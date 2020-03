Desinfektionsmittel-Knappheit: Mit normaler Seife geht es Corona-Viren auch an den Kragen

Brandenburg/H

Desinfektionsmittel sind derzeit heiße Ware. Auch bei der Sedac Chemie GmbH stehen die Telefone nicht still, weil die Menschen unbedingt welche wollen, aber nicht kriegen. „Hört auf damit. Das braucht ihr nicht!“, sagt Geschäftsführer Knut Strefling nun.

Während Desinfektion im medizinischen Bereich absolut zwingend notwendig sei, gelte das für den Privathaushalt nicht. „Für den Otto-Normal-Verbraucher reicht es aus, sich die Hände richtig zu waschen“, weiß Strefling. Denn grundsätzlich wolle man doch dem Virus an den Kragen – und das geht mit Fettlösern wie Alkohol in Desinfektionsmitteln, aber eben auch mit waschaktiven Substanzen wie in Seife.

In Brandenburg muss eigentlich niemand Sorge haben, dass der Nachschub zur Handhygiene derzeit ausgeht. Bei Sedac Chemie in der Upstallstraße werden täglich 10 000 bis 11 000 Liter produziert.

Das Erbgut der Viren, so beschreibt es Strefling, ist von einer Fettschicht umhüllt. „Wenn man die beschädigt, können die Viren sich nicht mehr fortpflanzen“, sagt er. Das ginge auch mit normaler Waschsubstanz. „Die hat sogar den Vorteil, dass sie rückfettend ist. Bei dauernder Desinfektion erreichen Sie vor allem, das die Haut trocken wird.“

Plädoyer fürs Händewaschen

„Ich mache den Job seit 30 Jahren“, sagt Strefling. „Seitdem erkläre ich den Menschen, wie wichtig Hygiene ist. Bisher hat es keinen interessiert.“ Nun kann sie jedoch Leben retten. Deswegen hat Strefling in seiner Frustration ein Youtube-Video erstellt, um ein Plädoyer fürs Händewaschen zu halten.

Weitere sollen folgen – unter anderem dazu, wie richtige Handhygiene aussieht. „Die 20- bis 20-Sekunden-Regel macht schon Sinn. Die Seife muss in alle Fingerzwischenräume und Hautfalten kommen und ordentlich abgespült werden.“ Dazu hat der Chemiefachmann zudem ein Plakat ausgehängt und auf der Firmenwebsite zum Download bereit gestellt.

„Hauptinfektionsquelle ist Unwissen“

„Die aktuelle Hauptinfektionsquelle ist Unwissen“, meint Strefling. „Es herrscht eine große Unsicherheit bei den Menschen.“ Dem versucht er mit seinem Einsatz für Seife zu begegnen. Auch, weil er die Hoffnung auf baldigen und günstigen Desinfektionsmittelnachschub längst begraben hat. „Der ganze Biozidmarkt ist leer gefegt“, sagt der Sedac-Chef. „Man kann auch seriös nichts mehr kaufen“. Die Preise für einen Liter der kostbaren Ware haben sich verfünffacht.

„Wir kriegen sogar Riesenprobleme bei Verpackungen“, merkt er. „Diese ganz normalen Pumper schmeißen sie einem sonst hinterher. Jetzt ziehen auch da die Preise an.“ Strefling versucht zu vermeiden, das auf die Endverbraucherpreise umzulegen. „Nach der Krise sind wir damit nicht mehr konkurrenzfähig“, meint er.

Lernen aus der Krise

Rund 10 000 bis 11 000 Liter Flüssigseife produziert Sedac nun täglich, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden. Strefling hofft, dass sein Appell, auf die Hygiene zu achten, in den Köpfen der Menschen ankommt. Besorgt habe er bereits beim Sars-Ausbruch 2002/2003 beobachtet, wie schnell die Menschen wieder zur Tagesordnung übergingen.

„Wir müssen uns darauf einstellen, dass so eine Art Virusmutation immer passieren kann“, sagt Strefling. Im Kampf gegen die Ausbreitung werde Hygienevorsorge zu einem dauerhaft wichtigen Teil, meint er. „Das muss ins Bewusstsein rücken. Es muss nachhaltig sein.“

Allerdings wünscht Strefling sich, dass die Menschen noch mehr aus der Dramatik der aktuellen Situation lernen. „Gesundheit ist das einzige, was zählt“, sagt er. „Das Gesundheitswesen braucht einen anderen Stellenwert. Die momentane Wertschätzung muss über die Krisenzeit erhalten bleiben.“

Von Antje Preuschoff