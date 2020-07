Deutsche-Bank-Kunden bitten um Stundung von Kreditverträgen

Brandenburg/H

Die Deutsche Bank habe in Brandenburg an der Havel sowie im Land Brandenburg im Jahr 2019 ein gutes Geschäftsergebnis erzielt, teilt ihr Sprecher Christian Hotz mit.

Das Geschäftsvolumen, also die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug per 31. Dezember 2019 in Brandenburg an der Havel 270 Millionen Euro, heißt es. Im Vergleich zum Vorjahr sei das Geschäftsvolumen im Land um 9 Prozent und in Brandenburg/Havel um 5 Prozent gestiegen.

Rückenwind aus 2019 für 2020

Die Deutsche Bank in Brandenburg an der Havel und der Region wachse. „Das gibt Rückenwind für 2020, das für uns kein gewöhnliches Jahr ist.“ Mit diesen Worten wird Christian Tertel zitiert, der in der Geschäftsleitung von Brandenburg/Havel aus für die Firmenkunden verantwortlich ist.

Das Geldinstitut macht allerdings auf Anfrage keine Angaben dazu, wie sich ihre Geschäftsvolumen in der Stadt im ersten Halbjahr 2020 entwickelt hat.

15.000 Privatkunden und Firmen

Die Deutsche Bank betreute in Brandenburg an der Havel Ende 2019 und auch in diesem Jahr unverändert ungefähr 15.000 Privatkunden und Unternehmen. Filialdirektor in der Havelstadt ist Engin Kocabas.

Im vergangenen Jahr, also deutlich vor der Coronakrise, hatten die Wertpapierdepots noch deutlich an Wert gewonnen. So sei das Depotvolumen 2019 im Land Brandenburg erstmals auf mehr als 1 Milliarde Euro gestiegen.

In Brandenburg an der Havel betrug das Depotvolumen 60 Millionen Euro, was einem Plus von 19 Prozent entspreche.

Themen in der Coronakrise

Das Einlagenvolumen betrug in Brandenburg rund 2,43 Milliarden Euro, davon in Brandenburg an der Havel 120 Millionen Euro. Das bedeutet eine Steigerung von 14 Prozent im Land und von 10 Prozent in Brandenburg an der Havel.

Zu der Zahl an Unternehmen, welche die Deutsche Bank in Brandenburg/Havel begleitet, macht das Unternehmen keine Angaben. Für das gesamte Land Brandenburg nennt das Kreditinstitut die Zahl 9000.

In der aktuellen Corona-Krise seien die von Kunden mit Abstand am häufigsten angesprochenen Themen die Entwicklung der Kapitalmärkte und der Vermögensabsicherung sowie die Stundung von Krediten.

Stundungsanträge

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr sprach vor wenigen Tagen in der FAZ von bislang etwa 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden der Deutschen Bank und der seit 2018 mit ihr verschmolzenen Postbank.

Für die Filiale in der Stadt nennt das Unternehmen dazu ausdrücklich keine Zahlen.

Die Deutsche Bank in Brandenburg/Havel war auch während der Ausgangsbeschränkungen geöffnet. „Von unseren Kunden wurde das sehr positiv aufgenommen“, so zitiert der Banksprecher Filialdirektor Kocabas.

Von Jürgen Lauterbach