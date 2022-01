Der indischste Konsum der Welt steht in Ziesar

Ziesar

In der 1976 errichteten Kaufhalle duftet es nach Weihrauch und Myrrhe. Auf indischen Schränken aus Mangoholz thronen lächelnde Buddhas. Kunstvoll verzierte Messingschalen, kuschlige Kaschmirdecken, mit Ziegenfell bespannte Trommeln und Kissen in allen Farben des Orients füllen den mehrere hundert Quadratmeter großen Verkaufsraum. Doch auch sonst erinnert nichts mehr an die Konsumzeiten auf dem Breiten Weg – bis auf ein Schild über der Eingangstür.

So sieht es heute in der ehemaligen Konsum Kaufhalle aus. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Die Tafel mit der Aufschrift Konsum ist ein Erbstück vom Prenzlauer Berg. Ich habe sie angebracht, weil das Gebäude einst der Konsumgenossenschaft gehörte“, erklärt Amaro Hubert Wieser den Widerspruch zwischen dem ehemaligen Betreiber und den heutigen Waren, die so gar nichts mit dem täglichen Bedarf der Ziesarer zu tun haben. Wieser, ein gebürtiger Österreicher, und sein Geschäftspartner, der aus Bangalore in Indien stammende Mudassar Aga, haben mit ihrem Ethnic-Shop den fernen Osten in das Fienerstädtchen geholt. Ein Hauch von Mumbai, ein Bangkoker Streiflicht, ein Gruß aus Bali. Stundenlang könnte man in den liebevoll dekorierten Auslagen stöbern und die Welt um sich vergessen.

Zähes Geschäft in Ziesar

Doch kann man in Ziesar mit indischen Haustüren, Hochzeitschränken aus Eisenholz, bunten Nackenrollen, Räucherstäbchen und Lampen aus tausendundeiner Nacht Geld verdienen? „Es ist ein zähes Geschäft. Dafür ist die Miete billig. In Berlin wäre diese Fläche unbezahlbar. Unsere Kundschaft kommt vor allem aus dem Fläming, andere bestellen ihre Ware online“, berichtet Mudassar Aga, der in Berlin Kreuzberg in der Bergmannstraße den eingeführten Laden Aga’s Own betreibt. Doch weil ihm sein Lager gekündigt wurde, tat sich Aga mit Wieser zusammen, dessen Laden ebenfalls ein Opfer des Verdrängungswettbewerbes wurde.

Der gebürtige Inder Mudassar Aga zeigt sogenannte Donnermacher aus Indonesien. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Außerdem waren für mich 40 Jahre Kreuzberg genug“, berichtet Wieser, der dort 20 Jahre eine Täschnerei betrieb, bevor er sich auf indische Möbel und Dekorationen spezialisierte. Über ein dutzend Mal reiste er auf den Subkontinent, baute Netzwerke zu Händlern und Handwerksbetrieben auf. Heute ist Wieser nicht mehr allein auf indische Waren aus. Weil der Geschäftsmann eine Schwäche für Hängematten hat, kauft er handgemachte Schlafgelegenheiten aus brasilianischen und kolumbianischen Werkstätten ein. Gute Kuscheldecken dürfen sogar aus Deutschland sein.

Containerpreise immer teurer

Was Wieser und Aga im Augenblick am meisten beschäftigt sind die Beschaffungspreise für alles, was aus Übersee kommt. „Noch geht uns die Ware nicht aus. Doch der Nachschub steckt zum Beispiel in Thailand fest. Ein Schiffscontainer nach Deutschland kostet inzwischen 16 000 Dollar, vor Corona habe ich 3200 Dollar Fracht gezahlt. Bei der Preisexplosion lohnt der Import für den Handel nicht mehr“, berichtet Aga, der sich vor allem um Textilien, Lampen und Dekorationen kümmert. Er kauft normalerweise im großen Stil ein, veräußert an große Wiederverkäufer und kleine Händler in Deutschland.

Kleine und große Überraschungen in einem Aufsatz über einem Hochzeitsschrank. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zum Standort Ziesar kamen die Männer durch Zufall. So gehört Amaro Hubert Wieser zu jenen Leuten, die sich vor zehn Jahren vom Hausverkauf im ehemaligen Munitionsdepot Buckau anlocken ließen. Wieser erwarb zwei Objekte. Bis heute konnte er eines davon für sich bezugsfertig sanieren.

Amaro Hubert Wieser hat eine Schwäche für Hängematten. Für seine Kundschaft im Ethnic-Shop in Ziesar importiert er die Ware aus Brasilien und Kolumbien. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Auf dem Weg durch Ziesar ist mir die leere Kaufhalle aufgefallen. Als das Objekt wieder einmal zur Vermietung stand, habe ich Kontakt zum Berliner Eigentümer aufgenommen. Dann ging alles recht schnell. Nach einigen Reparaturen an Strom- und Wasserleitungen sowie an Fenstern und Fassaden haben wir den Umzug gestartet“, erinnert sich Wieser. Das zweite in Buckau erworbene und noch sanierungsbedürftige Haus hat er inzwischen an seinen indischen Geschäftspartner Aga veräußert. Beide wollen auf lange Sicht Überraschungen aus Asien und aller Welt im alten Konsum verkaufen.

Von Frank Bürstenbinder