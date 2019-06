Brandenburg/H

Brandenburger Friedhofsbesucher finden eine deutliche Sprache in sozialen Netzwerken und auch auf der Internetseite der Stadtverwaltung Brandenburg/Havel. Die vielfältige Kritik am Zustand des Hauptfriedhofs in der Sophienstraße findet die MAZ an diesem Montagvormittag bestätigt.

„Solch eine Unordnung habe ich noch nie erlebt und ich komme schon seit vielen Jahren hierher“ , sagt Ingrid Fischer. Alles sei seit mehren Wochen schon „sehr verlottert“. Wer um sich blickt auf der größten Ruhestätte der Stadt, sieht schnell, was die Rentnerin meint.

Fast alle Abfallbehälter quellen über vor Grünschnitt und Plastik. Einige Plastikteile sind schon auf die Grünflächen geweht. „Das war schon mal besser“, stellt Friedhofsbesucher Alfred Pieschel lakonisch fest.

Zur Galerie Die Verwaltung sucht händeringend nach Friedhofsgärtnern. Die Personalsituation auf den Friedhöfen ist sehr angespannt. Das führt dazu, dass Grünflächen vertrocknet sind und der Müll sich in den Behältern stapelt.

„Bis 2018 hat alles geklappt, inzwischen erschrecken sich schon meine Gäste, wenn sie mit hierherkommen und den ganzen Zustand sehen“, sagt Rolf Schreiner. Er hat sich an diesem Montag mit mehreren E-Mails an die Stadtverwaltung gewandt, damit sie Abhilfe schafft.

Viele Flächen auf dem eigentlich sehr schönen Friedhof sehen aus, als hätten sie seit Ewigkeiten kein Wasser bekommen. Alles ist vertrocknet. Eine Mitarbeiterin bearbeitet eine kleine Fläche mit dem Rasenmäher. „Die Mitarbeiter können einem leidtun, sie bemühen sich, aber sie mähen das Heu“, stellt Rolf Schreiner fest.

Andere Friedhofsbesucher an diesem Montagmorgen wundern sich ebenfalls, dass sie die Grünanlage im Vergleich zu früher kaum wiedererkennen. Harte Worte findet ein Bürger, der den Missstand auf der Maerker-Seite des Brandenburger Rathauses anprangert.

Urnengräber sehen schlimm aus

Der Friedhof befindet sich im desolaten Zustand. Die Wiesen werden nicht gemäht, geschweige denn gewässert“, schreibt der Bürger. Ihn mache traurig, dass die Urnengräber – die grüne Wiese – sehr schlimm aussehen.

Der Beschwerdeführer ärgert sich über den „würdelosen Zustand“. Dabei habe man viel Geld dafür bezahlt, dass die Angehörigen in würdevoller Atmosphäre ruhen dürfen.

Andere Stimmen in den sozialen Netzwerken sind kaum gnädiger. „Sehr traurig wie solch ein Friedhof aussieht. Da schämt man sich für die alte Heimatstadt“, schreibt eine Frau auf Facebook. „Sehr traurig“, ist der häufigste Kommentar zu den aktuellen Zuständen.

Unterbesetzt

Die Damen und Herren des Hauptfriedhofs Görden sind chronisch unterbesetzt, das soll keine Entschuldigung, aber eine Erklärung sein, schreibt Doreen Bölker-Jaschob. Wie sei vermuten einige Facebook-Nutzer eine Personalknappheit und liegen damit richtig. Nicht nur bezogen auf den Friedhof Görden.

Die Verwaltung befindet sich in Art Notlage. Hans-Joachim Freund, der in der Verwaltung den Fachbereich Bauen und Umwelt leitet, bestätigt, dass der Zustand der Friedhöfe derzeit nicht optimal sei. Der leitende Rathausmitarbeiter begründet das damit, dass die Verwaltung kein personal findet.

Zwei Stellen „Friedhofsgärtner bzw. Friedhofsgärtner/Vorarbeiter“ sind nach Freunds Angaben seit Längerem nicht besetzt. Das(wiederholte Besetzungsverfahren mit externer Ausschreibung laufe noch. Die Bewerbungsfrist ende am 2. Juli.

Beerdigungen vor Pflege

Der Fachbereichsleiter: „Die vorherigen Stellenausschreibungen waren leider nicht erfolgreich.“ Zudem fehlten bis vergangenen Freitag krankheitsbedingt, zum Teil langfristig, weitere drei Beschäftigte im Bereich Friedhof.

Weil so viel Personal ausfällt, muss die Verwaltung nach eigenen Angaben Prioritäten setzen. Hans-Joachim Freund erklärt: „Dazu zählen immer an erster Stelle die anstehenden Beerdigungen, deren Anzahl in den letzten Wochen deutlich zugenommen haben, und die zwingend abzusichern sind und abgesichert werden.“

Die Pflege müsse daher zur Zeit zurückstehen. Die Verwaltung hofft auf Verständnis, denn „die Sachlage ist derzeit leider so“. Keine Probleme gibt es übrigens bei den sanitären Anlagen. Die Toiletten auf dem Hauptfriedhof sind weiterhin sauber.

Von Jürgen Lauterbach