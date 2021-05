Der psychologische Faktor: Brandenburgs Straßenbahn ist klar im Vorteil

Brandenburg/H

Seit auf der Linie 2 ein Bus statt der Straßenbahn fährt, verschmähen viele Brandenburger diese öffentliche Verkehrsverbindung in Brandenburg an der Havel. Die FDP in der Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat das Rathaus gefragt, wie es sich auswirkt, dass wegen der gesperrten Brücke am Altstadt Bahnhof Ersatz-Buslinien verkehren.

Die Liberalen wollen außerdem wissen, ob die Fahrgastzahlen ein zwingender Grund sind, nach Fertigstellung der neuen Brücke wieder zum Straßenbahnbetrieb zurückzukehren. Der Antwort der Verwaltung zufolge wird an der Straßenbahn nicht gerüttelt.

Der Reihe nach: Die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel (VBBr) haben im Jahr 2019 noch ungefähr 840.000 Fahrgäste in der Straßenbahnlinie 2 befördert. Ein Jahr später wurde nicht einmal ein Drittel dieses Wertes erreicht.

Gerade einmal 263.000 Menschen haben im vergangenen Jahr die Buslinie 2 und die Expressbuslinie 2 genutzt. Die hohe Abweichung von einem Jahr zum anderen erklären die Verkehrsbetriebe zum Teil mit dem coronabedingten Fahrgastrückgang, der generell über 25 Prozent liege.

Als weitere Gründe nennt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) das nun notwendige Umsteigen auf der Buslinie 2 und den coronabedingt geringeren Fahrgastzahlen des Busanschlusses der Linie E.

Ungewohnte Fahrwege

Aber die Verwaltung sieht die Straßenbahn auch psychologisch im Vorteil gegenüber dem Bus. Eine Straßenbahn spreche immer deutlich mehr Fahrgäste an als eine Buslinie, beschreibt sie diesen „psychologischen Faktor“. Hinzu kämen die ungewohnten Fahrwege der Ersatzbuslinien, obwohl der Streckenabschnitt kürzer sei als die ursprüngliche Straßenbahnstrecke.

Oberbürgermeister Scheller zufolge soll die Straßenbahn von 2025 an wieder über die dann neu gebaute Brücke am Altstadt Bahnhof fahren. Er zweifelt nicht daran, dass mutmaßlich nach Corona, wieder 800.000 bis eine Million Fahrgäste jährlich die Straßenbahnlinie 2 nutzen werden.

Mehr Fahrgäste wegen „Verkehrswende“

Der CDU-Kommunalpolitiker rechnet außerdem mit Auswirkungen der „Verkehrswende“ Mitte des Jahrzehnts. Sein Optimismus: Dann werden wahrscheinlich noch weitere Bürger den öffentlichen Nahverkehr für sich entdecken.

Die Wirtschaftlichkeit der Straßenbahnlinie 2 sieht das Rathaus also mindestens wieder auf dem Niveau von 2019 und somit einen „guten tragenden Grund“, dass die Verkehrsbetriebe mit der Inbetriebnahme der Brücke zur gewohnten Straßenbahnverbindung zurückkehren.

Von der Klingenberg-Tram, welche die Linken im vergangenen Jahr vorgeschlagen hatten, ist allerdings keine Rede.

Von Jürgen Lauterbach