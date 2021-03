Deutsche Bahn lässt ehemaliges Ferienlager in Groß Kreutz versteigern

Groß Kreutz/H

Das mitten im Wald gelegene ehemalige Ferienlager in Groß Kreutz/Havel kommt am 19. März unter den Hammer. Das Anfangsgebot für die rund 8000 Quadratmeter große Fläche liegt bei dieser Online-Auktion bei nur 1000 Euro.

Allerdings lässt das Auktionshaus Karhausen auch keinen Zweifel am problematischen Zustand der beiden zusammenliegenden Flurstücke im Ortsteil Bochow an der Damsdorfer Straße.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Areal, das der Deutsche-Bahn-Gesellschaft DB Immobilien gehört, ist dem Exposé des Auktionshauses zufolge stark verwildert. Bebaut ist es demnach mit zehn eingeschossigen Bungalows in Leichtbauweise, einem Verwaltungs- und Sozialgebäude in Massivbauweise sowie einem ehemaligen Schwimmbad und mehreren Garagen.

Auf einen Käufer würde viel Arbeit zukommen. Quelle: Privat

Alle Gebäude und Aufbauten befinden sich in einem stark sanierungsbedürftigen, teilweise sogar desolaten und ruinösen Zustand. Denkmalgeschützt sind sie nicht. Die Rede ist aber von teilweise asbesthaltigen Baustoffen in den Dächern und Wänden. Der Gemeinde Groß Kreutz/Havel ist davon gar nichts bekannt.

Im gültigen Flächennutzungsplan ist das Areal, das nicht im Natur- oder Landschaftsschutzgebiet liegt, als Sondernutzfläche/Sonderbaufläche ausgewiesen. Der Eigentümer hat das Betreten des Grundstücks verboten.

Die Deutsche Bahn möchte sich an dieser Stelle von einer Liegenschaft trennen, die sie nicht mehr benötigt. Etliche Menschen zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam erinnern sich noch an das ehemalige Kinder- und Betriebsferienlager des Reichsbahnausbesserungswerks (RAW) Potsdam.

Internetseite für Ferienlagerliebhaber

Gut 70 Liebhaber jener Ferienlagerzeit tauschen sich sogar auf einer eigenen Facebookseite aus. Einer von ihnen schreibt. „Wie waren nicht immer in demselben Ferienlager, aber wenn wir in Neu-Bochow ankamen, fühlten wir uns wie zuhause.“

Das ehemalige Ferienlager wird am 19. März als erstes Versteigerungsobjekt kurz nach 12 Uhr aufgerufen mit dem Mindestgebot von 1000 Euro. Danach beginnt das Online-Bieten.

Wer mitsteigern will, muss sich zuvor beim Auktionshaus Karhausen registrieren. Wer nur zuschauen möchte, kann das über einen Link des Veranstalters, der am Auktionstag bekannt gegeben wird. Die in Berlin stattfindende Auktion findet ohne Saalpublikum statt.

Eindrücke von dem ehemaligen Feriengelände zeigt ein auf der erwähnten Facebookseite veröffentlichtes Video.

Von Jürgen Lauterbach