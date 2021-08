Brandenburg/H

Offensichtlich hat die Deutsche Bahn AG aus dem Desaster vom Juli gelernt: Per Postwurfsendung informiert sie derzeit zahlreiche Haushalte in der Havelstadt über die noch anstehenden Arbeiten beim neuen Brückenbauwerk der Strecke Brandenburg-Rathenow über den Jakobsgraben nahe des Hauptbahnhofes.

Erneut Nachtbaustelle mit Lärm

In der Zeit vom 31. August bis 15. September könne es zu wiederkehrenden Lärmbelästigungen durch die Bauarbeiten auch in den Nachtstunden kommen. Mitte Juli fühlten sich Anwohner der Bahnhofsvorstadt von dem Lärm so sehr belästigt, dass die Polizei anrückte und die Arbeiten zwischenzeitlich untersagte.

Nur wenige Nachbarn informiert

Die Bahn AG musste Fehler in der Kommunikation einräumen, hatte sie doch nur die Bewohner südlich der Gleise, also am Hohen Steg und am Schützenworth informiert, aber nicht die Anwohner in der Bahnhofsvorstadt.

Bis November soll die neue Bahnüberführung über den städtischen Jacobsgraben am Bahnhof fertiggestellt werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Quelle: Heike Schulze

Erlaubnis vom Landesamt

Das sollte nun nicht noch einmal passieren, deshalb das flächendeckende Verteilen der Infopost. Wohlweislich hat sich das Bahnunternehmen nun die anstehenden Arbeiten zudem vom Landesamt für Umwelt genehmigen lassen.

Zudem hat es einen eigenen Projektingenieur als Ansprechpartner für Fragen und Probleme eingesetzt: Matthias Spring steht unter der Telefonnummer 0391 / 549 2535 zur Verfügung.

Spundwand ist fertig

In welchem Stand ist die Baustelle und wie geht es nun weiter? In den vergangenen Wochen ist das neue Brückenbauwerk planmäßig neben dem endgültigen Standort errichtet und anschließend in die Endlage verschoben worden. Ebenso sind die lärmintensiven Spundwandarbeiten im Jakobsgraben abgeschlossen worden, informiert ein Bahnsprecher.

Vereinzelt Lärmbelästigungen

Als nächstes gelte es, den Unterbau und die Gleise wieder einzubringen. Diese Arbeiten werden ab dem 31. August ausgeführt. Diese Arbeiten ziehen sich bis zur Inbetriebnahme der Strecke Brandenburg–Rathenow hin. Am 10. September, 4 Uhr, wird diese dann für den Zugverkehr freigegeben. Im Anschluss wird das Gleis der ehemaligen Strecke Brandenburg–Treuenbrietzen hergestellt. „Während dieser gesamten Zeit kann es zu vereinzelten Lärmbelästigungen kommen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 15. September 2021 abgeschlossen sein.“ Am Ende der Baumaßnahme folgen die Arbeiten für die Renaturierung wie zum Beispiel das Herstellen der Fluss- und Uferlandschaft sowie Baumersatzpflanzungen.

Von André Wirsing