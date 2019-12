Michelsdorf

„Ich habe es ihm vererbt.“ Das ist der erste Satz, den Donathe Hennig sagt, wenn sie die schwere unheilbare Krankheit ihres anderthalb Jahre alten Sohnes Elyas erklärt. Es ist eine extrem seltene, gefährliche Stoffwechselkrankheit. Während die 30-jährige Michelsdorferin erzählt, hüpft Elyas um sie herum. Neben ihr sitzt Jens Flögel, Elyas’ Vater. Immer wieder kuschelt sich der Junge mit den hellbraunen Locken an seine Eltern, dann tobt er weiter. Im Wohnzimmer ist alles auf Kleinkind-Modus. Ein bunter Buchstaben-Teppich polstert den Boden, ein kleines Zelt mit unzähligen roten, blauen und gelben Bällen lockt zum Hineinplumpsen.

„Seit seinem dritten Lebensmonat haben wir kontinuierlich sein bisheriges halbes Leben in Kliniken verbracht“, berichtet Donathe Hennig. „Wir wurden anfangs von Krankenhaus zu Krankenhaus geschickt.“ Weil der kleine Elyas von Beginn an ein Wirbelwind war, „hat uns niemand anfangs geglaubt, dass ihm ernsthaft etwas fehlt“.

Von Klinik zu Klinik

Dabei waren die Symptome alarmierend: Der kleine Junge spuckte ständig, schrie vor Schmerzen, schlief wenig. „Der ganze Verdauungstrakt funktioniert nicht. Der Dünndarm arbeitet nicht richtig, er ist mal verstopft, mal hat Durchfall.“ Es folgten „Untersuchungsmarathons ohne Ende. Sind wir eine Woche oder 14 Tage mal wieder zuhause, müssen wir wieder in die Klinik“. Schon als Stillbaby hatte Elyas immer wieder massiv abgenommen, verweigerte komplett die Nahrung über Tage und Wochen, wenn er aß, übergab er sich den ganzen Tag.

Elyas und sein großer Bruder Alexander auf einem Bild aus dem Sommer. Quelle: privat

Das Paar pendelt mit seinem Sohn zu Kliniken in Brandenburg, Potsdam, zur Berliner Charité und nach Eberswalde. „Die Ärzte machen und tun“, sagt die junge Mutter, die in Oranienburg geboren und aufgewachsen ist.

Lebensgefährliche Dehydrierung

Immer wieder weist ihr Kinderarzt sie in die Klinik ein, immer wieder ist Elyas dehydriert, muss an den Tropf und so ist das auch heute noch, ein Jahr nach der Diagnosestellung. Denn Elyas leidet an Primärer intestinaler Lymphangiektasie, auch bekannt als Waldheim-Krankheit.

Heute bekommt der kleine Junge eine Spezialnahrung. Die Krankenkasse übernimmt glücklicherweise die Kosten, denn das Pulver ist teuer: 110 Euro kostet eine Packung, die für zwei, drei Tage nur reicht. „ Elyas kann hoffentlich mit seiner Spezialnahrung und Medikamenten lange leben. Abweichungen davon sind für ihn lebensgefährlich und die Zukunft ist ungewiss“, sagt Donathe Hennig.

Eltern kümmern sich rund um die Uhr

Die junge Frau hat die Krankheit in einer anderen, harmloseren Form. „Die Blutgefäße sind bei mir falsch angelegt und arbeiten nicht richtig.“ Ihre Haut ist deswegen auffällig gerötet.

So spenden Sie für MAZ-Sterntaler Bei der MAZ-Sterntaler-Aktion unterstützen MAZ-Leser Menschen, die unverschuldet in Not oder eine schlimme Situation geraten sind. Sie sollen ein Weihnachtsfest bekommen, an das sie gern zurückdenken. Bitte überweisen Sie Ihre Spenden für den Kinder- und Jugendnotdienst und andere Sterntalerhilfen auf das dankenswerterweise vom DRK-Kreisverband bei der Brandenburger Bank geführte Sterntaler-Spendenkonto mit der IBAN-Nummer: DE 77 1606 2073 0100 0707 00. Bitte geben Sie als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an und nennen Sie Namen und Adresse, damit das DRK anschließend eine Spendenquittung ausstellen kann. Bei Spenden bis zu 200 Euro reichen der entsprechende Kontoauszug oder Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt. Wer einen höheren Betrag spendet, dem stellt der DRK-Kreisverband eine Spendenquittung aus. Bitte geben Sie in dem Fall als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an und nennen Sie Namen und Adresse.

Die 30-Jährige konnte über Monate kaum arbeiten in ihrem Beruf als Pferdewirtin. Ihr Mann, der ausgebildeter Tierwirt ist, kümmert sich ebenso aufopferungsvoll um den kleinen Elyas. Sie leben in einer Dreizimmer-Wohnung, doch sie bräuchten eine Vier-Raum-Wohnung in Kloster Lehnin oder der Nähe von Fichtenwalde, wo Donathe Hennig arbeitet. Denn zu der kleinen Familie gehört auch Alexander. Der zwölfjährige Junge stammt aus einer früheren Beziehung des Vaters und ist an den Wochenenden und in den Ferien da. Immer wieder muss Alexander zurückstecken, weil die Eltern so in Sorge um Elyas sind. „Es ist auch für Alexander keine einfache Situation“, sagt Jens Flögel.

Spezialnahrung ist lebenswichtig

MAZ-Sterntaler möchte der Familie Hennig-Flögel, dem kleinen Elyas und seinem Bruder Alexander helfen und ein wunderschönes Weihnachtsfest bereiten. Für den kleinen so kranken Wirbelwind brauchen die Eltern einen zusätzlichen Gefrierschrank, um seine lebenswichtige Spezialnahrung in größeren Mengen aufbewahren zu können.

Wenn auch Sie, verehrte Leser, helfen möchten: Das Deutsche Rote Kreuz hat bei der Brandenburger Bank das MAZ-Sterntaler-Konto eingerichtet: Jeder Cent kommt an. Dank Ihrer Spenden helfen die Sterntaler Menschen, vorwiegend Familien, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. IBAN-Nummer DE 77 1606 2073 0100 0707 00, bitte geben Sie als Spendenzweck „MAZ-Sterntaler“ an.

Von Marion von Imhoff