Lauterbach