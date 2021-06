Deutsche Bahn verlängert Dächer am Brandenburger Hauptbahnhof – Baustart schon am Montag

Brandenburg/H

Die Deutsche Bahn erneuert im Sommer dieses Jahres die Bahnsteigdächer im Brandenburger Hauptbahnhof. Über den Bahnsteigen 1 bis 3 soll der Regen- und Sonnenschutz auf die vollständige Länge der dort haltenden Züge verlängert werden.

„Reisende gelangen dann stets trockenen Fußes vom ehemaligen Empfangsgebäude zu den Bahnsteigen“, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Am Bahnsteig 4 ersetzt die DB das bestehende Dach durch ein neues und baut eine neue Bahnsteigbeleuchtung ein – aus Altersgründen, wie es heißt. Gleichzeitig soll das vorhandene Blindenleitsystem des Brandenburger Hauptbahnhofs mit dem des städtischen Vorplatzes verbunden werden. Die Arbeiten starten demnach bereits am Montag, 7. Juni, und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Die Arbeiten beginnen am Bahnsteig 2/3, danach folgt der Bahnsteig 1 und ab August der Bahnsteig 4. „Gelegentlich kann es während der Arbeiten zu Einschränkungen auf den Bahnsteigen kommen“, schreibt die Deutsche Bahn. Auch können Züge ersatzweise vom Nachbargleis abfahren. Über diese Änderungen werden die Reisenden informiert, heißt es. Auf den Bauzäunen sollen gut sichtbar Plakate zu sehen sein.

Insgesamt werden laut Mitteilung des Unternehmens für rund sechs Millionen Euro rund 1700 Quadratmeter Dachfläche modernisiert. Den Bahnhof in Brandenburg an der Havel benutzen nach Unternehmensangaben täglich rund 10.000 Reisende.

Von Philip Rißling