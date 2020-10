Der süße Klang der Stradivari: Umjubeltes Sinfoniekonzert im Brandenburger Theater

Brandenburg/H

Ein Mitbringsel, also ein kleines, nettes Souvenir, sollen Gastdirigenten ab dieser Spielzeit zu den Sinfoniekonzerten der Brandenburger Symphoniker präsentieren. Während der Konzeption zu den Konzerten ist es noch unbekannt, welches Werk in Frage kommt. Für Orchester und Zuhörer soll es eine Überraschung werden.

Für das 2. Sinfoniekonzert wählte Gastdirigent Florian Ludwig ein Praliné, jedoch kein überzuckertes: das Vorspiel zur Oper „Dornröschen“.

Vertonung eines Textbuches

Engelbert Humperdinck hat nicht nur „Hänsel und Gretel“ ins Visier genommen, sondern auch andere Märchengestalten. Im Jahre 1901 begann er mit der Vertonung des bereits 1895 von der Jugendbuchautorin Elisabeth Ebeling zugesandten Textbuches.

Zuvor musste die Librettistin zahlreiche Versuche unternehmen, den zögerlichen Komponisten von den Qualitäten ihres Textes zu überzeugen, was ihr in Gedichtform gelang: „Schon wieder naht das Jahres-Ende, stehn wir an der Sonnenwende. Und immer noch ruht schlafumfangen, geschloßnen Aug’s, mit züchtgen Wangen, Dornröschen, in den Turm gesperrt, und harrt auf Ritter Engelbert.“

Das in der Spätromantik angesiedelte Vorspiel haben die Symphoniker unter Florian Ludwig auch in Brandenburg bekannt gemacht und zu einem intensiven Leuchten gebracht.

Dirigent Florian Ludwig begrüßte mit den Brandenburger Symphonikern zum 2.Sinfoniekonzert unter dem Titel "Klangfülle".

Lohnend ist auch die Bekanntschaft, die die Brandenburger, Orchester und Zuhörer, mit Florian Ludwig gemacht haben. Der Gastdirigent, der mit diversen Klangkörpern im In- und Ausland arbeitet und derzeit an der Musikhochschule in Detmold lehrt, hat mit den Brandenburger Musikerinnen und Musikern sehr intensiv geprobt. Das Erarbeitete stand nämlich auf einem musikalisch und interpretatorisch festen Grund.

Emotionen und Affekte wurden nicht mit aufgeregt wirkendem Körpereinsatz hervorgerufen, sondern von innen her, bei dem Hast und Bedrängnis keinen Platz fanden. So konnte die Wiedergabe der selten gespielten Romantischen Suite op. 125 von Max Reger gelingen.

Beeindruckende Unterschiedlichkeit der Stimmungen

Das dreisätzige Werk von 1911 basiert auf Gedichten von Joseph von Eichendorff. Reger entschied sich aber gegen eine Programmmusik wie sie bei Richard Strauss zu finden ist. Florian Ludwig und die Brandenburger Symphoniker haben eine beeindruckende Unterschiedlichkeit der einzelnen Stimmungen herausgearbeitet.

In dieser Suite finden sich in Harmonik und Instrumentalbehandlung Einflüsse von Claude Debussy, die für Regers Musik eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Diese impressionistischen Elemente vermochten die Symphoniker ebenfalls darzustellen. Besonders der weiche Klang, der aber nie breiig oder verschwommen ist, der ohne Sentimentalität auskommt, ließ die Romantische Suite zu einem Hörgenuss werden.

Der Geiger Kolja Blacher spielt im 2.Sinfoniekonzert mit den Brandenburger Symphonikern.

Nicht anders Johannes Brahms‘ einziges Violinkonzert D-Dur op. 77 mit dem Solisten Kolja Blacher. Der Künstler vermochte das immer wieder gern gehörte und mit den schwierigsten Finessen ausgestattete Werk mit einer Tiefe und frischen Lebendigkeit zu musizieren, die man so selten zu hören bekommt.

Was anfangs noch etwas distanziert klang, sollte sich bald dank einer unaufdringlichen Magie zu einem großen interpretatorischen Wurf entwickeln, schnörkellos, stringent und vorwärts drängend, jedoch nie hastend. Es wurde wieder deutlich, wenn der Solopart von jemandem wie Kolja Blacher gegeben wird, braucht man sich um einseitige Deutung nicht zu sorgen.

Immer schwebte der herb-süße, blühende Stradivari-Geigen-Klang in den Raum, sei es bei der Solokadenz von Joseph Joachim oder über dem hoch animierten Orchester, beispielsweise beim mitreißenden Finalsatz, der von Brahms mit ungarischem Temperament bedacht wurde. Viel Beifall gab es für Kolja Blacher, Florian Ludwig und für die Brandenburger Symphoniker.

Von Klaus Büstrin