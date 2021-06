Brandenburg/H

Das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel hat einen Nachfolger gefunden für den langjährigen Frauenchefarzt Peter Ledwon. Amr Soliman leitet vom 1. Juli 2021 an die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Hochstraße, gibt Geschäftsführerin Gabriele Wolter bekannt.

Amr Soliman hat am Universitätsklinikum Oldenburg gearbeitet. Dort war er leitender Oberarzt und hat den dortigen Chefarzt Eduard Malik vertreten.

Geboren und aufgewachsen in Alexandria

Geboren wurde der künftige Klinikchef 1977 an historischer Stätte, in der großen ägyptischen Hafenstadt in Alexandria. Dort ist er an das berühmte britische Victoria College zur Schule gegangen und hat nach dem Abitur (1995) in seiner Heimatstadt Medizin studiert.

Fünf Jahre lang arbeitete er an der dortigen Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, wo er 2007 nach ägyptischem Recht Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe wurde.

Eine wichtige Station seiner Laufbahn war die Gastarzttätigkeit an der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Essen 2009 bis 2011. Amr Soliman war Oberarzt an der Frauenklinik, in Aschaffenburg (2012 bis 2013) sowie erst Oberarzt, dann leitender Oberarzt in Oldenburg zwischen 2014 bis 2021.

Dort erreichte der Doktor der Medizin Ende 2019 seine Habilitation und wirkte mit beim Aufbau und der Umwandlung des Krankenhauses zu einer Universitätsklinik.

Chefarzt Solimans Arbeitsschwerpunkt sind die gynäkologische Onkologie und die spezielle Geburtshilfe und Perinatal-, also vorgeburtliche Medizin.

Familienvater mit zwei Kindern

Amr Soliman ist verheiratet, er hat eine 14-jährige Tochter und einen 9-jährigen Sohn. Seine Ehefrau ist ebenfalls Ärztin und in Ägypten habilitiert. Zurzeit ist sie in der neurologischen Rehabilitation tätig.

Erfahrung mit der Ausbildung angehender Ärzte bringt der Universitätsmediziner selbstredend mit nach Brandenburg an der Havel und die dortige Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB).

Tumor-Therapie während Pandemie

Im Oldenburger Uni-Klinikum hat der künftige Brandenburger Chefarzt nicht nur Themen wie medizinische Diagnostik und Behandlung gelehrt, klinische Fallkonferenzen geleitet und Vorlesungen in Frauenheilkunde und Geburtshilfe gehalten.

Der Krebsspezialist hat seinen Medizinstudentinnen und Studenten auch erklärt, welchen Einfluss die Covid-Pandemie auf die Behandlung bösartiger Tumore in der Frauenheilkunde hat.

Von Jürgen Lauterbach