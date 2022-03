Detlef Reckow führt den Liegenschaftsbetrieb in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hat hinter den Kulissen schon mit dem Umbau seiner Rathausstruktur begonnen. Erste sichtbare Personalie: Detlef Reckow wird Anfang Mai Leiter des Eigenbetriebs Gebäude- und Liegenschaftsmanagement GLM. Bislang ist er Fachbereichsleiter für Finanzen und Beteiligungen, in Personalunion auch Stadtkämmerer.

Keine interne Nachfolge

Die bisherige GLM-Chefin Angelika Köhler scheidet auf eigenen Wunsch Ende April aus der Verwaltung aus und geht vorzeitig in den Ruhestand. Auch ein Aufhören ihres bisherig Vizes Jörg Wesoly ist in Sichtweite, heißt es aus der Verwaltung.

Schellers Plan ist es, neben Bürgermeister und Erstem Beigeordneten Michael Müller (parteilos) drei weitere Beigeordnete zu installieren, so dass die Führungsebene unter dem Rathauschef vier Personen zählt.

Beigeordneter übernimmt Kämmerei

„Das Ausweiten der Leitungsebene mit den Beigeordneten hat Auswirkungen auf die Fachbereichsleiter, die man dann

Detlef Reckow führt bislang Kämmerei und Beteiligungsverwaltung. Quelle: Rüdiger Böhme

nicht mehr braucht“, sagt Scheller. Bislang hat er sieben Fachbereichsleiter. Die Kämmerei und das Finanzressort würde – eine erfolgreichen Wahl vorausgesetzt – mit hoher Wahrscheinlichkeit der Beigeordnete Thomas Barz übernehmen.

„Detlef Reckow wäre dann von der Kämmerei entlastet und auch von der Beteiligungsverwaltung, bekäme dann aber mehr Freiräume beim GLM“, sagt Scheller. Natürlich werde er bei seinen Entscheidungen auch den Personalrat beteiligen.

Der kommunale Liegenschaftsbetrieb GLM hatte in der Vergangenheit unterschiedliche Führungspersönlichkeiten. Hartmut Fellenberg und Holger Ulbricht kamen aus der freien Wirtschaft, gingen nach ihrer Verwaltungszeit als Chefs in Unternehmen, die ganz oder teilweise in öffentlicher Hand liegen – Fellenberg zur Kommunalen Wohnungsgesellschaft Rathenow, Ulbricht zu Mebra und Brandenburger Dienstleistungen BDL.

Zahlenfuchs am Ruder

Angelika Köhler hat einen Verwaltungsaufstieg hinter sich, von Kataster- und Vermessungsamt zum GLM. Mit Reckow kommt ebenfalls ein erfahrener Verwaltungsmann, dem nachgesagt wird, unheimlich gut mit Zahlen umgehen zu können, aber auch hart sparen kann. In der Verwaltung berühmt-berüchtigt sind seine Haushaltsberatungen mit den einzelnen Ressorts.

GLM wird mit Geld versorgt

Reckows Stärken könnten genau in die kommunalpolitische Situation passen: Die Stadt schaufelt vermehrt Geld ins GLM und gleicht regelmäßig dessen Verluste aus. Das zusätzliche Geld wird für dringende Investitionen gebraucht, für das neue Schulzentrum am Wiesenweg etwa sowie zum Überbrücken der Zeit bis zur Fertigstellung auch in Provisorien, etwa in die Neue Oberschule an der Caasmannstraße oder in den Containerhort an der Hauptstraße.

Beweglicher als das Rathaus

Der Eigenbetrieb GLM ist beweglicher als der starre Verwaltungsapparat. Im GLM-Wirtschaftsplan können Positionen auch kurzfristig verschoben werden, Investitionen bedürfen nicht einer so langen Vorlaufzeit wie in einem städtischen Haushaltsplan. Die Kommune darf nicht einfach so investieren, aber sie darf beispielsweise jederzeit die Verluste des GLM ausgleichen – so investiert sie faktisch über einen kleinen Umweg.

Portfolio: Alle kommunalen Immobilien

Das GLM bewirtschaftet und unterhält alle kommunalen Immobilien vom Altstädtischen Rathaus über die Spielwarenfabrik, Schulen und Sportstätten in eigener Trägerschaft bis hin zu Paulikloster oder Wasserturm Kirchmöser. Zudem veräußert der Eigenbetrieb auch kommunale Grundstücke, die für städtische Aufgaben entbehrlich sind. Dem GLM nachgeordnet ist beispielsweise auch der Stadtwald.

